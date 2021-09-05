Ирина Урванцева поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Первые выходные осени традиционно ознаменованы датой, которая объединяет всех жителей округа. Буквально в каждой югорской семье есть работники нефтяной или газовой отрасли. Складываются целые династии профессионалов, поколения сильных духом людей, умеющих достигать поставленных целей, невзирая на суровые климатические условия.

Ваш самоотверженный труд — это залог благополучия всей страны.

Я желаю вам профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.

Крепкого здоровья вам и вашим близким!