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​Ваш самоотверженный труд — это залог благополучия всей страны

Ирина Урванцева поздравляет с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

​Ваш самоотверженный труд — это залог благополучия всей страны
Фото: ОКДЦ

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Первые выходные осени традиционно ознаменованы датой, которая объединяет всех жителей округа. Буквально в каждой югорской семье есть работники нефтяной или газовой отрасли. Складываются целые династии профессионалов, поколения сильных духом людей, умеющих достигать поставленных целей, невзирая на суровые климатические условия.

Ваш самоотверженный труд — это залог благополучия всей страны.

Я желаю вам профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.

Крепкого здоровья вам и вашим близким!


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Сегодня в 08:49, просмотров: 359, комментариев: 0
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