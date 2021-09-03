16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8491   EUR  86,2970  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тоталитарное государство могло строить целые города, а сейчас все зависит от бизнеса. А ему это не интересно

Строительство новых городов в России сейчас скорее утопия

​Тоталитарное государство могло строить целые города, а сейчас все зависит от бизнеса. А ему это не интересно
Фото kraskompas.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на статью Дмитрия Щеглова о проекте строительства новых городов в России. Публикуем его мнение с незначительной правкой.

Конечно, Сергей Шойгу, как лидер федерального списка «ЕР» должен встряхнуть российское общество перед выборами после «медведевского застоя» в партии. И как то поднять ее рейтинг с исходных 27 процентов.

Конечно, можно сделать вброс в массы о строительстве ВСМ «Находка (Тихий океан) – Гамбург (Атлантика)». Можно, помечтать о переносе столицы в Новосибирск, или в Омск, или в Екатеринбург. Даже в Ханты-Мансийск, черт побери, помечтать! Можно создать десяток новых городов-миллионников в Сибири и на Дальнем Востоке.

Это стратегия правильная и государственная о смещении производительных сил и внутренней миграции населения на Восток. Иначе китайцы «тихой сапой» все освоят, вырубят все леса и выкачают весь Байкал.

Но есть ли у нынешнего государства, не знаю какого, то ли авторитарного, то ли либерально-демократического, тот инструментарий для реализации таких масштабных целей?

Как показывает время, государство как экономический игрок в реализации масштабных проектов слабенький. Единственное, на что его хватит: это государственно-частное партнерство. Вот и школы приходится в Сургуте таким методом строить. А что там говорить о таких масштабных проектах, как предложенная Шойгу ВСМ «Находка-Гамбург». Вот возьмите, к примеру, его предложенный проект Электрограда в Минусинской котловине. Хотя это жизненный проект, еще советский проект – построить здесь комплекс заводов связанных с электротехнической промышленностью. Но государство не потянет, а бизнес спустит на тормозах, просчитав все затраты и выгоды.

Или вот проект строительства ЖД Кызыл (Элегест) – Курагино протяженностью всего 411 км, с помощью, которой Брайсаров хотел 6 млн тонн коксующихся углей тувинского Элегестинского угольного месторождения (близ Кызыла) переправлять на экспорт через Находку. С 2011 года не уложено ни километра жд путей. Отложено до 2026 года. Государство «тянет резину» даже с таким проектом.

А Николай II высыпал первую тачку с грунтом в трассу ТРАНССИБа 1893 году, а 1904 году было открыто сквозное движение до Владивостока.

Почему эти масштабные проекты сегодня нереальны? Потому, что решения принимаются бизнесом. Выгодно – будет он строить. Невыгодно – не будет. Все.

Тот же проект второго «Северо-Муйского тоннеля» протяженностью 16 км в десятке метров от первого советского компания Босова «Сибантрацит» обещала построить его за пять лет к 2025 году и даже заказала два горнопроходческих щита в США. Это увеличило бы пропускную способность БАМа в два раза и дало возможность увеличить экспорт коксующихся углей и Эльгинского месторождения и Кузбасских разрезов через терминалы в Находке и Совгавани.

Но после трагической гибели собственника компании «Сибантрацит» Босова, его вдова приостановила этот проект на неопределенное время. Может, яхту будет строить, а не тоннель. А проект то государственной важности.

В тоталитарном государстве была монополия государства в экономике. И государство творило все, что хотело, в прямом и в переносном смысле.
Сегодня правит бал частный бизнес. Но в условиях нашего территориально огромного, просто огромнейшего государства (17 млн км2) реализация любого масштабного проекта частниками обречена на провал. Любой экономический отдельный игрок не потянет любой масштабный проект. А объединяться в некие частно-капиталистические объединения – задача непростая и практически невозможная. Поэтому частные компании маленькие проекты еще потянут, а масштабные и стратегические проекты нет.

Время великих строек к сожалению прошло. Осталась фантомная боль о великих «стройках коммунизма».

Хотя, казалось бы, что сложного построить сегодня город-миллионник? Легко! Просто нужно иметь платежеспособное население, которое будет финансировать стройбизнес. Ну и понастроит он муравейников на 1 млн жителей. И для чего? Что там в этих муравейниках люди будут делать?

Ведь этому миллиону жителей нужно дать работу и хорошую зарплату, хотя бы для того, чтобы платить ипотеку. Вот и потянулась ниточка. То есть, прежде всего нужно создать предприятия и обеспечить занятость в этих городах. А все остальное после. Тоталитарный режим и создавал прежде завод, фабрику, комбинат, рудник, шахту и т.д. а затем подтягивал население.

Сегодня бизнес не заморачивается этими вопросами. Все, что нужно привезут из Китая и других стран для нашего потребления. А создавать неконкурентноспособные предприятия в Сибири и на Дальнем Востоке? Зачем? Замкнутый круг.

Пока это наша реальность в экономике, в размещении производства и внутренней миграции. Поэтому и стягивается внутренняя миграция у нас в агломерации подобно московско-питерской и других.

А внятной государственной политики, типа столыпинской, по миграции крестьянства в Сибирь и на Дальний Восток, пока не создала ЕР.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:39, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 4526
  2. Подрядчик разорвал концессию по школе в 38 микрорайоне Сургута из-за подорожания стройматериалов 1877
  3. ​Педагоги тюменского Центра робототехники научились новому 1054
  4. ​В тюменскую ОКБ №1 поступило новое оборудование 1046
  5. ​Югра соберет сотни тысяч предложений с нескольких площадок для актуализации стратегии до 2030 года 1019
  6. ​Стены в 22 муниципалитетах Югры украсит стрит-арт на шахматную тематику 962
  7. ​МегаФон избавит абонентов от голосового спама 909
  8. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-15 по объему автокредитования за 1 полугодие 2021 года 666
  9. ​ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов 657
  10. ​Эстафета, где наша Настя Гонтарь взяла серебро, была одной из самых зрелищных на Паралимпиаде 625
  1. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 6007
  2. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 5172
  3. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 5096
  4. ​Давайте ваш короб… Сургутянам не приглянулся проект обновления тепломагистрали на Пролетарском 4899
  5. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 4526
  6. ​На пути в Абсурдистан 4358
  7. ​Шерсти клок 4169
  8. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 4152
  9. ​Наталья Комарова посетила парк «За Саймой» и указала властям, что территорию нужно преображать бережно 3980
  10. ​В Сургуте бизнесвумен задолжала государству 30 млн рублей. Ее ждет суд 3938
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 13372
  2. ​«Вершина» должна быть наша! 12192
  3. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 12022
  4. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 11203
  5. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 8789
  6. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8540
  7. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 8162
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8049
  9. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7863
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 7424

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика