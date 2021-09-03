Строительство новых городов в России сейчас скорее утопия

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на статью Дмитрия Щеглова о проекте строительства новых городов в России. Публикуем его мнение с незначительной правкой.

Конечно, Сергей Шойгу, как лидер федерального списка «ЕР» должен встряхнуть российское общество перед выборами после «медведевского застоя» в партии. И как то поднять ее рейтинг с исходных 27 процентов.

Конечно, можно сделать вброс в массы о строительстве ВСМ «Находка (Тихий океан) – Гамбург (Атлантика)». Можно, помечтать о переносе столицы в Новосибирск, или в Омск, или в Екатеринбург. Даже в Ханты-Мансийск, черт побери, помечтать! Можно создать десяток новых городов-миллионников в Сибири и на Дальнем Востоке.

Это стратегия правильная и государственная о смещении производительных сил и внутренней миграции населения на Восток. Иначе китайцы «тихой сапой» все освоят, вырубят все леса и выкачают весь Байкал.

Но есть ли у нынешнего государства, не знаю какого, то ли авторитарного, то ли либерально-демократического, тот инструментарий для реализации таких масштабных целей?

Как показывает время, государство как экономический игрок в реализации масштабных проектов слабенький. Единственное, на что его хватит: это государственно-частное партнерство. Вот и школы приходится в Сургуте таким методом строить. А что там говорить о таких масштабных проектах, как предложенная Шойгу ВСМ «Находка-Гамбург». Вот возьмите, к примеру, его предложенный проект Электрограда в Минусинской котловине. Хотя это жизненный проект, еще советский проект – построить здесь комплекс заводов связанных с электротехнической промышленностью. Но государство не потянет, а бизнес спустит на тормозах, просчитав все затраты и выгоды.

Или вот проект строительства ЖД Кызыл (Элегест) – Курагино протяженностью всего 411 км, с помощью, которой Брайсаров хотел 6 млн тонн коксующихся углей тувинского Элегестинского угольного месторождения (близ Кызыла) переправлять на экспорт через Находку. С 2011 года не уложено ни километра жд путей. Отложено до 2026 года. Государство «тянет резину» даже с таким проектом.

А Николай II высыпал первую тачку с грунтом в трассу ТРАНССИБа 1893 году, а 1904 году было открыто сквозное движение до Владивостока.

Почему эти масштабные проекты сегодня нереальны? Потому, что решения принимаются бизнесом. Выгодно – будет он строить. Невыгодно – не будет. Все.

Тот же проект второго «Северо-Муйского тоннеля» протяженностью 16 км в десятке метров от первого советского компания Босова «Сибантрацит» обещала построить его за пять лет к 2025 году и даже заказала два горнопроходческих щита в США. Это увеличило бы пропускную способность БАМа в два раза и дало возможность увеличить экспорт коксующихся углей и Эльгинского месторождения и Кузбасских разрезов через терминалы в Находке и Совгавани.

Но после трагической гибели собственника компании «Сибантрацит» Босова, его вдова приостановила этот проект на неопределенное время. Может, яхту будет строить, а не тоннель. А проект то государственной важности.

В тоталитарном государстве была монополия государства в экономике. И государство творило все, что хотело, в прямом и в переносном смысле.

Сегодня правит бал частный бизнес. Но в условиях нашего территориально огромного, просто огромнейшего государства (17 млн км2) реализация любого масштабного проекта частниками обречена на провал. Любой экономический отдельный игрок не потянет любой масштабный проект. А объединяться в некие частно-капиталистические объединения – задача непростая и практически невозможная. Поэтому частные компании маленькие проекты еще потянут, а масштабные и стратегические проекты нет.

Время великих строек к сожалению прошло. Осталась фантомная боль о великих «стройках коммунизма».

Хотя, казалось бы, что сложного построить сегодня город-миллионник? Легко! Просто нужно иметь платежеспособное население, которое будет финансировать стройбизнес. Ну и понастроит он муравейников на 1 млн жителей. И для чего? Что там в этих муравейниках люди будут делать?

Ведь этому миллиону жителей нужно дать работу и хорошую зарплату, хотя бы для того, чтобы платить ипотеку. Вот и потянулась ниточка. То есть, прежде всего нужно создать предприятия и обеспечить занятость в этих городах. А все остальное после. Тоталитарный режим и создавал прежде завод, фабрику, комбинат, рудник, шахту и т.д. а затем подтягивал население.

Сегодня бизнес не заморачивается этими вопросами. Все, что нужно привезут из Китая и других стран для нашего потребления. А создавать неконкурентноспособные предприятия в Сибири и на Дальнем Востоке? Зачем? Замкнутый круг.

Пока это наша реальность в экономике, в размещении производства и внутренней миграции. Поэтому и стягивается внутренняя миграция у нас в агломерации подобно московско-питерской и других.

А внятной государственной политики, типа столыпинской, по миграции крестьянства в Сибирь и на Дальний Восток, пока не создала ЕР.