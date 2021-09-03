В Сургуте лицей имени Хисматулина принимает первые классы

В Сургутский лицей имени генерал-майора Василия Ивановича Хисматулина приняты новые ученики — в этом году он впервые впускает в свои двери учеников начальных классов. Маленькие, с бантами на голове, с букетами цветов в руках, и уже в форме. Это событие случилось благодаря открытию второго корпуса учреждения, расположенного на улице Университетская 29/4. Власти приняли решение построить еще одну школу в этом районе, чтобы разгрузить действующие школы: 44-ю и «Перспективу». Особенность реализации проекта заключается в охвате обучающихся 32 микрорайона и близлежащих районов города.

Раньше лицей Хисматулина принимал детей, начиная с пятого класса. Объявив о наборе первоклассников, руководство учебного учреждения оценила спрос: если поначалу в оба корпуса лицея планировалось набрать 12 первых классов, то по факту их оказалось 18: в лицее в этом году будет класс первый «Т».

При этом обучение в начальной школе будет традиционным: «Отбор в программу кадетского образования проводится с пятого класса, — подчеркивает директор лицея Семен Фисун. — Наша позиция такова, что ребенок должен учиться рядом с домом независимо от желания и возможностей родителей. У детей будет право в пятом классе сделать свой выбор дальнейших перспектив».

Филиал лицея соответствует нормам помещения для образовательной деятельности. После всех соответствующих проверок здание получило лицензию на осуществление образовательной деятельности в новом корпусе. Парты, современное оборудование, большой актовый зал для проведения мероприятий — эти составляющие обеспечивают комфорт школьников в процессе обучения. Стоит также сказать и о педагогическом составе. Для обучения школьников был укомплектован штат учителей — шесть молодых специалистов из различных высших учебных заведений начнут свой трудовой путь здесь.

Тема устройства ребенка в школу тревожила многих родителей города, и эта проблема была решена. В 2021 году Сургут вновь поставил рекорд по количеству обучающихся. «За парты сели 55 тысяч детей, для них сегодня прозвенел первый звонок. В настоящее время зачислено 6800 учеников первого класса», — рассказала заместитель главы города Анна Томазова.

Не всем школьникам достались места поближе к дому. Кому-то придется добираться до школы на автобусе. В основном это дети, проживающие в западном жилом районе. Для них был организован подвоз к образовательным учреждениям.