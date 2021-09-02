Сургутянка Анастасия Гонтарь везет в Югру еще одну медаль Паралимпийских игр

В предпоследний день Паралимпийских Игр в Токио сургутянка Анастасия Гонтарь сумела завоевать серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров в комплексном плавании!

Настя, будучи лидером сборной, выступала под номером 1 на первой дорожке – плыла на спине. Задачу выполнила на отлично – передала эстафету товарищам по команде: Елизавете Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян с достойным результатом – пришла третьей. Дальше девчонки только развивали отрыв, но на финальном отрезке им не хватило совсем чуть-чуть, чтобы прийти первыми. Отличная команда, жаркая борьба до последних секунд.

Скажу честно, на мой взгляд, эта эстафета была одной из самых зрелищных на этих Играх. Потому что в ней выступали спортсменки с разной степенью поражения опорно-двигательного аппарата с S5 по S10. И здесь, как нигде, была важна командная работа. Все работали на пределе человеческих сил. А то, что вытворяла на последнем этапе Палян — вообще не поддается описанию. Она топила так, будто ей предстояло проплыть не 100 метров, а лишь 50. Соревновалась на равных со спортсменками из более «легких» классов. Лишь американка Морган Стикни, замыкавшая сборную США, взяв эстафету с 4-го места, сумела сократить семисекундный разрыв с лидером и вырваться вперед.

Отдам должное Стикни – она уникальная спортсменка, как и Настя Гонтарь, девушка мечтает связать свою жизнь с медициной, сейчас учится в медколледже. Из-за болезни, ей сначала пришлось ампутировать одну ногу, а затем другую, притом из-за того, что ее организм привык к сильным обезбаливающим, терпеть ей пришлось этот ад наживую. Родители Стикни продали дом, чтобы она имела возможность тренироваться и выступать на международном уровне. И думаю, сейчас они очень гордятся своей дочерью.

Как мы гордимся Настей и всей Паралимпийской сборной России, показавшей на Играх в Токио прекрасный результат! Уже через пару дней огонь Паралимпиады потухнет, чтобы совсем скоро вспыхнуть вновь.

А Настю, ставшую за эти долгие Игры такой родной и близкой с двумя медалями – золотой и серебряной, ждём наконец-то дома!