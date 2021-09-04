16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8545   EUR  86,5366  

Новости

Больше новостей
Сургутнефтегаз прекратил экспорт бензина: скажется ли это на стоимости топлива?
Комментировать
0
Вы определились, за кого будете голосовать в думу Сургута?
Комментировать
0
Следует ли позволить подрядчикам менять стоимость сметы при строительстве школ по концессии?
Комментировать
0
Сколько вы потратили на сборы ребенка в школу?

До 10 тысяч рублей 4.7%

До 20 тысяч рублей 20.8%

Более 20 тысяч рублей 37.7%

Не знаю 4.2%

У меня нет детей-школьников 32.5%

Всего голосов: 212

Комментировать
0
Открытие международных рейсов из Сургута изменит ваши планы на осень?

Да 18.4%

Нет 74.5%

Не знаю 7.1%

Всего голосов: 196

Комментировать
0
Вы будете читать новую книгу Пелевина Transhumanism Inc.?

Да 8.4%

Нет 76%

Не знаю 15.6%

Всего голосов: 179

Комментировать
0
Больше опросов

​В фильме нет здорового персонажа. Больны все. Больна Россия. Болен мир. Больные люди в больном мире

Впечатления от фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

​В фильме нет здорового персонажа. Больны все. Больна Россия. Болен мир. Больные люди в больном мире
Фото film.ru

Сегодня не о политике. Побывал на премьере «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Пересказывать сюжет нет смысла. Думаю, что большинство книгу прочитало. В фильме основные сюжетные линии сохранены, но фильм совсем другой. Отчетливо видно, что, казалось бы, об одном, но два автора. Плюсом разница в восприятии картинки и слова. Можно сказать, что именно в «Петровых» дистанция двух видов искусства оказалась гигантской. Условно говоря, между «Пищеблоком» Алексея Иванова и «Пищеблоком» Святослава Подгаевского расстояние исчисляется метрами, а вот между двумя «Петровыми» оно уже в десятках и сотнях километров. Но, по пунктам.

1. Количество деталей в каждом кадре фильма уникально. Не успеваешь выхватить все и сразу. Кадр меняется, новый вал деталей, а значит и смыслов. И это на протяжении всего фильма.

2. Фильм на два с половиной часа. В какой-то момент мозг отказывается воспринимать. Почти отключается. Слишком много всего. Но затем, как будто кто-то нажимает на кнопку, и ты вновь с Петровыми. Может это связано с тем, что фактически в фильме два фильма. Последние минут тридцать фильм меняет время и цветность, начинается новая история, которая имеет самостоятельное значение. История Снегурочки. Фактически очень качественная самодостаточная короткометражка, но которая связана набором смыслов и персонажей с основным телом фильма.

3. Детали и сюжет погружают нас не просто в прошлое. 70-е и затем 90-е там кричат из каждого кадра, из любой мелочи, каждым словом. Детали и сюжет абсолютно российские. Фильм в итоге исключительно контекстный. Я не представляю, что в нем увидит зарубежный зритель любого возраста. Русское пьянство, загадочную душу, авантюризм, склонность к насилию, примитивность и отсталость? Весь набор стереотипов? Не знаю. Я не представляю, как фильм зайдет на тех, кому меньше тридцати- тридцати пяти. Они вне контекста. Я в контексте. Мне фильм точно зашел.

4. В фильме нет будущего. Он о прошлом. О цикличности, о повторяемости. Мы ходим по кругу. Одни и те же грабли. Одни и те же истории. И это не про власть. Это про обыденность. Про повседневность. Что-то современное, не по смыслу, но по краскам и темпу, пробивается лишь в нескольких сценах. Восставший из гроба рэпер Хаски, бегущий в и убегающий от. От катафалка, который и есть главный символ цикличности и смерти. Гей-сцена в автомастерской, где работает Петров, и где совершенно иные краски и иная динамика подачи. Может еще пара-тройка. Но все остальное о глубинной России.

5. О повторяемости, о суетности, об одинаковости говорит и смена актерами ролей. Тимофей Трибунцев – семь ролей. Он и милиционер, и старая актриса провинциального театра, играющая Ягу в новогодних представлениях. И так у многих. Мы легко меняем маски, но мы не меняемся. Время идет, маски и роли движутся, стекают, нарастают вновь, а мы все те же самые.

6. Вообще сыграли отлично. Великолепны Семен Серзин (Петров), Чулпан Хаматова (Петрова), Юлия Пересильд, Иван Дорн... Не вижу откровенных провалов. Отлично вписался в актерский состав Николай Коляда. Чулпан Хаматова вообще органична в роли библиотекарши-маньячки. Как там и была.

7. В фильме нет здорового персонажа. Больны все. Больна Россия. Болен мир. Больные люди в больном мире. Реальность и галлюцинация. А какая разница? Фильм об этом.

Но в какой-то момент понимаешь, что ты видишь еще и трагедию человека творческого. Человека думающего и созидающего. Сам Петров – художник комиксов, а не простой автослесарь. Иван Дорн – писатель. Поэты, художники, писатели, ученые, актеры. Нет счастливых. Кругом тупик. И хочется вырваться из ада Аида, где нет места науке и культуре, но есть пьянство, насилие и беспросветность. И только рэпер Хаски куда-то все-таки бежит.

9. Одна из сильнейших эмоций – попадание в уральскую, в нашу идентичность. С одной стороны, вся Россия одинакова. Русское нигде. И сам фильм в Екатеринбурге не снимался. Москва. С другой стороны, сюжет, герои, их поступки, сам дух – все из города бесов, из города храбрых. Вот просто наше.

10. С первого показа на 12.00, как нам буквально хором рассказывали очевидцы, люди уходили. Самой краткой рецензией было слово: (пипец). С нашего, на 15.00, уходивших, как мне кажется, не было. Мне фильм понравился. Очень круто. Просто невероятно круто. Более того, для меня он не для одного просмотра.

Рекомендовать? Не всем и не каждому. Но послевкусие гарантировано. Правда, у всех оно будет разным.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:55, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нефтяникам в Югре предлагают самую низкую зарплату в стране 2482
  2. Праздника не будет, но салют прогремит 1870
  3. ​В ДТП напротив «Росича» пострадала женщина 1694
  4. ​Отработали четко: в Сургутском районе прошли учебные эвакуации на избирательных участках 1083
  5. ​В Югре стартовала кампания по вакцинации от гриппа 1080
  6. ​В школы Югры вернется онлайн-обучение. На пару дней 1058
  7. ​Второй раз за месяц в Югру приезжал Владимир Якушев – в чем политический подтекст 1040
  8. ​На Инфотехе обсудят кибербезопасность 1009
  9. ​В медорганизации Тюменской области поступает вакцина от гриппа 956
  10. ​Все на субботник: в Тюменской области стартует экологическая акция 933
  1. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 5860
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 5469
  3. ​Пробки во дворах и на объездной: в 25 микрорайоне перекрыли улицу Федорова 5251
  4. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 4463
  5. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 4243
  6. ​В Сургуте бизнесвумен задолжала государству 30 млн рублей. Ее ждет суд 4101
  7. Вартовчанка на элитной иномарке спровоцировала ДТП с пострадавшим 3964
  8. ​Чем гордиться? Глава Сургута отчитал подрядчика за некачественную работу 3625
  9. ​Правительство договорились с Сургутнефтегазом о сокращении экспорта бензина до нуля 3525
  10. В Югре собака напала на двух мальчиков: ее хозяин заплатит за моральный вред 3350
  1. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 13693
  2. ​«Вершина» должна быть наша! 12223
  3. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 11543
  4. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 9114
  5. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8622
  6. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 8501
  7. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8131
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 7923
  9. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 7799
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 7401

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика