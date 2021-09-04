Впечатления от фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Сегодня не о политике. Побывал на премьере «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Пересказывать сюжет нет смысла. Думаю, что большинство книгу прочитало. В фильме основные сюжетные линии сохранены, но фильм совсем другой. Отчетливо видно, что, казалось бы, об одном, но два автора. Плюсом разница в восприятии картинки и слова. Можно сказать, что именно в «Петровых» дистанция двух видов искусства оказалась гигантской. Условно говоря, между «Пищеблоком» Алексея Иванова и «Пищеблоком» Святослава Подгаевского расстояние исчисляется метрами, а вот между двумя «Петровыми» оно уже в десятках и сотнях километров. Но, по пунктам.

1. Количество деталей в каждом кадре фильма уникально. Не успеваешь выхватить все и сразу. Кадр меняется, новый вал деталей, а значит и смыслов. И это на протяжении всего фильма.

2. Фильм на два с половиной часа. В какой-то момент мозг отказывается воспринимать. Почти отключается. Слишком много всего. Но затем, как будто кто-то нажимает на кнопку, и ты вновь с Петровыми. Может это связано с тем, что фактически в фильме два фильма. Последние минут тридцать фильм меняет время и цветность, начинается новая история, которая имеет самостоятельное значение. История Снегурочки. Фактически очень качественная самодостаточная короткометражка, но которая связана набором смыслов и персонажей с основным телом фильма.

3. Детали и сюжет погружают нас не просто в прошлое. 70-е и затем 90-е там кричат из каждого кадра, из любой мелочи, каждым словом. Детали и сюжет абсолютно российские. Фильм в итоге исключительно контекстный. Я не представляю, что в нем увидит зарубежный зритель любого возраста. Русское пьянство, загадочную душу, авантюризм, склонность к насилию, примитивность и отсталость? Весь набор стереотипов? Не знаю. Я не представляю, как фильм зайдет на тех, кому меньше тридцати- тридцати пяти. Они вне контекста. Я в контексте. Мне фильм точно зашел.

4. В фильме нет будущего. Он о прошлом. О цикличности, о повторяемости. Мы ходим по кругу. Одни и те же грабли. Одни и те же истории. И это не про власть. Это про обыденность. Про повседневность. Что-то современное, не по смыслу, но по краскам и темпу, пробивается лишь в нескольких сценах. Восставший из гроба рэпер Хаски, бегущий в и убегающий от. От катафалка, который и есть главный символ цикличности и смерти. Гей-сцена в автомастерской, где работает Петров, и где совершенно иные краски и иная динамика подачи. Может еще пара-тройка. Но все остальное о глубинной России.

5. О повторяемости, о суетности, об одинаковости говорит и смена актерами ролей. Тимофей Трибунцев – семь ролей. Он и милиционер, и старая актриса провинциального театра, играющая Ягу в новогодних представлениях. И так у многих. Мы легко меняем маски, но мы не меняемся. Время идет, маски и роли движутся, стекают, нарастают вновь, а мы все те же самые.

6. Вообще сыграли отлично. Великолепны Семен Серзин (Петров), Чулпан Хаматова (Петрова), Юлия Пересильд, Иван Дорн... Не вижу откровенных провалов. Отлично вписался в актерский состав Николай Коляда. Чулпан Хаматова вообще органична в роли библиотекарши-маньячки. Как там и была.

7. В фильме нет здорового персонажа. Больны все. Больна Россия. Болен мир. Больные люди в больном мире. Реальность и галлюцинация. А какая разница? Фильм об этом.

Но в какой-то момент понимаешь, что ты видишь еще и трагедию человека творческого. Человека думающего и созидающего. Сам Петров – художник комиксов, а не простой автослесарь. Иван Дорн – писатель. Поэты, художники, писатели, ученые, актеры. Нет счастливых. Кругом тупик. И хочется вырваться из ада Аида, где нет места науке и культуре, но есть пьянство, насилие и беспросветность. И только рэпер Хаски куда-то все-таки бежит.

9. Одна из сильнейших эмоций – попадание в уральскую, в нашу идентичность. С одной стороны, вся Россия одинакова. Русское нигде. И сам фильм в Екатеринбурге не снимался. Москва. С другой стороны, сюжет, герои, их поступки, сам дух – все из города бесов, из города храбрых. Вот просто наше.

10. С первого показа на 12.00, как нам буквально хором рассказывали очевидцы, люди уходили. Самой краткой рецензией было слово: (пипец). С нашего, на 15.00, уходивших, как мне кажется, не было. Мне фильм понравился. Очень круто. Просто невероятно круто. Более того, для меня он не для одного просмотра.

Рекомендовать? Не всем и не каждому. Но послевкусие гарантировано. Правда, у всех оно будет разным.