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​Радикально и системно

Почему власти десятилетиями церемонятся с недостроями в Сургуте?

​Радикально и системно
Фото: youtube.com, siapress.ru

Целый микрорайон — 15 многоэтажек — рухнул в китайском городе Куньмине. Нет, это не съемки фильма про апокалипсис. Это так эффектно и эффективно власти в Китае борются с долгостроями. По информации СМИ, собственник семь лет не мог закончить строительство высоток. Теперь землю отдадут кому-нибудь другому.

Невольно сравниваешь с родным городом, где некоторые «памятники архитектуры» фактически старше автора этого блога.

Если кто забыл, как они выглядят, вот парочка самых стойких.

Механизмы бюрократической машины таковы, что власти должны сначала отсудить недострой у его владельца — процессы тянутся годами — а потом еще найти деньги в бюджете города на снос этих бесполезных, несостоявшихся созданий. Прибавьте к этому время и средства на разработку проекта по их демонтажу.

Возможно, я не до конца понимаю необходимость все этих процессов переписывания бумажек, но, на мой взгляд, всегда можно хотя бы постараться что-то упростить.

Чего стоит только несчастная станция юннатов, которая теперь, как бельмо на глазу, стоит рядом с тем участком парка «За Саймой», что приводят в порядок и благоустраивают для горожан. Вот уже несколько лет идут разговоры о сносе кирпичного каркаса. История гласит, что возводить его стали в начале 2000-х годов, но, столкнувшись с кризисом в 2008-ом, достроить объект не хватило сил. По меркам трехлетней давности снос недостроя обошелся бы бюджету города в 22 миллиона рублей. Сейчас, вероятно, и того больше.

Почему я подробно остановилась именно на этом объекте? Последние обещания избавиться от него звучали зимой 2021 года. Но, казалось бы, вопрос по-прежнему висит в воздухе, как и в 2018 году. Веду к тому, что вижу потенциал у сегодняшней команды мэрии раз и навсегда закрыть вопрос недостроев для Сургута. Как подошли к решению проблемы, к примеру, с незаконными киосками, разбитыми дорогами и ремонту дворов. Радикально и системно.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 264, комментариев: 0
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