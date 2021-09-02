Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел пресс-конференцию в Югре

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе и лидер списка «Единой России» в Госдуму по Югре, Ямалу, Тюменскойи Курганской области Владимир Якушев побывал с двухдневной рабочей поездкой в Сургуте. В частности, он дал интервью СИА-ПРЕСС, принял участие в итоговом форуме «Команды Югры» и дал пресс-конференцию региональным СМИ, где рассказал о расширении до четырех полос главной дороги, связывающей Сургут и Тюмень, о газификации, встрече с Владимиром Богдановым и ответственности перед избирателями. О самом важном, что сказал Владимир Якушев – в нашем материале.

Четыре полосы между севером и югом

Пожалуй, самый близкий сердцам югорчан и ямальцев проект, озвученный Владимиром Якушевым еще в бытность губернатором Тюменской области – расширение до четырех полос главной автодороги, связующей наши регионы. По сути – это одна из ключевых артерий, связующих три региона. По ней идет основная часть грузов, поступающая с «большой земли» в Югру и Ямал, а жители севера часто пользуются этой трассой для поездок в другие регионы страны, в том числе, в отпуска.

Ее главной проблемой до некоторых пор было крайне низкое качество асфальта – в течение всех 2000-х и части 2010-х в народе ее называли «дорога смерти». За несколько лет интенсивных инвестиций и ремонтных работ эту проблему удалось исправить – откровенно плохих участков на ней не осталось, но останавливаться на этом нельзя.

Настало время качественных изменений, считает Владимир Якушев: «Эта дорога перегружена, особенно, в летний период, когда многие северяне едут в отпуск на машинах. При этом количество ДТП на ней достаточно велико, многие из них происходят на обгонах – самом опасном маневре. Вопрос расширения этой дороги перезрел, и сейчас наши ближайшие планы – добиться в 2022 году выделения строки в бюджете на проектирование, затем заняться подготовкой и изъятием земли для проведения работ, и приступать к стройке. В этом вопросе мы будем двигаться совместно с руководством Югры, Ямала и Тюменской области».

В разговоре с СИА-ПРЕСС полпред сказал, что на разработку проекта и подготовительные действия может уйти порядка двух лет, и затем на само расширение – около трех лет. Был затронут и инструментарий, который позволит финансировать этот и многие другие инфраструктурные проекты. Владимир Якушев рассказал, что нынешние законы и правила дают широкий спектр возможностей для привлечения денег – инфраструктурное меню, создать которое предложил президент (федерация дает региону кредит под три процента на срок до 15 лет), инфраструктурные облигации, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», концессия.

Подведение газа – бесплатно

Владимир Якушев ответил на вопрос о газификации домохозяйств в Югре. Полпред напомнил, что эту тему подняла «Единая Россия» и поддержал президент Владимир Путин, который заверил – проведение трубы к точке подключения на земельном участке для людей будет бесплатным.

Стоит отметить, что в Югре уровень газификации на сегодня выше, чем в среднем по стране – более 82 процентов. Этот уровень достигнут благодаря совместной программы окружного правительства с «Газпромом», но теперь, когда акцент на необходимости подвести газ ко всем нуждающимся в этом домохозяйствам поднял президент Владимир Путин и «Единая Россия», эта работа будет ускорена.

По дороге с нефтяниками

Комментируя свою предвыборную поездку в Югру, Владимир Якушев упомянул рабочую встречу с генеральным директором Сургутнефтегаза Владимиром Богдановым: «Поговорили о производственных проблемах, о вопросах и вызовах, которые стоят перед нефтяной отраслью, о новых нюансах налогообложения. Обсудили и дальнейшее развитие Сургута. Наше общение было насыщенным и интересным».

Вообще Сургутнефтегаз как социально-ответственное предприятие вносит немалый вклад в развитие Сургута, причем не только трудоустройством десятков тысяч жителей города и уплатой налогов, но и различными программами сотрудничества. Владимир Якушев отметил, что в целом города в Югре развиваются в партнерстве с крупными предприятиями сырьевого сектора, и это будет продолжаться в будущем.

Раздавать удочки

Вообще в вопросах поддержки граждан, Владимир Якушев продемонстрировал системную позицию. В сложное коронавирусное время российская власть приняла множество разных мер, которые помогли десяткам миллионов простых людей в пик кризиса. В будущем, по мнению полпреда, нужно уделить больше внимания «раздаче удочек» – то есть поддержать граждан в их возможностях переучиваться, получать новые профессии и достойный заработок.

«Нам нужно максимально сконцентрировать ресурсы на возможности переподготовки кадров. Мир меняется, некоторые профессии перестают быть актуальными, поэтому нужно поддержать людей в том, чтобы они, оставшись без работы по той или иной причине, могли переучиться и получать хорошую зарплату на новом месте», – сказал полпред.

Но есть профессии, которые актуальны, как никогда, но рабочих рук в них не хватает – в частности, это медицинский персонал. «Эта проблема назрела не сегодня, и даже не вчера, а позавчера, – отметил Владимир Якушев. – Нам нужно наращивать мощь наших учебных заведений и готовить как можно больше квалифицированных специалистов. Причем баланс нужно выстраивать не в отдельных регионах, а в России в целом. Потому что зачастую медики из одних регионов переезжают в другие, где уровень зарплат выше, и подобное будет происходить до тех пор, пока у нас не будет достаточного количества специалистов, которые равномерно распределятся по всей стране».

Слышать и отвечать

Один из ключевых посылов, который красной нитью проходит от всероссийского съезда «Единой России» до локальных партийных мероприятий – это необходимость поддержания контакта и получения обратной связи от людей. Тренд на это задает лично Владимир Путин, который постоянно напоминает об этом коллегам на рабочих встречах и членам «Единой России» в ходе партийных конференций.

Этому следует и Владимир Якушев. На пресс-конференции он еще раз подтвердил – властям любого уровня нужно выстраивать эффективную систему обратной связи с людьми: «Жителей нужно привлекать к обсуждению и реализации самых разных проектов – не только по благоустройству дворов и общественных пространств, но и строительству новых дорог, мостов, медицинских учреждений, вообще всего – обратная связь очень важна».

В этом плане югорчане продемонстрировали готовность высказывать свою позицию и инициативы, выдвинув почти 300 тысяч предложений для «Карты развития Югры». Подобными инструментами нужно пользоваться, подчеркнул Владимир Якушев: «Вот, например, в Сургуте сейчас актуализируют генеральный план, от которого зависит развитие города. Желаю сургутянам принять активное участие в обсуждении этого документа».

Но при этом важно не только слушать и слышать жителей, но и отвечать перед ними за взятые обязательства. Владимир Якушев выразил полное понимание своей ответственности перед избирателями за проекты и обещания, которые заявляет «Единая Россия» во время текущей кампании и которые внесены в «Карту развития Югры».

«Я не в первый раз иду на выборы во главе списка и прекрасно знаю, что такое ответственность, – подчеркнул Владимир Якушев. – И отдаю себе отчет – мы не должны разбрасываться лозунгами, а дать четкие обещания и затем отвечать за их исполнение. Только что завершилась итоговая конференция «Команды Югры», где мы сначала обсудили, а потом утвердили народную программу «Единой России». После выборов в том числе и моя личная ответственность будет в том, чтобы за ближайшие пять лет эту программу реализовать».

Самая масштабная парламентская кампания пятилетия завершится 17-19 сентября, когда пройдет трехдневное голосование. По ее итогам будет избран новый состав Государственной Думы, а также Тюменской облдумы, думы Югры и нескольких важных муниципальных парламентов в нашем автономном округе. «Единая Россия» в автономном округе идет на выборы политическим блоком «Команда Югры», главная цель которой – продолжить развитие региона и обеспечить достойное развитие качества жизни югорчан.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»