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​А тем ли дали...

Лояльный электорат получил предвыборные обещания и деньги, а нелояльный лишился выбора

​А тем ли дали...
Фото: pixabay.com

Сегодня с утра телефоны пенсионеров России радостно пиликают – банковские счета пополнились на 10 тысяч рублей. «Единовременная социальная выплата по Указу президента РФ», - говорится в назначении платежа. До этого по десять тысяч получили семьи с детьми.

Радостно на душе. Я думаю, пенсионерам с ежемесячным доходом в 10 022 рубля (минимальная пенсия в России) сейчас от радости щемит сердце. Куда же эти деньжища: на коммуналку? Мяса с рыбкой по акции купить? Новое пальто? Погасить кредит? В каждой семье – вариантов миллион. Доходы россиян позволяют искренне радоваться десяти тысячам рублей. Хотя при нынешних ценах это так отчаянно мало, что людей, для которых эта сумма важна – очень жалко.

И как опять удивительно совпало, что деньги перечислили перед очередным днем голосования. В прошлый раз семьи получали «путинские» пособия на детей перед голосованием за поправки в Конституцию.

Совпадение. Не более.

Потому что пенсионеры – это же абсолютно лояльная аудитория. «За кого нам еще голосовать. Хоть с деньгами, хоть без», - безапелляционно заключает мой знакомый пенсионер. А нелояльной аудитории хоть с деньгами, хоть без – голосовать особо не за кого.

От этого возникает вопрос. Может, власти искренне хотели помочь населению. Просто не знают истинную стоимость 10 тысяч рублей.

Потому что, если их план – задобрить электорат – то дали не тому. И не то.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 241, комментариев: 0
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