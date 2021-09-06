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​Виктор Сысун: Вернуть прежний возраст выхода на пенсию, работающим на Севере

ЛДПР всегда была и остается непримиримым противником пенсионной реформы

​Виктор Сысун: Вернуть прежний возраст выхода на пенсию, работающим на Севере
Фото: ЛДПР

ЛДПР всегда была и остается непримиримым противником пенсионной реформы. Все три года, прошедшие с момента принятия закона, депутаты фракции продвигают инициативы, направленные на преодоление последствий грабительской реформы.

В 2018 г. депутат фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев внес две важнейшие для жителей Югры, Ямала и Тюмени инициативы: за сохранение возраста выхода на пенсию: 50 лет для женщин, 55 – мужчин, и за право на назначение страховой пенсии в любой момент, при наличии трудового стажа. Для жителей Севера все это имеет принципиальное значение! Все знают, какая тяжелая у них жизнь: суровый климат, высокие цены, хронические болезни, безработица, высокая смертность. До сих многие люди живут в бараках и балках! Люди ехали со всей страны на Север и в Западную Сибирь добывать нефть и газ. Они честно отработали по 15 – 20 лет, и заслужили право на досрочную пенсию. Нужно уважать этих мужественных людей, которые дают стране валовый продукт, платят налоги, развивают российскую экономику. К огромному сожалению, поправки не были приняты из-за того, что депутаты «Единой России» трусливо уклонились от участия в голосовании. Позор!

Вернуть индексацию работающим пенсионерам.

Соответствующую законодательную инициативу внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в конце июля. Проблема индексации стоит очень остро. Миллионы пенсионеров вынуждены работать не от хорошей жизни, для многих это вопрос выживания и зачастую единственная возможность скопить себе на похороны. Они работают, исправно отчисляя взносы в пенсионный фонд. Но государству и этого мало! Оно умудрилось залезть к ним в карман, заморозив индексацию пенсий. Ужасная несправедливость, тем более в условиях пандемии и резкого роста цен на продукты и услуги ЖКХ. Многие пенсионеры от безысходности увольняются и работают нелегально, иначе себе дороже.

Досрочный выход на пенсию для граждан, отслуживших срочную службу в армии.

По новым правилам назначения пенсий нет никакой разницы, служил мужчина в армии или нет, на пенсию все выходят одинаково -- по достижении 65 лет. Что, конечно, несправедливо: служба в Вооруженных силах России является конституционным долгом, и миллионы россиян честно его исполнили. Причем многие служили в армии два года, а не один, как сейчас. Но взамен государство не предлагает им никакой достойной компенсации. Есть версия, что авторы реформы сами в армии никогда не служили, и ничего не знают о тяготах срочной службы. Поразительно, с каким тупым равнодушием, они поставили на одну доску граждан, защищавших родину с оружием в руках, и тех, кто вместо армии развлекался по клубам и гонял на дорогих иномарках. Еще обиднее то, что почти более половины российских мужчин вообще не доживает до 65 лет…

В августе депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект о включении в страховой стаж периода прохождения срочной службы в армии для досрочного выхода на пенсию.

Все медицинские работники должны иметь право на досрочную пенсию.

Согласно действующему законодательству, только сотрудники государственных медучреждений обладают правом на досрочный выход на пенсию по старости. Депутат ЛДПР от Югры и Ямала Евгений Марков предложил распространить это право на всех медиков, вне зависимости от формы собственности организации. Работа в частных клиниках не менее ответственная, и сотрудники точно так же сталкиваются с неблагоприятными факторами и повышенными психофизиологическими нагрузками. Медработники частных клиник внесли большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, они точно так же работают на передовой, а многие клиники были перепрофилированы под ковидные центры.

Партия ЛДПР намерена и дальше инициировать изменения в пенсионное законодательство. В мае текущего года Госдума уже приняла внесенную депутатами фракции ЛДПР поправку о социальной надбавке сельским пенсионерам. Очередь дойдет и до остальных. ЛДПР будет этого добиваться!

ЛДПР - за возвращение прежнего возраста выхода на пенсию для всех жителей округа!

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 321, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:35
Такие непримиримые, что во втором чтении не голосовали против реформы.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:05
Одни понты и не больше. На словах они герои, на деле... Идём позже на пенсию...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:48
Да, полноте!
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