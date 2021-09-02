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​Андрей Миляев: ЛДПР за чистую воду!

Депутаты ЛДПР в ХМАО начали сбор подписей за перерасчет платежей за водоснабжение

​Андрей Миляев: ЛДПР за чистую воду!
Фото: ЛДПР

Значение воды в жизни человека невозможно переоценить, недаром правительство России реализует грандиозный федеральный проект «Чистая вода», цель которого обеспечить качественной питьевой водой 91% населения страны. Но качество питьевой воды в ХМАО до сих пор не соответствует санитарным нормам. По данным пресс-служба думы ХМАО, почти 30% населения Югры не обеспечены качественной питьевой водой. А плохая вода, как известно, является причиной 80% всех заболеваний. Для ХМАО эта проблема стоит очень остро. В социальных сетях жители округа показывают всей стране, как из кранов у них вместо чистой воды течет мутная грязно-желтая жидкость, которая вспыхивает, если поднести спичку. Есть видео, где люди демонстрируют червей и личинок в фильтре… То, что качество питьевой воды не соответствует нормативам подтверждают и в Роспотребнадзоре и прокуратуре.

Депутаты ЛДПР округа давно и системно занимаются этой проблемой, направляют депутатские запросы в органы власти, требуют проведения проверок. Нынешним летом благодаря совместной работе депутатов ЛДПР и окружной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека югорчане получили возможность вернуть деньги за некачественную воду.

Как удалось этого добиться, рассказал депутат Думы Югры от ЛДПР Андрей Миляев. Во-первых, депутаты ЛДПР обратились в Роспотребнадзор. Согласно официальному ответу из Роспотребнадзора, вода, поставленная жителям Нефтеюганска, Пыть-Яха и Советского с 2016 по 2020 год, не соответствует санитарным нормам.

Во-вторых, совместно с Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ХМАО направили в суд исковое заявление в защиту неограниченного круга лиц об отмене платы за воду для всех жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха и Советского района. Иски были удовлетворены.

В результате граждане должны получить перерасчет.

Перерасчета платежек за некачественную воду требуют и наши соседи из Тюмени. Состояние водопроводной воды в городе уже много лет оставляет желать лучшего. Жители города вынуждены тратить немалые деньги на покупку бутилированной воды и дорогостоящих фильтров, которые нужно постоянно менять, и при этом еще и платить за воду по счетам водоканала, как за хорошую. В июле горожане массово жаловались на тухлый запах, исходящий от водопроводной воды. «Воду не то что пить невозможно, даже просто посуду помыть нельзя без противогаза - глаза режет!», «вода дустом воняет. Не спасают фильтры пятиступенчатой очистки. Пахнет и посуда и постиранное белье, и никакие моющие средства не спасают от запаха», писали они в социальных сетях. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили наличие отклонений от гигиенических нормативов по обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» (величина, показывающая общее содержание в воде органических веществ). О причинах появления болотного запаха ходят разные версии, ведомства кивают друг на друга, но людям от этого не легче.

В июле тюменские депутаты от ЛДПР организовали проведение серии одиночных пикетов «За чистую воду» с целью заставить местный водоканал сделать перерасчет за некачественную услугу. Однако предприятие пошло в отказ, мотивируя тем, что по микробиологическим показателям вода соответствует обязательным требованиям и безопасна в эпидемическом отношении.

В связи с этим депутаты ЛДПР начали сбор подписей за перерасчет платежей.

«Депутаты Югры сумели добиться результата, мы будем добиваться такого же решения в Тюмени, - сообщил депутат фракции ЛДПР в Тюменской гордуме Александр Пивторак, - администрация города и водоканал должны привести воду в нормативное состояние, произвести перерасчет за некачественно предоставленные услуги и вернуть жителям деньги».

17,18, 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО, ЗА ЛДПР!

«Изготовитель агитационного материала: «Избирательное объединение Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», юридический адрес 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, кор. А, ИНН:8603106883, дата изготовления: 25.08.2021г, тираж 1 экз., заказ указанных агитационных материалов произведен Избирательным объединением Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России». Размещение оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по выборам в Думу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры седьмого созыва.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 192, комментариев: 0
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