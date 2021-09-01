Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем знаний

Друзья, поздравляю с началом нового учебного года!

1 сентября - важный день для родителей, учителей, школьников. Но особенно волнующий для первоклассников! Их у нас в этом году почти 2 тысячи детей!

Мы все помним свое 1 сентября, первый звонок, первого учителя… Школа – это самые замечательные годы в жизни каждого человека.

Хочу пожелать каждому школьнику отличных оценок, хороших друзей, незабываемых дней в школе и вне ее стен, а родителям и учителям - терпения, сил и любви к своим детям и ученикам.

Успехов вам!