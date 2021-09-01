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Это фиаско! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Школьные и университетские фейлы редакции ИА СИА-ПРЕСС

Это фиаско! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: chaikovskie.ru

1 сентября – очень важный день для школьников, студентов, учителей, педагогов и их родителей. Несмотря на то, что всем желают удачи в новом учебном году, мы прекрасно понимаем, что этот процесс полон взлетов и падений. О последних поговорим подробнее – в этом обзоре собраны школьные и университетские провалы редакции СИА-ПРЕСС.

Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город»

После окончания мною Уральского госуниверситета профессор Маргарита Ковалева заявила, что я должен писать диссертацию и идти в науку.

«А какая тема диссертации?» – спросил я.

«Информационно-коммуникативный комплекс, ИКК», – не задумываясь ответила она.

«Нескромный вопрос: а что это?» – спросил я.

«Там ерунда, возьмете за основу дипломную работу, сдадите экзамены, остальные мы вместе допишем под моим руководством», – сказала она.

«Но у меня диплом по информационным агентствам», – сказал я.

«Нестрашно, подведем к ИКК», – ответила профессор Ковалева.

Я взял лето на подготовку, даже написал треть будущей диссертации про это самое ИКК, не понимая совершенно, что это.

«Я вас познакомлю с вашим научным руководителем академиком Коганом», – сказала профессор Ковалева при следующей встрече.

«А кто это?» – спросил я.

«Величайший культуролог современности. Вам повезло, он еще жив», – сказала Ковалева.

Академик Коган, величайший культуролог современности, выслушивал мои тезисы будущей диссертации про ИКК сквозь дрему. В конце аудиенции задал единственный вопрос: «Прекрасно, прекрасно. А что такое ИКК?»

Я понял, что на этом моя научная деятельность прекратилась не начавшись, и я так и не стал ученым.

Юрий Нуреев, главный редактор siapress.ru

Мне на первом курсе на введении в языкознание профессор сказал: «Я вам тройку автоматом поставлю». А это был последний экзамен в сессии, у меня было 5, 5, 4, 5, 5 за предыдущие, и я возразил: «Нет, я буду сдавать, мне не надо тройку».

И сдал на тройку.

Юлия Плескачева, выпускающий редактор газеты «Новый Город»

Фейл был на ЕГЭ: когда я от балды нарешала задания, даже в блоке геометрии «поковырялась», и получила больше баллов из всего класса, при том, что другие усиленно готовились к поступлению на технические специальности, а мне математика вообще не нужна была.

Анна Богдевич, обозреватель siapress.ru

В сургутской школе № 13 на уроке биологии мне поставили два за лабораторную работу, где надо было разукрасить мозг. Учитель орала: «У всех мозг, как мозг, а у Богдевич – зеленый!». А проблема в том, что я дальтоник и не различаю цвета. Но учитель биологии не верила в женский дальтонизм. Как и моя подруга, которая выдала мне зеленый карандаш разукрашивать мозг. Уже получив неуд, я уточнила у подруги, ради чего такая подстава, она сказала, что была уверена, что я все исправлю, потому что не различать цвета невозможно.

Алёна Кожевова, корреспондент siapress.ru

Писала практически все задания ЕГЭ по базовой математике наугад, так как никто (в том числе я) не верил в то, что я напишу хотя бы на тройку. Когда пришли результаты, оказалось, что моя оценка – «хорошо», а все ответы на задания, которые я просто брала из головы, оказались верными, в отличие от тех, над которыми я хоть немного думала. Но это никак не повлияло на оценку в аттестате, и в графах рядом с предметами алгебра и геометрия у меня стоит тройка.

Михаил Рожнов, корреспондент siapress.ru

Пришел на экзамен в шортах, всем поставили зачет, а меня отправили переодеваться.


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Сегодня в 00:42, просмотров: 651, комментариев: 0
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