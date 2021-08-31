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​Из чего сложился рост стоимости жилья в 2021 году и что с этим делать

Владимир Якушев – о причинах роста цены на квадратный метр и способах его сдержать

​Из чего сложился рост стоимости жилья в 2021 году и что с этим делать
Фото admtyumen.ru

В ходе пресс-конференции в Сургуте 28 августа полпред президента в УрФО и бывший министр строительства и ЖХК Владимир Якушев подробно ответил на вопрос о причинах резкого роста цен на жилье в России. СИА-ПРЕСС расшифровал этот ответ и изложил максимально близко к тексту.

У роста цены на квадратный метр достаточно много составляющих. Серьезно подорожали стройматериалы, выросла стоимость рабочей силы, так как около трех миллионов человек из ближнего зарубежья, ранее работавших в этой сфере, выехали домой и не вернулись.

Нужно учитывать стоимость земли. Если в рамках конкретного населенного пункта участков мало или они находятся в собственности определенного узкого круга людей, то для начала строительства нового объекта придется эту землю приобретать, причем зачастую за высокую цену. Также есть цена на подключение к системам водоснабжения, водоотведения, тепла и электричества. Из этого всего складывается себестоимость квадратного метра.

А дальше мы говорим о марже. Она зависит от рынка и платежеспособности населения. В зависимости от этого можно заложить, например, 20 процентов в качестве прибыли застройщика. А если люди готовы платить больше – то 40, 100, 150 – нет предела совершенству. Чем больше на рынке дефицит свободных квадратных метров и платежеспособность населения – тем выше цена квадрата. Так выглядит экономика на рынке жилищного строительства.

Есть еще моменты, о которых не так часто говорят, но они тоже влияют на рост цен. Депозитные ставки сейчас достаточно низкие. Люди, которые держали свободные деньги на депозитах, вложились в квадратные метры, чтобы потом продать их, и норма прибыли у них была 10-12 процентов. Некоторые умудрялись так удачно перепродать, что заработали до 50 процентов. В то время как ставка по депозитам сейчас – 4,5-5 процентов. Плюс еще вступил в действие закон, по которому нужно платить 13 процентов налога с дохода по банковским вкладам. Все это спровоцировало ажиотажный спрос на недвижимость и рост цен на квадратный метр.

Некоторые обвиняют в этом банки и новую систему финансирования долевого строительства. Так как я плотно занимался этой реформой, могу рассказать, как это было в УрФО. Система такая: если вы решили приобрести квартиру, то раньше вы приходили к застройщику, заключали договор и передавали ему деньги. Теперь вы идете в банк, кладете деньги на эскроу-счет, подписываете соглашение. Когда дом построен и квартира вам передана – счет открывается, деньги переводятся застройщику. Все это мы сделали не от хорошей жизни, а чтобы не было обманутых дольщиков.

В это время застройщик открывает в банке кредитную линию и строит дом. Так вот – эффективная ставка, которую строители заплатили банкам в УрФО – 2,5 процента. То есть эскроу-счета наполнялись, а дома сдавались так быстро, что за кредиты девелоперы платили всего 2,5 процента.

Когда мы только разработали эту реформу, многие говорили, что она не состоится, что мы обрушим рынок, что строители не смогут работать, что банки наживутся, выдавая кредиты под 14-15 процентов, и все это скажется на стоимости квадратного метра, и так далее. Этого не произошло. Реформа долевого строительства состоялась.

А масса тех факторов, что я назвал выше, просто сошлась в моменте и создала предпосылки для роста стоимости жилья. Что с этим делать? Нужно сбить ажиотажный спрос. Для этого нужно увеличить предложение на рынке, и это уже происходит – количество разрешений на строительство в УрФО и Югре в частности растет.

Это значит, что компании выходят и начинают больше строить, создавать больше новых проектов. И наша задача – создавать условия, чтобы предложение на рынке выросло. Это собьет ажиотажный спрос. Вряд ли цена от этого резко упадет вниз, но он точно стабилизируется и очередного повышения в ближайшее время быть не должно.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 162, комментариев: 0
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