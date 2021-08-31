Российские власти неожиданно начали грезить о строительстве новых городов

Я все никак не хотел писать про тему строительства новых городов в России, так как искреннее считал, что министр обороны Сергей Шойгу просто вслух помечтал об этом с месяц назад, и эта история забудется уже через неделю. Но нет. Сначала разговор про необходимость возведения новых городов (да не просто, а, по сути, моногородов!) прозвучала на съезде единороссов, и вроде как ее даже морально поддержал Владимир Путин, а сейчас новость – говорят, надо привезти во Владивосток 300 тысяч человек и создать там агломерацию-миллионник.

Может, нашим правителям не дает покоя опыт южных соседей из Казахстана, которые построили себе новую столицу в чистом поле. Может, играют советские ностальгические чувства, комсомольские путевки «за туманом, за запахом тайги», БАМ, романтика. Может, есть задача сыграть на советских ностальгических чувствах избирателей, которые услышат в словах генерала отголоски молодости – это, к слову, видится вполне рациональным планом.

Я по-прежнему буду надеяться, что вся эта риторика останется в роли специфической предвыборной технологии, и не выльется в реальную попытку какое-нибудь новое поселение организовать. По той причине, что в это ухнут десятки (а то и сотни) миллиардов рублей, которые бы пригодились в других местах, а эффективность на выходе будет если не нулевой, то очень низкой. И вот почему.

Мы тут сталкиваемся с политологически объясняемой разницей между тоталитарным и авторитарным государством.

Тоталитаризм имеет идеологию и базируется на участии и вовлечении людей в различные процессы – будь то массовый призыв к расправам над предателями Родины или ударной комсомольской стройкой.

У автократий с идеологиями посложнее, и они живут за счет пассивности граждан – отсюда вечные разговоры о «грязной» политике, сопротивление слишком активному образованию горизонтальных связей (смотрите, что происходит со всеми политическими и околополитическими НКО) и призыв оставить дело управления страной тем, кто этим занимается сейчас. Ибо это сложно, непонятно, вам куда вообще в это лезть? Как пела группа «Каста» в издевательской песне про российский патернализм «Они»: «Кто лучше разбирается – тот пусть и разбирается». От людей требуется максимум раз в несколько лет прийти на участки и проголосовать за кого надо, и затем уйти обратно в свои поля политического абсентеизма.

Поэтому в тоталитарном государстве строительство новых городов – это нормальная практика. Там прозвучит что-то типа «Сталин дал приказ» – и побежали строить и переселяться даже не в самые приятные условия. Собственно, многие северные города России, по сути, это итог подобных управленческих решений и социальных процессов.

Как показала практика Казахстана, авторитарное государство тоже может строить новые города. Но одно дело – создать с нуля новую столицу в приличном климате и с понятной мотивацией переезда. А другое – построить в Сибири или на Дальнем Востоке с не очень приятным климатом, сомнительными нюансами транспортной системы (они у нас везде, кроме Москвы и нескольких миллионников, так себе) и непонятными перспективами работы и социального бытия.

Несмотря на некоторые сложности, базово россиянин сейчас свободен в своих перемещениях. Не работает в советском стиле институт «прописки», нет комсомольских путевок и распределений. Идеологии тоже нет. Поэтому нужно ответить на вопрос – кто в эти новые сибирские города поедет? Молодежь? Во-первых, у нас не очень много молодежи, особенно, образованной. Во-вторых, она преимущественно предпочитает стягиваться в региональные центры или вообще в московскую / питерскую агломерацию, где с перспективами и пониманием, чем вообще заняться, намного лучше. Конечно, можно купить какое-то количество людей баснословными зарплатами или заоблачными обещаниями. Надолго ли хватит?

В общем. Затея, может, кем-то продумана и не воспринята как завиральная. Но мне кажется, что хорошей альтернативой было бы бахнуть эти десятки / сотни миллиардов в обустройство существующих городов. А иначе – сдается мне, что все закончится на банальном «освоялове».