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Почему резко выросли цены на бензин и как эта ситуация выправится

О ценах на бензин и способах их сдерживания

Почему резко выросли цены на бензин и как эта ситуация выправится
Фото со страницы автора в Facebook

В последнее время меня часто спрашивают о росте цен на бензин. Скажу сразу, стремительного роста цен, о котором говорят, в том числе жители некоторых муниципальных образований Югры, быть не должно.

Если это сетевые заправки или несколько заправок, поднявших цены так резко одновременно, стоит написать запрос в контрольные органы – ФАС – на предмет сговора продавцов. И игнорировать эти заправки, наказывая недобросовестных продавцов по рыночным законам.

К сожалению, сегодня мы действительно видим ускоренный рост цен на бензин. На биржах и в оптовых сетях цены за полгода увеличились на 15 процентов, в рознице – на пять процентов.

Ценообразование на бензин и дизель у нас в стране рыночное. Мы столкнулись сразу с несколькими факторами: ростом спроса на нефтепродукты на мировом рынке по мере выхода из ковидного кризиса, ростом экспортных цен, сезонным ростом спроса, который усугубило увеличение внутренних перевозок и туризма, ускорением инфляции. Свою роль сыграло закрытие на ремонт некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

Рынок отреагировал на эти факторы ростом цен.

Правительство России предпринимает действия для стабилизации ситуации. Работает демпфирующий механизм, обратный акциз. Как правило, эти инструменты срабатывают эффективно. Но в этом году их явно не хватило. В июле правительство обсуждало радикальные шаги для нормализации ситуации, в том числе, временный запрет на экспорт бензина. Законодательно мы такое право правительству дали.

Однако был выбран другой путь. Правительство поручило компаниям увеличить продажи бензина на бирже, в том числе, распечатав накопленные запасы. Теперь у переработчиков два варианта — быстро нарастить производство или тратить резервы. Как только вырастет предложение, наступит стабилизация и, возможно, снижение цен. Я полагаю, это произойдет уже в сентябре.

В принципе, по всем принимаемых мерам настройки конкурентной модели ценообразования цены на бензин и солярку не должны расти выше инфляции. За этим внимательно следят и в правительстве, и в ФАС, и в регионах. Также и я как председатель комитета по энергетике каждую неделю получал результаты мониторинга. Люди должны обращаться в региональные органы ФАС по фактам необоснованного резкого роста цен, в том числе, через социальные сети.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 209, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:49
Почему? Потому что тебе пора на пенсию
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:24
Как снизить цены на моторное топливо в Югре?
Ответ прост.
Я уже сделал заявку в Карту развития Югры, анонсируемую ЕР.
«Построить в Сургуте малотоннажный завод по производству моторного топлива». Все.
И будет всем потребителям топлива счастье и экономия семейного бюджета.
Аванес Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:40
Про ЗСК забыл? Где этот бензин и почём?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:47
А ЗСК гонит топливо на экспорт.
Швондер.
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Сегодня в 15:56
Малотоннажных заводов было много в чечне в войну. Хорошая перспектива
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