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​На пути в Абсурдистан

Хапнувшим горя родителям Насти Муравьевой государство непременно добавит проблем

​На пути в Абсурдистан
Фото: pixabay.com

Совершенно жуткая история убийства Насти Муравьевой приросла еще одной не менее страшной подробностью: управление соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района требует лишить ее родителей прав на двух других детей — они находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья». Куда их для оказания психологической помощи определили… сами родители.

Поправьте меня, если я что-то не так понял.

Родители: «Государство, у нас пропал ребенок. Помоги нам и двум другим нашим детям пережить этот ужас».

Государство: «Окей, лишим вас родительских прав».

Если вам нужен пример полного расчеловечивания государственной махины, то вот вам пример. Недостаточно? Открываем новостную ленту, как говорится, рандомно: в Татарстане на отца 17-летнего подростка, взявшего родительскую моторную лодку и утонувшего вместе со своей девушкой, собираются завести уголовное дело.

Ему мало горя в жизни.

В комментариях к этой новости — вопрос: «Когда начнут привлекать к ответственности родителей, чьи дети выпали из окна?»

Ответ: вероятно, очень скоро. В конце концов, для государства люди — «электорат», «население», «новая нефть», «зрительная масса»: в общем, кто угодно, только не люди; и два приведенных примера — это не случаи из ряда вон, а всего лишь повседневная практика, пара шагов на пути в полный Абсурдистан. Собственно, вот он, мы уже практически пришли: открывайте новости и убеждайтесь.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 188, комментариев: 0
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