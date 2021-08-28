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​Кто может — тот уезжает. И, возможно, возвращается

Почему двойное гражданство для чиновников — это нормально

​Кто может — тот уезжает. И, возможно, возвращается
Фото: facebook.com

Вчера товарищ на работе сказал, что Путин разрешил чиновникам двойное гражданство иметь. Я говорю: «Ну, а что? Отличная идея. И при Петре Первом, и при Екатерине Второй Россия активно зазывала иностранцев на управленческие позиции. Да что далеко ходить, открой любой состав акционеров корпораций российских — там половина иностранцев».

Товарищ посмотрел на меня удивленно и говорит: «Так мы же голосовали за поправки в Конституцию, чтобы это запретить».

Вот тут уже я удивился. Да, я за эти поправки не голосовал, поэтому не в курсе был.

Но.

Давайте смотреть в глаза реальности. Очень многие руководящие лица нашего государства отправляют детей учиться за границей. Очень многие крупные бизнесмены отправляют детей учиться за границу. Да даже и не крупные — сто пудов у вас тоже есть коллеги, у кого дети учатся или учились если не в Кембридже или Сорбонне, то в Испании или в Чехии. Признаюсь, я тоже рассматриваю возможность обучения своей дочки в Европе, жизнь покажет, как сложится. Потому что с российским образованием сейчас как-то печально все очень, я на примере Салаховской гимназии сужу.

Поэтому если человек получил хорошее европейское образование (а там оно тоже разное бывает), и при этом получил гражданство (замуж, например, девочка вышла), и после этого захотел вернуться в Россию и приложить свои силы на благо Родине — блин, да это приветствовать нужно.

У меня из реальных четверых знакомых, кто уехал-вернулся, трое затем уехали обратно. В США, во Францию, в Австрию. Ученый по лазерам, дипломатический сотрудник (специалист по Азии), инженер-программист. Все высшей категории.

Кто может — тот уезжает.

Поэтому не нужно ставить препоны тем, кто хочет вернуться и попробовать. Глядишь, что и выйдет.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 234, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 13:22
Уважаемый Кирилл! Единицы могут позволить дать отличное образование детям. Нужно возвращать своё образование. Но... Поздно Выскажу свое мнение. . Профессиональных учителей мало остаётся.Меня лично Тюмень приглашает(даже обещает "плюшку" в виде грамоты...дожились (!) на работу.. Но 1 "Р"класс. 38 детей... Качество образования не может быть! ...На берегу понятно, что новоиспеченный учитель уйдет ...второго сентября.
Кирилл Акинцев
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Сегодня в 14:09
1 "Р"? У них 17 первых классов?
По 38 человек?
Это реально кошмар. И трезво оценивающий свои силы педагог, разумеется, такую задачу на себя брать не будет.
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