Почему двойное гражданство для чиновников — это нормально

Вчера товарищ на работе сказал, что Путин разрешил чиновникам двойное гражданство иметь. Я говорю: «Ну, а что? Отличная идея. И при Петре Первом, и при Екатерине Второй Россия активно зазывала иностранцев на управленческие позиции. Да что далеко ходить, открой любой состав акционеров корпораций российских — там половина иностранцев».

Товарищ посмотрел на меня удивленно и говорит: «Так мы же голосовали за поправки в Конституцию, чтобы это запретить».

Вот тут уже я удивился. Да, я за эти поправки не голосовал, поэтому не в курсе был.

Но.

Давайте смотреть в глаза реальности. Очень многие руководящие лица нашего государства отправляют детей учиться за границей. Очень многие крупные бизнесмены отправляют детей учиться за границу. Да даже и не крупные — сто пудов у вас тоже есть коллеги, у кого дети учатся или учились если не в Кембридже или Сорбонне, то в Испании или в Чехии. Признаюсь, я тоже рассматриваю возможность обучения своей дочки в Европе, жизнь покажет, как сложится. Потому что с российским образованием сейчас как-то печально все очень, я на примере Салаховской гимназии сужу.

Поэтому если человек получил хорошее европейское образование (а там оно тоже разное бывает), и при этом получил гражданство (замуж, например, девочка вышла), и после этого захотел вернуться в Россию и приложить свои силы на благо Родине — блин, да это приветствовать нужно.

У меня из реальных четверых знакомых, кто уехал-вернулся, трое затем уехали обратно. В США, во Францию, в Австрию. Ученый по лазерам, дипломатический сотрудник (специалист по Азии), инженер-программист. Все высшей категории.

Кто может — тот уезжает.

Поэтому не нужно ставить препоны тем, кто хочет вернуться и попробовать. Глядишь, что и выйдет.