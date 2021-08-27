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​Шерсти клок

Предвыборные выплаты пенсионерам и военным – если и подкуп, то малоэффективный

​Шерсти клок
Фото vk.com/online_admugansk

Несколько соображений относительно выплат в 10-15 тысяч рублей, которые получат пенсионеры в военные в России. Когда об этом заявил президент Путин, в некоторой части нашего общества всколыхнулось возмущение – мол, да это же настоящий подкуп избирателей, причем за бюджетный счет, что за ужас.

Первое. Любая раздача денег гражданам в исполнении нашего государства – это благо. Потому что у нас, напомню, очень бедное население при очень богатом федеральном бюджете. Миллионы людей получат пусть и небольшую, но для многих – существенную сумму. Это просто хорошо.

Второе. Есть ли в этом признаки условного подкупа избирателей? Конечно, есть. Является ли это чем-то страшно беспрецедентным? Ни разу. Вообще любая власть пытается перед выборами сделать своим избирателям хорошо, чтобы они проголосовали и продлили полномочия этой власти. Это касается как электоральных (или информационных) автократий, так и вполне себе зрелых демократий. Всякая власть желает продления своего мандата на как можно более долгий срок. Другое дело, что где-то система институтов позволяет ей это делать, а где-то стоят ограничители, которые этому препятствуют (и правильно делают). Но, повторюсь, ничего уникального и выходящего за пределы нормальности эти предвыборные выплаты из себя не представляют.

Третье. Полагать, что российский режим этой выплатой как-то существенно «купит» избирателей – это большущее допущение. Как бы многие не сомневались в умственных способностях людей, они преимущественно не дураки. Думаю, из числа получателей 10-15 тысяч рублей найдется немало тех, кто воспримет это как «микроскопический возврат наворованного», и все равно пойдет, и проголосует так, как считает нужным. Либо не пойдут голосовать, если не собирались. Либо проголосуют «как надо», но только в том случае, если и до этого планировали так сделать.

Так что я бы оценил раздачу денег простым и утилитарным способом – хорошо, что помогли беднеющим гражданам. А уж как граждане на это отреагируют и выразят ли благодарность в электоральном смысле – вопрос третий.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 273, комментариев: 0
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