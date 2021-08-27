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​Агломераций в Югре пока нет будет. И вот почему

Наталья Комарова очень осторожно комментирует тему агломераций — в чем причина

​Агломераций в Югре пока нет будет. И вот почему
Фото: t.me/twelvekbps

Губернатор Югры Наталья Комарова весьма осторожно ответила на вопрос коллег из siapress.ru про агломерации на территории округа. По ее словам, опыт такого подхода уже есть. И с этим сложно спорить.

Неофициально на территории Югры уже давно существуют агломерации вокруг больших городов. Как минимум можно выделить Сургутскую (вместе с Нефтеюганским районом), Ханты-Мансийскую и Нижневартовскую. Про запад Югры ввиду его непростой логистики говорить сложнее.

Тема агломераций «витает в воздухе» всё текущее лето. Так, в июле в Петербурге президент России Владимир Путин на совещании с главами Петербурга и Ленинградской области поднял тему объединения транспортной системы регионов. Это частично подтвердило слухи о том, что в России планируется новое укрупнение регионов. И тут снова понятна осторожность губернатора Югры: даже если у ХМАО и есть свой опыт и представление об агломерациях на территории региона, впереди федерального центра идти нельзя. И нельзя будет еще долго, так как модель будет внедряться постепенно. Уже потом могут разрешить делать агломерации у себя. Но это не точно...

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, опираясь на правительственную Стратегию-2030, ранее писал о российских агломерациях, которые будут созданы в качестве эксперимента: Владивостокская, Волгоградская, Воронежская, Екатеринбургская, Иркутская, Казанская, Краснодарская, Красноярская, Московская, Камская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Ростовская, Самарско-Тольяттинская, Санкт-Петербургская, Тюменская и Уфимская. Можно уже предположить, что в Тюменскую войдут ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Это было бы логично. Возможно, Курганская область также к нам присоединится, но каких-то подтверждений этому пока нет. Кроме разговоров, конечно же.

Сразу возникает вопрос: как это будет сосуществовать с системой федеральных округов? Ответа на этот вопрос пока нет. Возможно, округа станут неким подобием конурбаций или надагломераций. Выбирайте термин, который вам больше нравится. Если так, то полпреды получат новую зону ответственности. Или же эти обязанности могут вменить вице-премьерам. Как мы помним, премьер Мишустин закрепил за каждым из них курируемый федеральный округ. Интересно, как это всё будет оформлено на бумаге.

То, что тема не так активно муссируется в инфополе, можно объяснить только выборами. Вряд ли это разумный ход — начинать разъяснительную работу с электоратом про новое объединение регионов и в то же время агитировать на голосование. Слишком много всего и сразу. Так что ждем первых сессий нового парламента по теме.

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Сегодня в 14:09, просмотров: 197, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:30
По большому счету агломерация даром никому не нужна. Ее необходимость обусловлена стремлением отдельный личностей поднять свою значимость. Сконцентрировать в своих руках больше ресурсов. Начальникам городов крупных - она выгодна. Больше территория, больше возможности, больше денег и других ресурсов. Опять же политикам не всем, но тоже не кисло. Больше представительство в органах. Короче выгода есть, но она не осязаемая.
Противников тоже не мало. Укрупнение влечем изменения полномочий, понижение в статусе и ресурсе...
Народ это ничего не дает! Вот простому человеку - ровно! Живет он в Сургуте или Сургутской агломерации!. Как был город дотационный - так и останется! Как кость будут бросать налоги которые заплатили жители но уже виде дотаций - так и будут! Как не дают доступ городу к налогу на прибыл в той части что платится в региональный бюджет - так и не дадут!
Вобщем очередные пустые разговоры!
Сейчас новые города на повестки дня, вернее их создание . А мы все в агломерациях живем, вернее в мечтах.... Отсталые люди, провинция ..

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