Как нужно проводить чистые выборы в Сургуте

Меньше месяца осталось до старта голосования на выборах депутатов. Чем ближе будет день выборов, тем больше на улицах и в подъездах будет появляться так называемой «АПМки» (агитационно-пропагандистских материалов). Я не против наглядной агитации, но во всем должна быть мера, нужно уважительно относиться к избирателям и нашему городу. Давайте проведем «Чистые выборы»!

Уважаемые кандидаты и руководители их штабов. Пожалуйста, проведите разъяснительную работу с вашими агитаторами и расклейщиками, давайте придерживаться элементарных норм вежливости в рамках предвыборной кампании:

– не клеить АПМ вне отведенных и разрешенных для этого мест, например, на стенах домов, деревьях, детских площадках и т.д.;

– «лишние» АПМ аккуратно складывать в урну;

– убирать за собой после проведения пикетов, дворовых встреч и прочих акций с раздачей АПМ;

– не заниматься поквартирным обходом до 10 утра, с 12 до 15 и после 20 вечера, в это время могут спать маленькие дети, не стоит их беспокоить.

Нарушение этих правил не только противоречит правилам благоустройства нашего города, но и может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Никто же не хочет, прослыть мелкими хулиганом в глазах избирателей? Конечно, всегда есть человеческий фактор – кто-то может поклеить листовку не там, или выбросить кипу АПМ на улице вместо раздачи ее жителям, важно на эти случаи оперативно реагировать и проводить разъяснительную работу.

Жителей также прошу помочь в борьбе за «Чистые выборы» – если вы увидите нарушения правил ведения агитации – присылайте фото, будем наводить порядок!