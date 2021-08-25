Олег Газманов своим патриотическим видео на фоне горящей деревни отразил всю российскую действительность

Олег Михайлович Газманов, капитан третьего ранга, заслуженный и народный артист России, кавалер целого сонма государственных и церковных наград, на днях выложил в соцсетях ролик, который наделал много шума.

22 августа Олег Михайлович широко отметил день Российского флага, приняв участие в концерте после реконструкции боя. Реконструкция боя и последовавший за ним концерт, как, собственно, и остальной сопутствующий торжественный наборчик, проходили на территории Самарской Области, где охвачены пожаром 1,5 тысячи гектаров. Видео, выложенное Газмановым снято на фоне села Гвардейцы – в нем сгорело 14 домов. По информации ТАСС, при пожаре в Гвардейцах пострадали три человека, один из которых с ожогами средней тяжести отправлен в больницу имени Пирогова.

Видео поражает своей точностью и какой-то необыкновенной символичностью нашей любимой российской действительности.

Ну, согласитесь, где еще могут проводить свои игрища ряженые взрослые дядьки, кроме как не рядом с горящей деревней. И все эти сотни здоровых мужиков с «холостыми» автоматами вместо помощи людям, попавшим в страшную беду, играют в войнушку.

А видео выкладывает не кто-то там, а самый в доску патриотичный автор-исполнитель. Пекущий пафосную безвкусицу как повар пирожки.

Ну, и, наконец... «Черт ну это не может быть случайно!» – в тот самый момент, когда на кадре Газманова появляется дым от горящих деревенских домов, звучат слова песни: «…Победы ПЛАМЯ, поднимаем России знамя...»

В общем, учитесь, всякие там «иностранные агенты» как нужно создавать контент, точно и символично отражающий нашу современную российскую действительность.

Браво, Олег Михайлович!