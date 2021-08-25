Поздравляю сургутянку Анастасию Гонтарь с паралимпийским золотом в плавании

И вот историческая победа! 20-летняя сургутянка Анастасия Гонтарь завоевала золото на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских Играх в Токио с результатом 27,38 секунды, вырвав победу у представительницы Нидерландов Шанталь Зийдервельд и канадской спортсменки Орели Ривар!

Какой заплыв! Практически мировой и паралимпийский рекорд! Это первое в истории Югры паралимпийское золото в плавании! Настя – браво! Вся страна с тобой! Ты настоящий боец! Добиться такого результата после тяжелейшей операции на позвоночнике, с двумя пластинами и 18 шурупами в позвоночнике – это немыслимо! Такие как ты меняют мировое восприятие адаптивного спорта и его ценности, стимулируют развитие доступной и инклюзивной среды.

С самого детства ты была бойцом. Тем, кто боролся. С собой и с болью, с людскими предрассудками. Я восхищен тем, что профессиональную спортивную карьеру ты совмещаешь с карьерой будущего врача, учась в Медицинском институте СурГУ. В шесть утра — тренировки, в восемь утра – пары, потом снова тренировки в бассейне, тренировки в тренажерном зале. Вот это целеустремленность! Всем нам большой пример!

Впереди в Токио у тебя немало заплывов! Желаю дальнейших побед! Жеём в Югре с медалями!