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​А вдруг мы уже в 90-х?

Уличные воры ушли в онлайн и воруют не норковые шапки

​А вдруг мы уже в 90-х?
Фото: pixabay.com

Девяностые – для одних прекрасное время свободы слова и новых надежд. Для других – этап прошлого, которым можно при каждом удобном случае пугать. Для третьих – период разгула бандитизма.

Обыватели, прожившие 90-е, согласятся, что на улицах и правда было не уютно. Наркомания, уличные воры, которые срывали шапки и цепочки прям на улице, карманники в автобусах, квартирные кражи. Зарождающемуся бизнесу тоже было непросто – рэкет.

Сейчас, конечно, не так. Уличная преступность сократилась в разы. Это подтверждает и статистика, и собственные глаза. Рэкетиры и большие бандиты тоже уже не те… Но обворовывать нас меньше не стали. Наоборот – доход воров вырос, по ощущениям, гораздо сильнее, чем доходы сознательного населения.

Например, по официальным данным ЦБ, жители Югры держат на счетах 486 млрд рублей. Это накопления не за год и не за два года. За первое полугодие 2021-го сбережения на счетах выросли на два процента – на девять миллиардов. Естественно, эти миллиарды распределяются неравномерно между каждым югорчанином.

При этом за первые шесть месяцев 2021 года ущерб югорчан от киберпреступлений составил 268 млн рублей. Это на 83 процента больше, чем за такой же период 2020-го.

Доходы онлайн-мошенников растут, в чем, естественно, обвиняют обворованных. Все из-за нашей финансовой безграмотности и невнимательности. Так-то.

Хотя. А может быть такое, что нас обворовывают, потому что преступники остаются безнаказанными? Точно ли закрыты все «колл-центры» в тюрьмах? Надзиратели перестали носить симки и телефоны осужденным? Может быть, колонии оборудовали глушилками сотовой связи? В Югре обещали сделать это в 2019 году. Сколько вообще поймано онлайн-преступников? Так же много, как тех, кто пишет неугодные комментарии в соцсетях?

Ежедневно жители Югры лишаются миллионов из-за разгула онлайн-преступности. И потерпевших же корят за глупость. Как изнасилованную девочку за короткую юбку.

Между тем, по данным на 2020 год в России 2,6 миллиона сотрудников силовых ведомств. С 2014 года их число выросло на десять процентов. Уличная преступность вместе с финансами ушла в онлайн. А куда направляют силы органы правопорядка?


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Сегодня в 13:04, просмотров: 211, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:10
Сейчас, конечно, не так.

Сейчас воры сидят в кабинетах власти, они же – рэкет.

Но гражданам и бизнесу легче от этого не стало.

А может даже наоборот.

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