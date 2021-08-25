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​Сказала не по писанному

Зачем, зачем чиновники время от времени несут откровенную бессмыслицу?

​Сказала не по писанному
Фото: myseldon.com

…А все-таки интересно: зачем, да? Вы никогда не задумывались, почему лица с той или иной степенью медийности иногда говорят заведомые глупости или бессмыслицу?

Вот промежуточные результаты одного из опросов на siapress.ru: 108 из 112 участников считают, что идея перенести столицу России в Ханты-Мансийск, высказанная советником замгубернатора Югры (не будем называть фамилии, дабы не создавать еще одну строчку в мониторинге упоминаемости этого самого советника) — пустое сотрясение воздуха. И — да, это именно строчка в мониторинге: зачем-то этой фигуре понадобилась публичность.

Но помилуйте, неужели эту самую публичность, эту упоминаемость в СМИ и соцсетях нельзя заработать на чуточку, самую капельку более информационно ценных высказываниях? Поводов — хоть отбавляй: лесные пожары подбираются со всех сторон (горячая тема, экспертом может быть кто угодно: достаточно выйти и сказать — у нас все окей, это все Якутия); мы невесть как оказались в плотном кольце иностранных агентов (тоже простор для комментариев — от «сами виноваты» до выражения «обеспокоенности» — о, эта очаровательная «обеспокоенность» Союза журналистов в связи с признанием «Дождя»* иноагентом!); америкосы облажались в Афганистане (ну тут уж всяк геополитик — говори не хочу) — и так далее, и тому подобное.

По приписываемой Петру Первому крылатой фразе, бояре должны говорить не по писанному: зачем — всем известно. Но Петра триста лет как нет, а бояре — нет-нет да и скажут что-то от себя. Скажут — а в ответ недоуменная тишина. И только пресс-служба собирает ссылочки с упоминаниями спикера: ну хоть кто-то делом занят…

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 138, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:01
Что Юрий сказать то хотел не пописанному?

Или просто пописал?

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