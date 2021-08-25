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​Цивилизация проиграла, варварство победило

Как я еще в 80-х годах познакомился с офицерами из Афганистана и понял – не туда влезли

​Цивилизация проиграла, варварство победило
Фото со страницы автора в Facebook

Как оценить произошедшее в Афганистане? Оценка одна: проигрыш цивилизации, победа варварства. Все остальные расклады: выгодно Китаю, России, Ирану или Катару, – вторичны. Цивилизация проиграла. Размышляя о причинах, я вдруг отчетливо вспомнил, когда впервые познакомился с представителями афганской армии. По пунктам.

1) Это был 1983 год. Афганистан тогда гремел. Хальк, Парчам, НДПА, Амин, Тараки, Кармаль. Ввод войск в 1979-м, война. И вот я в 1983 г. оказываюсь в Военно-политической академии им. Ленина. Студент третьего курса философского факультета на научной конференции в вузе, где основная масса участников – полковники и однозвездные генералы. Просто написал тезисы, отдал дорогому Юрию Геннадьевичу Ершову, которого до сих пор считаю одним из своих трех университетских Учителей. Ершов слегка правит тезисы, мы их отправляем, проходим отбор, получаем приглашения, мы в Академии. Тогда впервые на конференцию такого уровня были приглашены четыре студента. Все из УрГУ с философского.

2) Секция «Роль армии в развивающихся странах». Я тогда не решился, выступал Юрий Геннадьевич. И так получилось, что мы задали тренд по идеям. Все остальные или повторялись, или повторялись и ссылались. Нас отметили, подходили, поздравляли, знакомились. После этого Ершов, как обычно смеясь: «Запомни, главное – вовремя выступить».

3) И у нас на секции два старших офицера афганской армии. Один больше молчал, второй был разговорчивее. С приличным знанием русского языка. Проходят подготовку здесь же в Академии. Познакомились.

4) Спрашиваем возраст. Может 45. Может 50. Упс. Не знаешь свой возраст? Нет. Как так? Дык, родители календарей не ведали, считать-писать не умели. Я родился в год, когда была большая засуха. А засуха там регулярно. Так что возраст определяется на глазок, с интервалом лет в пять.

5) Продолжаем разговаривать. За науку нет интереса. За идеологию ровно. Мешковато сидит форма. А это полковник и подполковник. И в глазах у них нет победы, нет драйва. Отмантулить бы свое. И обратно в горы и степи. Вообще не от нашего мира.

6) И из каждого слова, из каждого жеста лезет традиция. Подчинение, чинопочитание, страх, неуверенность. Рассказали за афганскую жизнь. Жутковато.

7) После своими обсуждали. Вывод был – не туда влезли. Не получится сломать варварство и традицию. Будет все грустно. Вспоминали этих афганских правительственных вояк. И не получалось у нас победы и прогресса. Так и случилось. Я прямо наглядно представляю тех офицеров из 1983 года, как они быстро-быстро сдают Кабул. И бегом обратно к традиции.

Не смогли. Ни СССР, ни США. Очевидные улучшения есть. Например, по детской смертности. Но в общем и целом цивилизация пока потерпела поражение.


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25 августа в 07:39, просмотров: 1101, комментариев: 9
Комментарии:
Сергей Б
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25 августа в 08:31
А какого хрена было вообще лезть в чужую страну ломать там традиции и навязывать свою цивилизацию?

Ну ладно СССР, у которого Афганистан был под боком приграничным государством со всеми вытекающими, начиная с наркотрафика и заканчивая размещением там военных баз потенциального противника.

А какую цивилизацию несли в Афганистан США?

И что автор, Константин Киселев считает цивилизацией? Разрушение традиционных ценностей и моральных устоев с навязыванием лживой демократии и лживой свободы, которыми прикрываются гиены, в том числе ЛГБТ сообщества?
Alkonowa1ow
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25 августа в 09:44
Это неправильная оценка событий по Афганистану. Если так рассуждать, то и борьбы СССР с басмачеством в Туркестане тоже была ненужной, типа «не туда влезли». А эти все движения ведь как не крути, панисламистские, основанные на борьбе с неверными. Как басмачи так и афганцы себя называли моджахедами- борцами за веру. В Афганистане их назвали «душманами» ( врагами, мятежниками), а нас они называли «шурави» ( советские). Так вот в Средней Азии в период с 1918- по 1931/32 г.г. басмачей с их полевыми командирами «курбаши» в отдельные периоды насчитывалось до 140-150 тысяч человек. И тем не менее, с этим явлением было покончено к 1932 году. Афганские моджахеды периода 1979-1992 г.г. ничем не отличается от басмачей Средней Азии. Те же налеты, та же тактика партизанской войны. Вооружение тоже легкое, переносное сейчас производства СССР, Китая и США. Одеты как и обычные жители: рубаха, жилет, шерстяной берет (паколь) на голову. На ногах советские галоши ( те самые советские галоши!). Удобная обувь для моджахедов на любые времена года. Летом на песках и камнях не жжет, зимой тепло в обмотках или вязаных носках. «Слава советским галошам!». Типичный образ моджахеда на фото: в берёте, в галошах, с автоматом АК-47 или крупнокалиберным советским пулеметом ДШК.
После ухода СА из Афганистана в1989 году, там оставалась вполне современными Армия с советским вооружением, имеющая 763 танка, 129 БМП, 1300 БТР и БМД, несколько тысяч орудий и реактивных установок, ВВС с боевыми самолетами и вертолётами. Были созданы програнвойска, вооружённые территориальные органы милиции и местной самообороны. То есть Наджибулла имел вполне боеспособную армию после ухода СА из Афганистана 15 февраля 1989 года. Имея такую собственную армию, необходимость в нахождения ОКСВА в составе 40-армии исчерпала себя. Да и политически нахождение СА в Афганистане вызвало сильное недовольство Запада.
Однако, режим Наджибуллы продержался всего 3 года. Почему? Прежде всего в связи с внутренним событиями в СССР, когда демократы полностью прекратилась помощь Правительству Афганистана в сфере военно-техническое Сотрудничества, в сфере материально-технического снабжение Армии ГСМ, запчастями, в обслуживании военной техники, отзывом советских советников и инструкторов. Короче «кинули». Ключевое слово того периода.
Влезли туда оправданно и вышли организованно. Но Либералы «кинули» и все обоср…ли. Теперь спустя 30 лет угроза проникновения террористов через Среднюю Азию (границы ведь условные) стала грозной реальностью для РФ. Тем более трафик наркотиков из Афганистана не прекращался даже при американцах. А при нынешнем режиме Афганистана этот трафик станет еще более интенсивным.
Скорее нужно сказать, что американцы «не туда влезли», когда они начали поставлять с1986 года ПЗРК моджахедам. Тогда СА потеряла контроль с воздуха территорию Афганистана боевыми вертолетами и война зашла в тупик.
А все эти философские размышления и наблюдения студента Киселева о «мешковатой форме афганских старших офицеров» и оценка боеготовности Афганской Армии чистое заблуждение и бред.

Dochimacho Alkonowa1ow
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25 августа в 10:24
Так смысл положенных российских жизней в Средней Азии и Афганистане? Смысл? Все вернулось на круги своя. Заниматься нужно внутренней политикой и свои, свои границы охранять, а не лезть в драку кулаки чесать. Сейчас больше проблема будет, кроме отменного трафика наркотиков, радикализация религиозная. Причём может и национально-православная.
Alkonowa1ow
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25 августа в 10:47
Смысл? Через Афганистан прошли 632 тысячи военнослужащих СА. Безвозвратные потери, впервые опубликованные в «Правде» в 1989 году, момтавили за период 1979-89 г.г. около 15 тысяч военнослужащих СА и пограничных войск КГБ СССР. Санитарные потери: раненые и больные -53 тысячи. 437 войнов СА оказалось в плену (возвратилось- 240), тысячи стали инвалидами 1-3 группы. Таковы итоги этой десятилетнего пребывания ОКСВА в ДРА.
А о смысле нужно узнать самих участников этих событий, у самих афганцев-сургутян.
Мне кажется, что у них отличное от Киселева мнение о их пребывании в Афганистане. Ведь это была их жизнь. И не нам диванным аналитикам судить их.
Будулай Алмазов
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25 августа в 11:00
Вывод из попыток что влезть в Афганистан, что побороться с басмачеством один: как только у "цивилизаторов" кончается ресурс, то "цивилизуемые" сразу возвращаются в то состояние, в котором его застали по приходу. Басмачество победила не РККА, а появление у СССР и Великобритании (главного спонсора басмачества в "Большой игре") общего врага в виде Гитлера, и компромиссные договоренности с лидерами этого движения, ставшими, в итоге председателями колхозов и секретарями райкомов партии. Нельзя прыгнуть из примитивного феодализма ни в социализм, ни в капитализм. Общество должно пройти все ступени развития постепенно. Изменения должны назреть.
c13 Dochimacho
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25 августа в 23:11
"бремя белого человека"вот в чем смысл, страны затягивают в свою орбиту влияния чтобы был рынок сбыта продукции, если в Афганистане развить экономику навязав населению культ потребления то скажем соседний Иран не плохо заживёт, а если они пасут баранов и им ничего не надо то и рынка сбыта а соответственно и денег нет
в республиках Средней Азии у СССР получилось это сделать, теперь скажем железные дороги или турбины электростанций стоят там наши и они привязаны к нашему рынку и это дает свои пусть и небольшие плоды
Сергей Б c13
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26 августа в 00:19
Афганистан богатейшая полезными ископаемыми страна: золото, медь, литий, нефть, газ.
Будулай Алмазов c13
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26 августа в 09:30
Со странами Африки не очень-то получилось. Египту Асуанскую плотину построили, оружием напичкали, а он войну Израилю проиграл и стал с американцами дружить. Классическая колония должна поставлять ресурсы и получать готовые товары, причем монопольно. Тогда будет прибыль. Американцы выводили производство из страны, и получили конкурента в виде Китая, который их сожрет в обозримом будущем. Ну а в СССР вообще метрополия кормила окраины. До сих пор благодарность получаем.
kosha
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26 августа в 17:51
Ничего цивилизация не проиграла . Ну влезли ,ну дров может наломали . ну и что ? Был какой-то интерес влезли , а что там осталось с нецивилизацией - какая нам разница , лишь бы сюда не полезли . Останавливать самыми жесточайшими методами , да и пребывание на нашей территории запретить представителям этих народов в любом виде .
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