Как я еще в 80-х годах познакомился с офицерами из Афганистана и понял – не туда влезли

Как оценить произошедшее в Афганистане? Оценка одна: проигрыш цивилизации, победа варварства. Все остальные расклады: выгодно Китаю, России, Ирану или Катару, – вторичны. Цивилизация проиграла. Размышляя о причинах, я вдруг отчетливо вспомнил, когда впервые познакомился с представителями афганской армии. По пунктам.

1) Это был 1983 год. Афганистан тогда гремел. Хальк, Парчам, НДПА, Амин, Тараки, Кармаль. Ввод войск в 1979-м, война. И вот я в 1983 г. оказываюсь в Военно-политической академии им. Ленина. Студент третьего курса философского факультета на научной конференции в вузе, где основная масса участников – полковники и однозвездные генералы. Просто написал тезисы, отдал дорогому Юрию Геннадьевичу Ершову, которого до сих пор считаю одним из своих трех университетских Учителей. Ершов слегка правит тезисы, мы их отправляем, проходим отбор, получаем приглашения, мы в Академии. Тогда впервые на конференцию такого уровня были приглашены четыре студента. Все из УрГУ с философского.

2) Секция «Роль армии в развивающихся странах». Я тогда не решился, выступал Юрий Геннадьевич. И так получилось, что мы задали тренд по идеям. Все остальные или повторялись, или повторялись и ссылались. Нас отметили, подходили, поздравляли, знакомились. После этого Ершов, как обычно смеясь: «Запомни, главное – вовремя выступить».

3) И у нас на секции два старших офицера афганской армии. Один больше молчал, второй был разговорчивее. С приличным знанием русского языка. Проходят подготовку здесь же в Академии. Познакомились.

4) Спрашиваем возраст. Может 45. Может 50. Упс. Не знаешь свой возраст? Нет. Как так? Дык, родители календарей не ведали, считать-писать не умели. Я родился в год, когда была большая засуха. А засуха там регулярно. Так что возраст определяется на глазок, с интервалом лет в пять.

5) Продолжаем разговаривать. За науку нет интереса. За идеологию ровно. Мешковато сидит форма. А это полковник и подполковник. И в глазах у них нет победы, нет драйва. Отмантулить бы свое. И обратно в горы и степи. Вообще не от нашего мира.

6) И из каждого слова, из каждого жеста лезет традиция. Подчинение, чинопочитание, страх, неуверенность. Рассказали за афганскую жизнь. Жутковато.

7) После своими обсуждали. Вывод был – не туда влезли. Не получится сломать варварство и традицию. Будет все грустно. Вспоминали этих афганских правительственных вояк. И не получалось у нас победы и прогресса. Так и случилось. Я прямо наглядно представляю тех офицеров из 1983 года, как они быстро-быстро сдают Кабул. И бегом обратно к традиции.

Не смогли. Ни СССР, ни США. Очевидные улучшения есть. Например, по детской смертности. Но в общем и целом цивилизация пока потерпела поражение.