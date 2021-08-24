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​И вы иноагент

Почему законы об иностранных агентах в России плохие и вредные

​И вы иноагент
Фото kommersant.ru

На днях в России появились очередные иностранные агенты как СМИ («Дождь» и «Важные истории») и как физические лица (журналисты «Важных историй»). Мне кажется, что это волнует не сильно большое количество россиян, кроме откровенно политизированной публики, но это – очередной всплеск применения очевидно плохих законов, которые разъедают правовую ткань нашего государства.

Для тех, кто не в курсе. Закон об иностранных агентах в России был принят как бы по следам США. Госпропагандисты очень любят рассказывать, что на самом деле наше законодательство – это лишь «бледная калька» со звериных американских норм. Лично я не поленился и почитал тот самый закон FARA, он мне показался избыточным, но история такова, что принимался он в период около Второй Мировой войны и был предназначен для отлова нацистских лоббистов. В мирное время акту неплохо повыбивали зубы, и он стал довольно вегетарианским.

Несмотря на контурные сходства этих двух законов, которые глупо отрицать, есть важные различия, которые делают FARA каким-никаким правовым инструментом, а отечественное законотворчество – чистым механизмом произвола. Почувствуйте разницу. В США для признания кого-либо иностранным агентом, прокуратура должна доказать, что этот человек или структура получили деньги от конкретного иностранного принципала для воздействия на некие политические вопросы. То есть выявить заказчика, исполнителя и цель, и предъявить все эти данные в суде.

В России ничего подобного нет. Исполнитель закона (чаще всего Минюст) просто фиксирует получение любого иностранного финансирования, а также факт «политической деятельности» для юрлиц (под нее попадает примерно все) или «распространение информации для неограниченного круга лиц» для физлиц (под это попадает вообще все – даже объявление о продаже дрели в газете или нехорошее слово на заборе).

Получается, вы могли получить 100 долларов в виде подарка от тетушки из Белоруссии и написать у себя на стене ВКонтакте пост о чем угодно – и вы попадаете под критерий «физическое лицо – иностранный агент». Ну ладно, даже если вы прямо никогда-никогда не получали вообще ничего из иностранных источников – надо будет, вам какой-нибудь случайный румын отправит один доллар на карту. И все, привет, злобный агент вражеской заграницы. На кого работаешь?

Лирическое отступление. Вы скажете – ну хосспади, ну подумаешь, признали там кого-то иностранным агентом, делов-то, живи себе дальше. Для тех, кто не знает: иноагенты должны сдавать совершенно дичайшую избыточную финансовую отчетность, за нарушение сроков – штрафы, а для физлиц после неоднократных нарушений в этой части – перспектива уголовного преследования. Проще говоря: юрлица замордуют отчетностью и в случае чего разорят штрафами, а обычных людей – лишат денег, а затем и свободы.

Возвращаемся к главному – неправовой сути этих законов. Де-факто под их действие миллионы, а, скорее, десятки миллионов россиян. И уж точно в этой категории находятся многие пропагандисты и чиновники, имеющие недвижимость и активы зарубежом. Де-юре иноагентами признают (пока что) десятки журналистов. Вроде бы и тьфу – что такое 30-40 человек и немногим больше организаций из 140-миллионной страны. Но тут вся фишка в том, что закон, который базируется на произволе (то есть на желании либо нежелании его применять у имеющего власть человека или органа) – это гниль, пробравшаяся в систему законодательства.

Это значит, что подобные законы принимаются, и будут приниматься в будущем. Все больше свободы для разнообразных контролеров и силовиков, все меньше свободы для граждан. И завтра какой-нибудь особо ретивый противник «Дождя» и Навального вновь будет возмущаться, по какому это праву его, свободного человека, желающего отстоять свои законные права, прижимают к ногтю при помощи какой-то странной нормы, которая вообще-то должна применяться против врагов страны, а не его, патриота.

Если кого-то ограничивают в правах по нелепым поводам с налетом произвола, и вас это не касается сегодня – это значит только то, что до вас пока еще не добрались. Ждите. И вы окажетесь иноагентом.


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Сегодня в 23:01, просмотров: 123, комментариев: 0
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