Каковы последствия отмены техосмотра для получения ОСАГО

Гендиректор Сургутской торгово-промышленной палатой Анна Чурманова поделилась мнением о том, каковы могут быть последствия отмены техосмотра для получения ОСАГО.

Новость, конечно, прекрасная для автомобилистов. С одной стороны. С той, где не нужно ехать на станцию техосмотра и получать диагностическую карту.

Но давайте посмотрим с другой. Теперь каждое зовущееся транспортным средство о двух или четырех колесах может разгуливать по дорогам беспрепятственно, а его владелец – просто «купить» полис автогражданки и считаться вполне законопослушным. А то, что у его железного друга не горят стопы или одна из фар, не работают дворники, сигнал, расшатались болты на колесах и оно рискует отвалиться во время езды, выхлопная труба волочится по земле и издает немыслимый рев – это уже вроде и не его проблемы.

Нет, ПДД, конечно, запрещают выезжать на дорогу на неисправном авто, но кто это теперь проверит? Сотрудник ГИБДД? Но их работа – проверять соблюдение правил дорожного движения, а не состояние автомобиля. Наличие спецобразования и навыков автослесаря не относится к обязательным требованиям подготовки сотрудника ГИБДД.

Так что удобство потребителя не всегда соответствует обеспечению безопасности всего сообщества, в данном случае – автомобильно-пешеходного.