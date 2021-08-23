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​Философия развития уступила место философии умиротворённости

Все города, которые с завистью смотрели на Сургут, давно сделали рывок

​Философия развития уступила место философии умиротворённости
Фото: pixabay.com

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Анна Богдевич «Простите, что обидела». Приводим его мнение полностью.

Все города, которые с завистью смотрели на Сургут от Мунарева до раннего Сидорова, давно сделали рывок. А после 2004 года, когда 131-ФЗ отобрал у города налоги, начался процесс стагнации.

Если ранее в городе господствовала «философия развития» (вспомним эпоху 5 ВУКС), то в 90-е годы пришла философия «срубить бабло и свалить». По сути и ранее была «сургутская мечта» получить квартиру, купить машину, накопить деньжат и лет этак через пять вернуться на родину. Через Сургут прошли миллионы людей, которые оставили частицу своего труда. Это позитивное явление. Они давали больше, чем получили от города. Сегодня же все приехавшие, а грубо говоря понаехавшие, стараются взять от города больше, чем могут дать ему. Это «философия временщиков».

Сегодня, когда город в течение 15 лет находится в искусственно созданной стагнации, когда «философия развития» уступила место «философии умиротворённости» (рейтинги там всякие умиротворяющие, мол город на 2-м месте, а Москва на 5-м), то город погрузился в полусонное состояние «благополучия». И тех, кто пытается как-то вывести город из этой эйфории «благополучия», этакого «головокружения от успехов» (мол, ребята, очнитесь и посмотрите: «король то сегодня голый»), навлекают на себя гнев и осуждение. И это печально.

Похоже, что и наши депутаты всех уровней находится в гипнотическом сне, что все хорошо и даже отлично.

Подумаешь бордюры или собаки по городу ходют. Или вокзал выгонкой обошьют, пардон, сайдингом под «теремок». Подумаешь, что там Сайма зарастает водорослями. Подумаешь, что там гололёд и с уборкой снега во дворах каждый год швах. Подумаешь, что дворов убитых 90 процентов и школ не хватает. И далее по списку.

Все это официально объясняется нехваткой денег. И не волнуйтесь «господа обыватели», мол к 2023 году, к 2025 году, к 2030 году и даже к 2050 году все наладится. Не волнуйтесь, мол, все под контролем.

А что мешает делать сегодня? Что 35 млрд рублей бюджета не хватает? У других городов таких денег нет. Но ведь делают! Извините, но на такие деньги можно весь город вылизать и «мыть улицы шампунью». Сколько и надо для этого 20 млн, 50 млн или 100 млн рублей? Даже если замахнуться на 1 млрд рублей, то это ли три процента от бюджета. А как город преобразится!

Деньги на такие мелочи есть. А причина в нерациональном расходовании огромных, просто огромнейших средств городского бюджета! Когда-то в 1990 г. город с населением в 250 тысяч жителей утвердил исполнение бюджета в 39 млн рублей. Сейчас бюджет почти в 100 раз больше. Сейчас значительную часть расходов по содержанию города обыватели оплачивают на 100 процентов из своего кармана, те же коммунальные услуги и ЖКХ.

«Где деньги, Зин?». Где деньги на эти маленькие и очень важные мелочи нашего городского пространства.

Ответ прост. Надо заняться «мелочам», не требующими значительных денежных средств.

Кто будет этой рутиной заниматься. Так наши депутаты новой Думы, которым надо бы очнуться от гипнотического сна и заняться критикой и самокритикой. Сбросить эту вальяжность и самоуспокоенность и прислушаться к неравнодушным обывателям, которые пытаются достучаться до властей своими, как им кажется, назойливыми «челобитными». Давайте же наконец-то работать!


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Сегодня в 16:07, просмотров: 190, комментариев: 0
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