Михаил Якимов опроверг информацию о том, что член академии транспорта России связал безопасность на дорогах Европы с однополыми браками

19 ноября 2020 года на сайте ИА «СИА-ПРЕСС» был опубликован блог Анны Богдевич о том, что член академии транспорта России Михаил Якимов связал безопасность на дорогах Европы с однополыми браками: видео выступления и текст. На данный момент видео с выступлением Михаила Якимова удалено, а он прислал в редакцию письмо с опровержением. Публикуем его полностью тем же шрифтом и в том же разделе.

Опровержение

19 ноября 2020 года на сайте сетевого издания СИА-ПРЕСС было опубликовано сообщение под названием «Больше мертв, чем гей. Член академии транспорта России связал безопасность на дорогах Европы с однополыми браками», в котором сообщается, что Михаил Якимов раскритиковал позицию автора блога «Город для людей» Аркадия Гершмана, который приводил в пример европейский опыт. (https://siapress.ru/blogs/100450-odnopolie-braki-i-legalizatsiya-marihuani-eshche-ne-samie-strashnie-posledstviya-bezopasnosti-v-strane).

Указанные в статье сведения не соответствуют действительности.

В названии говорится, что «Член академии транспорта России связал безопасность на дорогах Европы с однополыми браками». Название не соответствует действительности. В своем высказывании я дословно сказал, что не знаю, связаны ли однополые браки и курение марихуаны с представленными остановками автобусов (рис. 1). Я сказал, что не знаю, есть ли связь между легализацией наркотиков и однополыми браками и уменьшением смертности на дорогах. Таких исследований я не видел.

В тексте также приведена некорректная цитата. «Вот вы показываете, пример – перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас – нет. Вы думаете, это не связано? А, смотрите, Голландия вот там была, а в Голландии марихуану курят. Вы думаете, это не связано?».

Вопрос: «Вы думаете, это связано?» задал ведущий мероприятия. Этот вопрос в Вашей цитате и публикации отсутствует.

То же касается и других особенностей̆ жизни в разных странах. Я, как педагог, хотел привести максимально не очевидные примеры, о которых точно никто не задумывался.

В прошлом году я опубликовал статью, почему нельзя сразу перенимать зарубежный опыт по обустройству городов на примере бразильского Куритибе. Там система общественного транспорта сделана в первую очередь не для перевозки пассажиров, а для решения задачи занятости населения трёхмиллионного города. Большое количество ландшафтных парков и рекреационных территорий также построены в большей части не для оздоровления или культурного досуга населения, их цель — сохранение верхних покровов почв от смывания в период муссонных дождей. Из этого следует, что сначала необходимо определять цели и задачи, которые власти изначально решали, чтобы оценить эффективность принятия решения на конкретной территории. Просто так брать что-то и копировать — это неправильно.