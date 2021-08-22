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​Интересно, как производство арматуры для строителей в Сургуте отразится на стоимости жилья

Появление в Сургуте металлургического завода – хорошая новость

​Интересно, как производство арматуры для строителей в Сургуте отразится на стоимости жилья
Фото ru.wikipedia.org

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о строительстве в Сургуте металлургического завода. Приводим его мнение полностью.

Проект интересный. Похоже, это будет турецкий металлургический мини-завод полного цикла с электродуговыми плавильными печами непрерывного производства. Площадь завода небольшая, порядка 70 Га. Экология не пострадает. Работа на местном сырье вторчермета плюс закупка ферросплавов. Электроэнергия и потребители в шаговой доступности. При цене арматуры на рынке 26 тыс. руб./т за год валовая выручка навскидку составит 2,6 млрд рублей в год. Непонятно, тогда откуда возникла цифра налогов в 1,6 млрд рублей? Ну, НДФЛ будет порядка 30 млн рублей. Ну, там плата в фонды: в ПФР, ОМС и так далее зависящие от заработной платы. Там налог на имущество, на землю и так далее. Максимум 160 миллионов наберется. Но надо смотреть бизнес-план. Требуется уточнение цифры по налогам.

Вся эта металлургия интересна обывателя с двух позиций:

1. Сколько от этого производства поступит в бюджет города.

2. Как отразится на стоимости жилья, коль затраты на транспортировку арматуры и металлопроката будут минимизированы.

Попытки переработке вточермета в Сургуте предпринимались ранее.
Так инвестиционной программе администрации Сургута при поддержке Сургутской ТПП в 2000 году был выдан кредит малому предприятию «Экометалл» (Тищенко). На инвестиционный кредит он приобрел ножницы для резки металла. Далее «Экометалл» осуществлял сбор металла в основном труб на просторах трасс и в городе, резал ножницами и отправлял на металлургические заводы. Однако прогорел и обанкротился.

Другой пример инвестиционного кредита позитивный – когда ОАО «Сургуттел» (Буланча) получил инвестиционный возвратный кредит в 58 млн рублей для введения в городе системы кабельного ТВ. Кредит был возвращен. Предприятия самостоятельно развивало проекты. Это предприятие дало городу 400 рабочих мест, платило налоги в местный и в региональный бюджеты. В 2013 году было продано на аукционе за 2,3 млрд рублей, поступившие в бюджет Югры. То есть вложения в 58 млн рублей кредита обернулись через 10 лет 2,3 млрд рублей в бюджет региона.

Что касается данного инвестиционного проекта, то это в любом случае это позитивно, ибо это реальная диверсификация экономики города.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 69, комментариев: 0
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