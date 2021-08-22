16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0666   EUR  86,7838  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Простите, что обидела

Сургут как больной ребенок, которого любишь сквозь жалость и боль

​Простите, что обидела
Фото: pixabay.com

Мои «собаки» ожидаемо вызвали поток критики. Честно говоря, я очень рада, что есть сургутяне, которые готовы опуститься до оскорблений незнакомой женщины, чтобы защитить свой город. Это с одной стороны. С другой стороны, жалко людей, которые, будто не видели лучшей жизни, защищают свое болото.

Для начала. Я действительно не живу в Сургуте много лет. Теперь мой город Екатеринбург, который назвали совком. Ну это от злобы, явно. Екатеринбург комфортнее, безопаснее, красивее Сургута. Я рада, что я здесь ращу своего ребенка. Хотя критиковать столицу Урала есть за что. Но турист, кстати, даже не заметит этих недостатков. В Сургуте туристу делать нечего вообще. Или куда вы предложите сходить? На центральную площадь? Это вымощенное плиткой пустое недоразумение. Стыдно даже.

Сравнивать Екатеринбург и Сургут — нечестно. Город-миллионник, который всегда привлекал и туристов, и инвестиции — и вахтовый поселок, который всегда привлекал и привлекает временщиков, несравнимы.

Но я хотела бы объяснить, почему я имею полное право критиковать Сургут. Я здесь родилась. Здесь жили мои бабушки и дедушки, до сих пор живут родители и многочисленные родственники. Сургут — самый родной город из всех, в которых я жила.

Дом, в котором я росла, стоял на том месте, где возвели безвкусный громадный жилой комплекс «Возрождение», который очень нелепо смотрится в не таком уж большом Сургуте. Я жила в Таежке и в 25-м. Училась в педухе. И критиковала Сургут, живя там. Мои первые статьи, которые публиковались в «Сургутском вестнике», «Сургутской трибуне» и «Новом Городе» были как раз о том, как неприветлив и ужасен Сургут для подростков.

Мои родители — ярые патриоты Сургута. Но как только появилась возможность, я уехала в Белгород. В конце 90-х — начале нулевых Белгород был деревней с нищим населением. 20 с небольшим лет назад им заинтересовались сургутские газпромовцы. И знаете, что? На моих глазах нищий город с разбитыми дорогами, старыми домами, бедным населением превратился в оазис благополучия. Сейчас Белгород из года в год сейчас занимает первые места в рейтингах лучших городов страны. Там реально круто. Очень красиво, удобно, безопасно. Я не знаю, по каким критериям еще можно оценить город. Он прекрасен. На ВАШИ деньги.

За этот же период Сургут из города, про дороги которого снимали фильмы федеральные каналы, превратился… Хотя не превратился — он остался таким же, как был 20 лет назад, оброс муравейниками, лишился хороших дорог. Тот же вокзал, тот же аэропорт, та же площадь перед администрацией.

Я очень люблю Сургут. Но эта такая любовь — как к больному ребенку. Сквозь жалость.

Я рада, что уехала и не хочу возвращаться. Потому что не верю, что когда-то это «рыбное место» перестанет быть вахтовым поселком. Сами жители этого не хотят. Вам же и так нормально.


нравится (27) не нравится (20)
21 августа в 15:16, просмотров: 1926, комментариев: 20
Комментарии:
Iriska
не нравится
22 августа в 12:19
начали за здравие, с извинений, закончили как обычно. Живёте в Екб, работаете в Сургуте и его же хаете. Плюёте значит в колодец, из которого пьёте. Это делает Вам "честь", Анечка. Простите мой нескромный вопрос, а в Екб Вы кем работаете?

А вообще нам ТАК не нормально. Просто не все смогли свалить вовремя с этого уже давно не рыбного (в плане з/пл) места.

Вообще, в СИА хоть кто-нибудь местный остался? Или все иногородние-сочувствующие?

Сравнение Тараса (про Богданова и его деревню с СИА и Сургутом) не корректно, на мой взгляд, СИА на/в Сургуте зарабатывает, а Богданов на своей деревне нет, даже наоборот.
Dochimacho
не нравится
22 августа в 17:06
Это Ектб туристов притягивает? Не смешите мои тапки. Ни одного приличного музея. Ничего, что можно посмотреть. Ну может Шигирского идола посмотреть, если получится. С Тобольском, к примеру, рядом не стоял. У Сургута, как и у любого другого города, есть проблемы. Куда без них. Но вот на вахтовый посёлок он совсем не похож.
Alkonowa1ow
не нравится
22 августа в 19:20
Не знаю как туризм в ЕктБ, но как город он мне нравится. Не только потому что приходилось там в своё время три года учится (1970-73г.г.). Прежде всего своей архитектурой, где много зданий советского модернизма и сталинского ампира. Архитектура жд вокзала с памятником войнам Уральского добровольческого танкового корпуса на привокзальной площади. Есть или был тогда в нем, в его улицах налёт столичности. Ибо Свердловск занимает или занимал третье- четвёртое место по значимости в стране.
Швондер. Dochimacho
не нравится
22 августа в 20:34
Целиком и полностью. У нас же выходишь - слева музей, справа галерея. Хант, олень и ляпис.
Куды там бажовской горнозаводской культуре
Dochimacho Швондер.
не нравится
22 августа в 21:17
Да, элементы горнощпводской уральской культуры присутствуют. Все на этом. В Сургуте, к примеру, можно увидеть не только культуру коренного населения, но и породистый индастриал, который характерен для ряда зданий СНГ. Культуру коренного так щамызгали, что аздрагиваешь при очередной тряске знамёна и самобытность аборигенов.
Швондер.
не нравится
22 августа в 23:42
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
tsss
не нравится
22 августа в 23:45
Если спросить какого-нибудь москвича и петербуржца про Екатеринбург, то они ответят примерно то же самое, что вы про Сургут (а может чего и похлещще?) Интересно, Анна, вам буде приятно?
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 08:46
Это ж надо так извиниться, чтобы еще хуже сделать?
Анна Богдевич Iriska
не нравится
Сегодня в 10:11
Iriska, при всем уважении, у меня ощущение, что вы читаете то, что хотите, а не то, что написано. Критика вовсе не означает, что я «плюю в колодец». Хотелось бы, чтобы колодец изначально был почище. А то из ваших комментариев выходит, что виноват не тот, кто навалил кучу, а тот, кто ее заметил.
За ваш нескромный вопрос я вас прощаю. Я работаю удаленно, мне не важно, в каком городе моя трудовая. Если вас интересует, есть ли в Екатеринбурге работа – навалом и зарплаты такие же, как в Сургуте. Отличаются только зарплаты бюджетников.
В СИА-ПРЕСС все местные. К счастью, технологии дошли до того, что ты можешь работать из любой точки мира без ущерба для работы.
Анна Богдевич Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:17
Такое ощущение, что мы про разные Екатеринбурги говорим.
Анна Богдевич tsss
не нравится
Сегодня в 10:25
Мне будет все равно. И даже интересно послушать другое мнение. Повторюсь, в Екатеринбурге в бытовом плане мне нравится далеко не все. Но у Екатеринбурга все будет хорошо, тут очень сознательные жители, которые защищают город со всей душой. И, кстати, больших критиков, чем екатеринбуржцев и не найдешь. На любой проект властей сотни фи. Им очень сложно угодить.
Я за Екатеринбург не переживаю. Даже не уверена, что прям всю жизнь тут проживу. А за Сургут переживаю, потому что это МОЙ родной город. Но почему-то все комментарии сводятся к тому, какая дура Богдевич. Никто не пишет: ты не права, посмотри, какая у нас площадь, какой у нас сквер, какие у нас музеи, какие у нас велодорожки, как прекрасно у нас тут живет молодежь и с каким удовольствием коротают старость пенсионеры. Может быть, если бы я услышала другое мнение и увидела своими глазами всю эту красоту, мне стало бы стыдно за свою писанину. А пока, мне кажется, я права.
Анна Богдевич тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 10:26
Как смогла
tsss Анна Богдевич
не нравится
Сегодня в 10:39
Я в душе во многом согласна с вами, Анна, НО! Если я люблю город, то у меня язык не повернется "брюзжать" и "фукать", приезжая сюда, "измерять высоту бордюров", (приветствую, Юрий Ирикович!) "считать количество встреченных собак" пр. Я просто благодарна этому городу за все - здесь я получила образование, создала семью, родила ребенка, работаю и получаю достойную зарплату - все значимые события в моей жизни произошли здесь, в этом городе. Сургут - это "мальчишка-хулиган" с ободранными коленками (а не больной ребенок), но это город с душой! К сожалению, во главе города (и в думе) в последние годы стояли "восковые фигуры", без амбиций и инициатив, как-то не везет... От ваших постов веет озлобленностью и обидой. Про родной город так не говорят - его, как и ребенка, любят БЕЗУСЛОВНО, даже больного!!!
Анна Богдевич tsss
не нравится
Сегодня в 10:57
Но если мы будем молчать и со смирением принимать этих высокие бордюры, этих лошадоподобных собак на улицах, проспект Ленина в жутком состоянии - разве что-то изменится?
Я действительно зла и обижена.
Мои бабушки и дедушки, мои родители строили этот город на песках и болотах, как тысячи других энтузиастов, которые жили в балках и избушках. Я гордилась Сургутом, потому что знала, какой он был. Я пересмотрела сотни фоток из 60-70-х, слышала сотни рассказов, знаю, где был старый аэропорт, старое агентство, как по городу ходил единственный автобус «единичка», как девушки (нынешние пенсионерки) надевали болотники на туфли, чтобы добраться из общежития на танцы. Душа города – люди. И я лично знаю десятки прекрасных сургутян. И до определенного момента мне казалось, что лучше города нет – Сургут был шикарен. А потом многие города вокруг сделали рывок, а Сургут – нет. И это обидно.
Если вам кажется, что очень классно разъезжать по стране и в каждом городе быть приезжей, то – да, это очень классно и интересно. Но я немного завидую мужу, который учился в той же школе у тех же учителей, что и его родители, а сейчас там же учатся его племянницы. У него здесь вся жизнь – смешные и грустные истории, друзья с детского сада, школы, вуза, коллеги. Я этого всего лишена, потому что сознательно отказалась жить в Сургуте. Но это мой выбор. Я не слишком грущу. Я уехала, чтобы мой ребенок жил в городе, где хочется жить. И не уехал от меня )) Такой план.
Flyer
не нравится
Сегодня в 11:43
Если б все было так и просто и проблема Сургута была бы только в том, что от населения якобы нет запроса.
Ну вот есть запрос на Вокзал: народ годами возмущается в соцсетях, СМИ трубят из года в год и что? Воз и ныне там...
Просто есть большая политика и для Сургута пока определена роль колониального города, обеспечивающего всякие там олимпиады и чемпионаты мира, в том числе и саммиты ШОС и БРИК в Екб) Страна здесь зарабатывает и весьма неплохо, но сам город остается «гадким утенком», да.
И вспомните про тот же 131-фз: вот не было его и налогов больше оставалось в Сургуте. И в те же 90е город, даже при тех ценах на нефть, был «оазисом благополучия», и развитие было. Тогда народ ехал в «оазис» и из того же Екатеринбурга с Тюменью, что-то не особо запрос общественности на благоустройство помогал этим городам без той финансовой подпитки, которую они получили позже.
К сожалению, и лоббистов Сургута в высших эшелонах власти тоже нет. Наверное, в т.ч. и потому, что многие покидают город и «с глаз  долой — из сердца вон».
Да и главы города последние, как уже упомянули, безынициативные, потому как тоже нынче тренд в стране такой: не высовывайся, бери по козырек и исполняй что скажут. 

А в Белгороде, кстати, я был в этом году. Правда зимой. Быть может поэтому не заметил того, чем все так восхищаются: снега нет, в -11 жутко холодно и скользко, грязь, которая в оттепель перетекает с газонов через разбитые бордюры. Какие-то нелепые ЖК из начала двухтысячных.
На мой взгляд, этот город явно переоценен.
Dochimacho Flyer
не нравится
Сегодня в 13:31
Вот полностью согласна. Да, проблема в структуре налогов и бестоковости и жадности последних администраций.
куница
не нравится
Сегодня в 14:26
Почему у нас тот, кто хвалит - патриот , а кто критикует -враг ? По-моему, критикующий - больше патриот.
тоже мимо проходил куница
не нравится
Сегодня в 15:01
Да нас критиканов - в очередь вставайте! А тут еще со стороны снаряды подносят.
Повторю, наверное, мнение некоторых. Большая часть из написанного - правда, которая известна всем и с которой трудно спорить. Просто когда нас лишний раз носом в это тычут - это не патриотизм. Это опрадание для уехавшего.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:06
Я согласен с автором. Все города, которые с завистью смотрели ранее на Сургут: от Мунарева до раннего Сидорова, сделали давно рывок. А после 2004 года, когда 131-ФЗ отобрал у города налоги, начался процесс стагнацию.
Если ранее в городе господствовала «философия развития» (вспомним эпоху 5 ВУКС), то в 90-е годы пришла философия «срубить бабло и свалить». По сути и ранее была «сургутская мечта» получить квартиру, купить машину, накопить деньжат и лет этак через пять вернуться на родину. Через Сургут прошли миллионы, людей которые оставили частицу своего труда. Это позитивное явление. Они давали больше, чем получили от города. Сегодня же все приехавшие, а грубо говоря понаехавшие, стараются взять от города больше чем могут дать ему. Это «философия временщиков».
Сегодня, когда город в течение 15 лет находится в искусственно созданной стагнации, когда «философия развития» уступила место «философии умиротворённости» (рейтинги там всякие умиротворяющие, мол город на 2- м месте, а Москва на 5-м), то город погрузился в полусонное состояние «благополучия». И тех кто пытается как-то вывести город из этой эйфории «благополучия», этакого «головокружениях от успехов» (мол, ребята, очнитесь и посмотрите «король то сегодня голый»), то те навлекают на себя гнев и осуждение. И это печально.
Похоже, что и наши депутаты всех уровней находится в гипнотическом сне, что все хорошо и даже отлично.
Подумаешь бордюры или собаки по городу ходют. Или Вокзал выгонкой обошьют, пардон, сайдингом под «теремок». Подумаешь, что там Сайма зарастает водорослями. Подумаешь, что там гололёд и с уборкой снега во дворах каждый год швах. Подумаешь, что там, что дворов убитых 90% и школ не хватает. И далее по списку.
Все это официально объясняется нехваткой денег. И что не волнуйтесь «господа обыватели», мол к 2023 году , к 2025 году, к 2030 году и даже к 2050 году все наладится. Не волнуйтесь, мол все под контролем.
А что мешает делать сегодня? Что 35 млр рублей бюджета не хватает? У других городов таких денег нет. Но ведь делают! Извините, но на такие деньги можно весь город вылизать и «мыть улицы шампунью». Сколько и надо для этого 20 млн, 50 млн или 100 млн рублей? Даже если замахнуться на 1млр рублей, то это ли 3% от бюджета. А как город преобразится!
Деньги на такие мелочи есть. А причина в нерациональном расходовании огромных, просто огромнейших средств городского бюджета! Когда-то в 1990 г. город, с населением в 250 тысяч жителей, утвердил исполнение бюджета в 39 млн рублей. Сейчас бюджет почти в 100 раз больше. Сейчас значительную часть расходов по содержанию города обыватели оплачивают на 100%из своего кармана, те же коммунальные услуги и ЖКХ.
«Где деньги, Зин?». Где деньги на эти маленькие и очень важные мелочи нашего городского пространства.
Ответ прост. Надо заняться «мелочам», не требующими значительных денежных средств.
Кто будет этой рутиной заниматься. Так наши депутаты новой Думы, которым бы надо бы очнуться от гипнотического сна и заняться критикой и самокритикой. Сбросить эту вальяжность и самоуспокоенность и прислушаться к неравнодушным обывателям, которые пытаются достучаться до властей своими как им кажется назойливыми «челобитными», давайте же наконец-то работать!
Автора поддерживаю, ибо это коренной житель города.

куница тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 15:19
Любому уехавшему не надо оправдываться. Это не преступление. Но у каждого человека, который считает этот город родным , душа не спокойна.
testimonium paupertatis
не нравится
Сегодня в 15:23
Чё заладили-то? Нам хорошо здесь. Точка.
Показать все комментарии (21)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 4996
  2. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 4639
  3. В районе универмага «Сургут» ведутся работы: движение перекрыто 2068
  4. «Возвращение Тамары Лычкатой в театр — сложность, которая добавляет проблем…» 1990
  5. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 1325
  6. Будущее наступило? В сургутском «Технополисе» детей будет учить робот 1284
  7. ​Сдавать или не сдавать недвижимость в августе? 1144
  8. Российских автовладельцев избавили от техосмотра для оформления ОСАГО 1033
  9. Параспортсмены из ХМАО прибыли в Токио 992
  10. В Сургуте насмерть разбился мотоциклист 558
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6526
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 5670
  3. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5378
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 4996
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 4639
  6. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4112
  7. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 3884
  8. Вартовчанка, желая легко заработать, потеряла более пяти миллионов 3862
  9. В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа 3785
  10. ​А в чем восторг? 3220
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12612
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 11928
  3. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11665
  4. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11648
  5. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11574
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 11318
  7. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 11039
  8. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 10623
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10152
  10. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10003

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика