Сургут как больной ребенок, которого любишь сквозь жалость и боль

Мои «собаки» ожидаемо вызвали поток критики. Честно говоря, я очень рада, что есть сургутяне, которые готовы опуститься до оскорблений незнакомой женщины, чтобы защитить свой город. Это с одной стороны. С другой стороны, жалко людей, которые, будто не видели лучшей жизни, защищают свое болото.

Для начала. Я действительно не живу в Сургуте много лет. Теперь мой город Екатеринбург, который назвали совком. Ну это от злобы, явно. Екатеринбург комфортнее, безопаснее, красивее Сургута. Я рада, что я здесь ращу своего ребенка. Хотя критиковать столицу Урала есть за что. Но турист, кстати, даже не заметит этих недостатков. В Сургуте туристу делать нечего вообще. Или куда вы предложите сходить? На центральную площадь? Это вымощенное плиткой пустое недоразумение. Стыдно даже.

Сравнивать Екатеринбург и Сургут — нечестно. Город-миллионник, который всегда привлекал и туристов, и инвестиции — и вахтовый поселок, который всегда привлекал и привлекает временщиков, несравнимы.

Но я хотела бы объяснить, почему я имею полное право критиковать Сургут. Я здесь родилась. Здесь жили мои бабушки и дедушки, до сих пор живут родители и многочисленные родственники. Сургут — самый родной город из всех, в которых я жила.

Дом, в котором я росла, стоял на том месте, где возвели безвкусный громадный жилой комплекс «Возрождение», который очень нелепо смотрится в не таком уж большом Сургуте. Я жила в Таежке и в 25-м. Училась в педухе. И критиковала Сургут, живя там. Мои первые статьи, которые публиковались в «Сургутском вестнике», «Сургутской трибуне» и «Новом Городе» были как раз о том, как неприветлив и ужасен Сургут для подростков.

Мои родители — ярые патриоты Сургута. Но как только появилась возможность, я уехала в Белгород. В конце 90-х — начале нулевых Белгород был деревней с нищим населением. 20 с небольшим лет назад им заинтересовались сургутские газпромовцы. И знаете, что? На моих глазах нищий город с разбитыми дорогами, старыми домами, бедным населением превратился в оазис благополучия. Сейчас Белгород из года в год сейчас занимает первые места в рейтингах лучших городов страны. Там реально круто. Очень красиво, удобно, безопасно. Я не знаю, по каким критериям еще можно оценить город. Он прекрасен. На ВАШИ деньги.

За этот же период Сургут из города, про дороги которого снимали фильмы федеральные каналы, превратился… Хотя не превратился — он остался таким же, как был 20 лет назад, оброс муравейниками, лишился хороших дорог. Тот же вокзал, тот же аэропорт, та же площадь перед администрацией.

Я очень люблю Сургут. Но эта такая любовь — как к больному ребенку. Сквозь жалость.

Я рада, что уехала и не хочу возвращаться. Потому что не верю, что когда-то это «рыбное место» перестанет быть вахтовым поселком. Сами жители этого не хотят. Вам же и так нормально.