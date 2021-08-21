Теперь и Владислав Иноземцев призвал бойкотировать выборы в Госдуму. Почему это ошибка

Уважаемый мною замечательный экономист Владислав Иноземцев со товарищи выступили с призывом бойкотировать выборы в Госдуму. По их мнению, участвовать в полностью постановочном фестивале по легитимизации действующего режима глупо и вредно. «Легитимизировать своими голосами нынешний «парламент» и играть по правилам, установленными нынешней «избирательной комиссией», мы считаем для себя не только бессмысленным, но и унизительным», – пишут авторы воззвания.

Я сам в 2018 году не участвовал в выборах президента (первый и единственный раз в жизни, когда я не голосовал, имея на то право). Тогда я посчитал, что победа кандидата, которого я не поддерживаю, неизбежна ввиду массы обстоятельств, и мой голос, даже отданный за кого-нибудь другого, в конечном итоге внесет вклад в высокую явку, которая вроде как была нужна для достижения программы-минимум «50 процентов + 1 голос от всех избирателей страны в поддержку президента». На тот момент я еще не знал, что бюллетени не пришедших на выборы частенько втихаря используются по усмотрению локального избиркома. Меня успокаивает то, что дело было в Сургуте, отличающимся чистотой электорального процесса (не знаю, как у Светланы Гараниной это получается, но пусть получается как можно дольше), поэтому вряд ли все-таки я тогда проголосовал «нужным» образом, сам того не зная.

С тех пор я свою позицию к бойкоту поменял. Во-первых, опять же, ввиду того, что «если вы не заполните свой бюллетень – его заполнят солдаты НАТО». Даже если не заполнят – в отсутствие протестного электората процент партии власти будет выше, потому что она-то своих пригонит. А вас она как раз видеть на выборах не хочет от слова «совсем».

Во-вторых, потому что человек, который недоволен, и ему дают хоть какую-то, пусть символическую и минимальную возможность это выразить, должен это выразить. От этого точно не будет хуже.

В-третьих, есть такой парадокс: реально делигитимизировать какую-то выборную процедуру своим отсутствием может только такая политическая сила, которая вообще-то выиграла бы выборы в случае своего участия. И типа если ее нет – то вообще ничего не имеет смысла. Находимся ли мы в такой ситуации? Нет.

Мой любимый пример с сургутской КПРФ, которая хочет обрушить легитимность городской думы, отказавшись от участия в выборах. Окей, отказались. И завтра эти люди (и все мы) будут жить по нормативной базе, которую принимает эта самая дума. Одобрит она какую-то не ту бумажку – и скверик недалеко от дома бойкотчика отойдет под 25-этажку (я утрирую, но все же), и все будет по закону, и легитимности хватит, поверьте.

С Госдумой то же самое. Вы можете бойкотировать выборы, но завтра этот состав федерального парламента соберется и начнет принимать на вашу голову законы, которые вы будете исполнять. И налоги платить. И, если сильно не повезет, в тюрьму садиться по какому-нибудь дебильному поводу, который нам еще два года назад казался невероятным. И ей легитимности хватит. Как минимум, до поры до времени.

Помните, при каких обстоятельствах была избрана Госдума 2011 года, и какие события там творились? И ничего, состав не просто отработал как миленький, но обрушил на нас такие потоки законотворчества, что еще долго отмываться будем.

В общем. Единственный наиболее разумный вариант мне видится в участии. Пока за это не бьют и не сажают, нужно голосовать, и стараться быть наблюдателем, чтобы максимально пресекать рисование на местах.