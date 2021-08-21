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​Молчащих не услышат

Теперь и Владислав Иноземцев призвал бойкотировать выборы в Госдуму. Почему это ошибка

​Молчащих не услышат
Фото siapress.ru

Уважаемый мною замечательный экономист Владислав Иноземцев со товарищи выступили с призывом бойкотировать выборы в Госдуму. По их мнению, участвовать в полностью постановочном фестивале по легитимизации действующего режима глупо и вредно. «Легитимизировать своими голосами нынешний «парламент» и играть по правилам, установленными нынешней «избирательной комиссией», мы считаем для себя не только бессмысленным, но и унизительным», – пишут авторы воззвания.

Я сам в 2018 году не участвовал в выборах президента (первый и единственный раз в жизни, когда я не голосовал, имея на то право). Тогда я посчитал, что победа кандидата, которого я не поддерживаю, неизбежна ввиду массы обстоятельств, и мой голос, даже отданный за кого-нибудь другого, в конечном итоге внесет вклад в высокую явку, которая вроде как была нужна для достижения программы-минимум «50 процентов + 1 голос от всех избирателей страны в поддержку президента». На тот момент я еще не знал, что бюллетени не пришедших на выборы частенько втихаря используются по усмотрению локального избиркома. Меня успокаивает то, что дело было в Сургуте, отличающимся чистотой электорального процесса (не знаю, как у Светланы Гараниной это получается, но пусть получается как можно дольше), поэтому вряд ли все-таки я тогда проголосовал «нужным» образом, сам того не зная.

С тех пор я свою позицию к бойкоту поменял. Во-первых, опять же, ввиду того, что «если вы не заполните свой бюллетень – его заполнят солдаты НАТО». Даже если не заполнят – в отсутствие протестного электората процент партии власти будет выше, потому что она-то своих пригонит. А вас она как раз видеть на выборах не хочет от слова «совсем».

Во-вторых, потому что человек, который недоволен, и ему дают хоть какую-то, пусть символическую и минимальную возможность это выразить, должен это выразить. От этого точно не будет хуже.

В-третьих, есть такой парадокс: реально делигитимизировать какую-то выборную процедуру своим отсутствием может только такая политическая сила, которая вообще-то выиграла бы выборы в случае своего участия. И типа если ее нет – то вообще ничего не имеет смысла. Находимся ли мы в такой ситуации? Нет.

Мой любимый пример с сургутской КПРФ, которая хочет обрушить легитимность городской думы, отказавшись от участия в выборах. Окей, отказались. И завтра эти люди (и все мы) будут жить по нормативной базе, которую принимает эта самая дума. Одобрит она какую-то не ту бумажку – и скверик недалеко от дома бойкотчика отойдет под 25-этажку (я утрирую, но все же), и все будет по закону, и легитимности хватит, поверьте.

С Госдумой то же самое. Вы можете бойкотировать выборы, но завтра этот состав федерального парламента соберется и начнет принимать на вашу голову законы, которые вы будете исполнять. И налоги платить. И, если сильно не повезет, в тюрьму садиться по какому-нибудь дебильному поводу, который нам еще два года назад казался невероятным. И ей легитимности хватит. Как минимум, до поры до времени.

Помните, при каких обстоятельствах была избрана Госдума 2011 года, и какие события там творились? И ничего, состав не просто отработал как миленький, но обрушил на нас такие потоки законотворчества, что еще долго отмываться будем.

В общем. Единственный наиболее разумный вариант мне видится в участии. Пока за это не бьют и не сажают, нужно голосовать, и стараться быть наблюдателем, чтобы максимально пресекать рисование на местах.

А тех, кто обиженно молчит бойкотирует – никто и не услышит.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 295, комментариев: 7
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:35
Правильно пишет Дмитрий. На выборы ходить надо, голосовать надо разумом, от слово мозги. Но не как не сердцем или еще каким органом.
Дума города Сургута - там по моему глупому мнению не должна состоять из политиков. Там должны работать производственники. Тогда и сметы правильные будут и на мякине не проведешь!
Сергей Б
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Сегодня в 13:42
Вот Альберт, при любой власти не пропадет.

КПРФ объявили бойкот, Альберт горячо поддержал.

Дмитрий пишет надо идти, Альберт и тут горячо поддержал.
Dochimacho
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Сегодня в 13:48
Идти, конечно, надо. Не знаю насколько это реально определит наше завтра, но надо пробовать.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 13:55
Заметь, каждые выборы призываю сходить и проголосовать...
ходить на выборы - удел патриотов. а псевдо либералы и рядом с ними стоящие, они не ходят на выборы. Потом говорить будут - мы не выбирали...
Странная позиция ..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:54
Идти или не идти на выборы? Интересный вопрос. Если в головах у большинства граждан пусто, то для них такого вопроса не существует. А таких процентов 60. А поэтому сегодня в обществе потихоньку- потихоньку сформировалось сервильность граждан к власти. Да и прогнозы уже есть: типа 50+1% будет у ЕР. И остальные «партейки» сохранять своё присутствие в ГД. Новых не будет. Так что стоит ли заморачиваться? Вроде «как бы» все решено. Да компания идёт как то вяло. Уже и ничего и никто не обещает. Все хорошо. Вот «команда Югры» обещает РАЗВИТИЕ. Какое развитие? Есть естественное развитие. Есть интенсивное развитие. Есть депрессивное развитие. Какой ВЕКТОР РАЗВИТИЯ?. Та же ЕР в 2016 году имела хоть единую программу на выборы, направленную на поддержку инвалидов, многодетных семей, на улучшение демографии и на повышение социально- экономического положения граждан. А что же получилось? Что на выходе? А получилась пенсионная реформа? Реформа, которую продавили эти же депутаты от ЕР. И ничего. Сегодня ЕР уверена в своём будущем доминировании в ГД. Или сургутские члены КПРФ вот бойкотируют выборы. И что? Это одна ячейка, а не вся партии. Кто это заметил? Это писк комара на местном уровне.
А идти на выборы нужно. Есть у ВДВ девиз: «Кто если не мы?». Кто если не мы будет избирать на пять лет тех, кто будет распределять наши, мои налоги (если ты конечно их платишь честно в бюджет, кто будет влиять ) на нашу жизнь. Тут есть очень интересная тема. Ведь много есть граждан, которые берут больше из бюджета, чем туда вносят. Может их все устраивает и может это ключ к пониманию того, почему граждане не идут на выборы? Если все хорошо, поэтому и не идёт. Характерный для сургутского истеблишмента индикатор благополучия в городе, как «оазис благополучия», где ничего не надо менять. Одно плохо. За явку ругают.
Но кого не устраивает это сегодняшнее похожее на застой состояние в обществе, должны идти на выборы и переломить или, по крайней мере, подпортить уже предложенную нам социологами статистику итогов нынешних БОЛЬШИХ ВЫБОРОВ. Ибо наша пассивность грозит застоем в обществе. Это грозит внутренним разложением общества. Это мы уже проходили. И второго внутреннего загнивания общества, РОССИЯ, как государство, к сожалению не переживет.
Короче, все на выборы!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 15:03
Ну, тут ты как раз псевдо либерала Навального поддержал, его теорию «умных выборов», которую Д.Щ. продвигает в массы.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:59
Доктор экономических наук Иноземцев замечателен тем, что 12 раз по суду был признан банкротом. Рецидивист, стало быть. Теория не нашла воплощение в практике. А за что именно уважает его автор?
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