16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3640   EUR  86,8646  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Казалось, что, получив свободу, СМИ станут жить долго и счастливо независимо от властей. Жесточайшая ошибка!

К 30-летию СИА-ПРЕСС

​Казалось, что, получив свободу, СМИ станут жить долго и счастливо независимо от властей. Жесточайшая ошибка!
Фото: siapress.ru

19 августа 1991 года произошло два события. Первое — негативное: ГКЧП, которое поставило власти РФ сверху донизу перед выбором. Выбор был ими сделан. Тактически правильный, а стратегически — нет.

И второе позитивное событие — это появление первого независимого СМИ в городе, регионе, да и в РФ — это нашего именинника, СИА-ПРЕСС. Надо сказать, что после СМИА СИА ПРЕСС в Тюменской области появились и другие бумажные и электронные СМИ. К примеру, в той в Тюмени появилось газеты «Тюменские ведомости» (Ефимова), «Тюменский курьер»(Гольдберга) и другие. Многим из них, чтобы выжит,ь приходилось уйти от серьезных тем и выживать за счет желтизны. На радио появилось 1992 году независимое от Омельчука круглосуточное радио «Диполь-патруль» (новости +музыка), которые вещало в диапазоне УКВ и СВ во главе с Дроздинским. Он потом создал альтернативное омельчуковскому ТРК «Регион-Тюмень» «Тюменское региональное телевидение и радиовещание» (ТРТР).

Время было веселое, и казалось, что, получив свободу, СМИ станут жить долго и счастливо независимо от властей. Жестокая, просто жесточайшая их ошибка. Ибо никто не работал еще в условиях рынка.

Не буду распространяться на эту тему, но большинство СМИ сдулись. Где они? Ау! Нет их. Рынок сделал свое черное дело, а кто сохранился, те пошли на поклон к властям и работают под их заказ. Какая же тут независимость? Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. В той же Москве Собянин держит огромное количество бумажных СМИ. Это прежде всего «Вечерняя Москва», это окружных 13 газет и множество газет районных и прочих, которые существуют на бюджете города. А это почти 20 млрд рублей из казны города. Причем осуществляется и бесплатная доставка газет в почтовые ящики граждан. Где здесь рынок? Нет его. Но красиво жить не запретишь! При бюджете города в три триллиона рублей.

К чему все это я говорю? К тому, что СИА-ПРЕСС тридцать лет один, если не единственный, из тех, кто остается действительно независимым СМИ. И это дает ему возможность говорить своим читателям только правду и ничего кроме правды. Это, видимо, и является ключом его долголетия.

Поэтому с 30-летием СИА ПРЕСС! И новых вершин!


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 14:04, просмотров: 218, комментариев: 1
Комментарии:
Губский Александр
не нравится
Сегодня в 16:54
Поздравляю коллектив СИА-Пресс, всех коллег, которые в разное время работали в нём или нештатно сотрудничали, и безусловно основателя и главреда Тараса Самборского с 30-летним юбилеем агентства. Значение СИА-Пресс для формирования общественного мнения сложно переоценить, это действительно символ четвёртой власти в городе и регионе. Долгих лет жизни на рынке СМИ, процветания и уважения со стороны благодарной аудитории. Вы - молодцы!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 2949
  2. ​Проблемные дома в ЖК «Любимый» в Сургуте будут достроены раньше первоначального срока 1425
  3. Валентина Нуреева: «Тренеров по йоге очень много, но не все могут ими называться. Люди поняли, что это жила, на которой можно заработать» 1035
  4. ​В Югре появится еще новый комплекс «школа плюс детский сад» 956
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 562
  6. В 22 муниципалитетах ХМАО зафиксировали новых больных COVID-19 533
  7. Вартовчанке пришлось рожать дома: ей помогала бригада скорой помощи 519
  8. ​Забил табуретом и ножом: вартовчанин задержан по подозрению в убийстве 479
  9. ​Пугачева показала свои морщинки 455
  10. ​Каждому пятому работнику в УрФО пригрозили увольнением за отказ от вакцинации 444
  1. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 4890
  2. Кислородное оборудование в ковидном госпитале Нижневартовска прошло проверку 4456
  3. Водитель большегруза без удостоверения попытался откупиться от ГАИ // ВИДЕО 4363
  4. ​«Не надо так строить»: Наталья Комарова поручила властям Нижневартовска ускорить появление центра единоборств 3958
  5. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» 3947
  6. ​Горочка, гори! Маленькие вартовчане сожгли дотла деревянную горку 3893
  7. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ 3713
  8. Штрафовать и блокировать! Сургутяне возмущены обилием листовок в городе 3546
  9. Около сурутского детсада обнаружили труп 3121
  10. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 3093
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14824
  2. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12317
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11404
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11404
  5. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11028
  6. ​«Вершина» должна быть наша! 10992
  7. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 10847
  8. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 10115
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9714
  10. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 9176

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика