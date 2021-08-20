К 30-летию СИА-ПРЕСС

19 августа 1991 года произошло два события. Первое — негативное: ГКЧП, которое поставило власти РФ сверху донизу перед выбором. Выбор был ими сделан. Тактически правильный, а стратегически — нет.

И второе позитивное событие — это появление первого независимого СМИ в городе, регионе, да и в РФ — это нашего именинника, СИА-ПРЕСС. Надо сказать, что после СМИА СИА ПРЕСС в Тюменской области появились и другие бумажные и электронные СМИ. К примеру, в той в Тюмени появилось газеты «Тюменские ведомости» (Ефимова), «Тюменский курьер»(Гольдберга) и другие. Многим из них, чтобы выжит,ь приходилось уйти от серьезных тем и выживать за счет желтизны. На радио появилось 1992 году независимое от Омельчука круглосуточное радио «Диполь-патруль» (новости +музыка), которые вещало в диапазоне УКВ и СВ во главе с Дроздинским. Он потом создал альтернативное омельчуковскому ТРК «Регион-Тюмень» «Тюменское региональное телевидение и радиовещание» (ТРТР).

Время было веселое, и казалось, что, получив свободу, СМИ станут жить долго и счастливо независимо от властей. Жестокая, просто жесточайшая их ошибка. Ибо никто не работал еще в условиях рынка.

Не буду распространяться на эту тему, но большинство СМИ сдулись. Где они? Ау! Нет их. Рынок сделал свое черное дело, а кто сохранился, те пошли на поклон к властям и работают под их заказ. Какая же тут независимость? Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. В той же Москве Собянин держит огромное количество бумажных СМИ. Это прежде всего «Вечерняя Москва», это окружных 13 газет и множество газет районных и прочих, которые существуют на бюджете города. А это почти 20 млрд рублей из казны города. Причем осуществляется и бесплатная доставка газет в почтовые ящики граждан. Где здесь рынок? Нет его. Но красиво жить не запретишь! При бюджете города в три триллиона рублей.

К чему все это я говорю? К тому, что СИА-ПРЕСС тридцать лет один, если не единственный, из тех, кто остается действительно независимым СМИ. И это дает ему возможность говорить своим читателям только правду и ничего кроме правды. Это, видимо, и является ключом его долголетия.

Поэтому с 30-летием СИА ПРЕСС! И новых вершин!