Вчера культовому сургутскому СМИ, информационному агентству СИА-ПРЕСС исполнилось 30 лет. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать несколько слов о журналистике в целом и о СИА-ПРЕСС в частности.

Тут ничего не поделаешь. Люди так устроены. Большинству из нас трудно остановиться. Нам всего мало: денег, вещей, времени, ресурсов, власти. Общественное значение СМИ — кроме информирования, это прежде всего ограничивать произвол власти, вытаскивать на свет божий факты нарушений, преступлений и разгильдяйства. Тем самым держать в тонусе людей, от решений которых зависит благополучие граждан.

И мы уж не знаем почему, может в силу базовых личностных ценностей, но на протяжении всех тридцати лет СИА-ПРЕСС выступал конструктивным, жестким оппонентом, как исполнительной так и представительной власти Сургута. Менялись главы, команды, думы, а информационная политика юбиляра — нет.

Вы никогда не задумывались как формируется мировоззрение, политическая культура, гражданская активность общества? А ведь даже в одном регионе, в разных муниципалитетах эти базовые характеристики очень разные.

В Сургуте один самых низких уровней фальсификации на выборах и высокий уровень гражданской активности.

Помните, как Жердев был искренне удивлен, что в Сургуте, в отличие от Костромы, не прошел оголтелый произвол, который он устроил в первые месяцы своего пребывания в городе? Причем возмущение жердевским методом было консенсусным. Его осудили общественники, депутаты, руководители градообразующих предприятий и представители среднего звена администрации.

И на наш взгляд, львиная доля заслуг в формировании таких здоровых общественных реакций в Сургуте принадлежит именно СИА-ПРЕСС. СМИ, которому на протяжении 30 лет удается удерживать высокие профессиональные стандарты, несмотря на общую деградацию и коррозию журналистской профессии.

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