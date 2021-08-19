Почему нужно идти в наблюдатели за выборами

Ворвусь в блоги СИА-ПРЕСС, где яркими фонтанами бьют житейские темы, с политической скукотой. У нас намедни ассоциацию наблюдателей «Голос» признали «незарегистрированным иноагентом». Вообще они уже были вполне себе зарегистрированным иноагентом, но с тех пор ликвидировали юридическое лицо и работают без оного, что не мешает российской власти мужественно бороться даже с таким фантомным соперником.

Что это значит? Значит, что нужно идти наблюдать за выборами. И вот почему.

Если вы критик, скептик или прямой оппонент действующей власти. Значит, нужно наблюдать за выборами, чтобы не было вбросов и рисовок голосов.

Если вы сторонник действующей власти. Значит, нужно наблюдать за выборами, потому что гнусные иностранные агенты попытаются влезть своими лапами в наш электоральный процесс и выставить его в максимально неприглядном свете. Тем более, вы же хотите честной и чистой победы «Единой России», чтобы выборы были всеми признаны легитимными, и руководство страны продолжало вести ее нужным курсом, верно? Надо наблюдать и не позволить нечистоплотным людям испортить процесс.

В общем, всем – в наблюдатели. Нехорошие люди не должны превратить наши выборы в фальсификат и чернуху.

В качестве напоминания: вот что бывает с результатами выборов там, где нет наблюдателей.