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​Женитесь потише!

Почему соседей Дворца торжеств не радует пятница

​Женитесь потише!
Фото: dvorec-torzhestv.ru

Пятница. Конец рабочей недели. Все уже мысленно провалились в субботу и думают, как провести вечер перед выходными. А в СИА-ПРЕСС ее ждут с некой раздраженностью и подергиванием правого глаза. Особенно сейчас, когда Наталья Комарова разрешила массовые мероприятия и свадьбы с размахом.

Представим: рабочий день в разгаре, идет мыслительный процесс и тут... лезгинка под окном на всю катушку, счастливые возгласы и бесконечное «фа-фа» автомобилей.

Люди, работающие и живущие рядом с Дворцом торжеств, не виноваты в том, что у них такой шумный сосед. В вашей жизни, молодожены, бракосочетание – важное событие. Совет да любовь, и все такое.

Не хочется показаться злобной стервой, но... Женитесь потише!В жизни соседей нашего ЗАГСа свадьба каждую неделю. Каждые полчаса.

Между прочим, правила дорожного движения разрешают подавать звуковой сигнал только для предотвращения аварийной ситуации:

«19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:

— для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

— в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

За всеми не уследить даже нашим «хваленым» гаишникам, поэтому давайте каждый сам себя будет контролировать и хоть немного думать о других. Мы ведь в обществе живем как-никак.

У меня все.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 318, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:46
Хорошо еще не стреляют на свадьбах!
Что вы хотели, дикие люди! Им не ведомы нормы поведения в обществе. Где заканчиваются твои права и начинаются права других граждан.. Менталитет...
Районный критик
не нравится
Сегодня в 13:16
странно. разве еще не все сотрудники сиапресса покинули прекрасный берег оби?!
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 13:34
То журналистам СИА-Пресс собаки наши не нравятся. То не нравится, что мы недовольны, когда поуехавшие нам продолжают на мозоль давить. Теперь журналистам не нравятся свадьбы.

Сегодня на СИА-Пресс день брюзги. И день еще не закончился.
Ю.H. тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 13:39
У нас день рождения, терпите )))
тоже мимо проходил Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:49
Как будто вам его кто-то с утра испортил) А, так, конечно - поздравляем коллектив!
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