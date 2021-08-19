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​Голову в песок

Почему сургутяне болезненно воспринимают критику от иногородних?

​Голову в песок
Фото автора

Забавно читать комментарии к блогу свердловчанки Анны Богдевич о большом количестве собак на улицах Сургута. Вот один читатель уверен, что собак на улицах немного: «Вы приехали и срочно все увидели, чего местный народ не видит». Другой вообще достает фирменный прием про линчевание негров в Америке — «Сургут, конечно, дырища, но где совок, так это точно в Ебурге».

Как тут не вспомнить про куликов на своем болоте, подумаете вы? Никак, отвечу я: конечно, когда о тех же собаках или любой другой острой проблеме пишет местный журналист, это не так обидно читать. Но тоже неприятно. А тут нате вам, приехала — и не понравилось ей у нас. А сама в совке живет, посмотрите (забавно, кстати, вспоминать реакцию на приезды Варламова в Сургут: вот он тоже вроде прописные истины глаголил, а хейта получил по самую кучерявую макушку; ну да ладно).

Но мнения извне, по моему глубокому убеждению, зачастую намного ценнее местных репортажей: взгляд у приезжих незамылен, и пример с собаками, которых отдельные комментаторы в упор не видят, прямое тому подтверждение.

Я, коль сам переместился в категорию приезжих, уже имел возможность в этом убедиться, погуляв по городу Сургуту с коляской. В глаза — и под колеса — бросилось какое-то умопомрачительное количество бордюров, причем не только в старых районах, но и в новых! В новых, где только что, например, закончили строительство школы.

Где недавно заселили большой многоквартирник.

Почему тут на нормальные съезды с тротуаров ни ума, ни фантазии не осталось, притом что безбарьерная среда — сто лет как актуальная тема в любом разговоре о градостроительстве, архитектуре и прочем благоустройстве? Загадка.

То, что раньше мной воспринималось как досадная неприятность, сейчас, после нахождения в нормальной безбарьерной среде, видится как намеренное издевательство над жителями города. И если вы как патриот города, искренне любящий его, не желаете замечать эти самые бордюры и пытаетесь с ними как-то существовать, то специально для вас их сделают еще и повыше. Чтобы уже точно, наверняка.

Давайте закроем глаза и представим, что это не так, — даже тут вас ждет сюрприз: попробуйте выйти на приподнятые пешеходные переходы с коляской — и постарайтесь не угодить в ловушку, любезно оставленную эксклюзивно для вас, влюбленные в родной город и в упор не желающие замечать его проблем, но прекрасно все понимающие про совок в Екатеринбурге.

Заметьте: и Анна, и я сейчас вам рассказываем каждый только об одной из миллиона проблем. Подробно описывать все увиденное — блогов не напасешься, да и превращать siapress.ru в «Твой Сургут» смысла нет.

Смысл — в том, чтобы не обижаться на автора (иногороднего ли, местного ли), пишущего о болевых точках города. Не замечать их и упрямо твердить: «А нам норм» — это не любовь к городу. Страусы голову в песок на самом деле не суют, но, судя по всему, это с успехом делают патриоты Сургута.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 587, комментариев: 19
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 10:43
Это называется «говнохранители».
А про дырищу - это замечание я написал именно потому, что в сургуте хоть и нет вообще комфортной среды, но как минимум он не совок даже по окраинам, в отличие от того же еката
Mobii
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Сегодня в 10:44
А про бордюры - да, это ужас, я шувалова ими задалбывал
Ю.H. Mobii
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Сегодня в 10:54
Ну вот вам пример из текста, вот эти фотографии: 32 микрорайон, Взлетный. Бордюры высоченные. Ну понимаете, такие высокие бордюры можно, по-моему, только специально построить, с неким умыслом. Потому что тут ведь вот только что строительство шло - под разговоры о комфортной среде! И нате - прыгайте, колясочники, туда-сюда. Построить построили, а о людях не подумали. Что это, как не самый лютый совок? И почему об этом нельзя говорить жителю, например, Екатеринбурга? Пусть они там со своим совком разбираются: речь-то здесь, на сургутском портале, о Сургуте.
Районный критик
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Сегодня в 10:56
Моя любимая рубрика: жители Казани, Москвы и Чехии учат сургутян как правильно жить
Mobii Районный критик
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Сегодня в 10:58
А почему нет? Если ты не видал нормальных площадей, то почему тебе не тыкнуть, что городская площадь это не то, что тебе построили перед газпромчтком
Mobii Ю.H.
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Сегодня в 11:02
Чувак, у меня этих фотографий по всему городу, не только в этих районах.
Но наши чинуши от комфортной среды знают только название программы, а саму среду не знают.
Про совок я скорее имел ввиду те убогие районы хрущевок, убогейшие больницы и проч.
Ю.H. Районный критик
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Сегодня в 11:15
Езжайте в Казань, Москву, Тюмень (необязательно за границу, как вы понимаете) и посмотрите сами, как правильно и нормально.

Почему, интересно, те же чиновники такую практику не ввели - ездить в города, где ПОЛУЧИЛОСЬ, и тупо смотреть, что именно у них ПОЛУЧИЛОСЬ? И потом - копировать в Сургуте. Ну прекрасно же! Даже думать не надо. Копировать-вставить. Но даже на это не хватает ресурса? Увы!
Районный критик Ю.H.
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Сегодня в 11:20
я видел как правильно и как нормально. и (как и писатели сиапресса) жить в сургуте не хочу и когда-нибудь не буду. просто вы свалили, и теперь поплевываете издалека. это и бесит. а то что мы в говне по уши, это да. грустно
Сергей Б
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Сегодня в 11:23
Почему сургутяне болезненно воспринимают критику от иногородних?

Потому что, когда кто-то, вылезая из одной задницы начинает критиковать другую задницу, это вызывает логичное возражение: Посмотрел бы ты товарисч на себя со стороны.
Flyer
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Сегодня в 11:24
Согласен, но не сказал бы, что это чисто сургутская особенность: у того же Варламова появился даже термин специальный, который уже выше упомянули.
Да и в принципе, на национальном и даже государственном уровне у нас по сути то же самое. Пусть американцы что-то раскритиковали в России, и начинается: да как они посмели? да вы на себя посмотрите! и т.д., и т.п.
При этом, те же сургутяне или россияне могут в разговорах на кухне ровно то же самое обличать, но если кто-то извне критикует: да как он посмел! обгадил(мягкая интерпретация реального слова) наш прекрасный город/страну! ну и далее обычно переход на личности, про "кудрявого" Варламова или кто там под руку попадет.
Сергей Б
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Сегодня в 11:30
Россия это одна большая задница.

Где нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.

При таких обстоятельствах критика комфортной среды в принципе выглядит идиотизмом.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 11:51
А вот в Омске исстари немалое количество дорог вместо бордюров имеют просто обочину из земли-травы-луж. Прямо как в Сургуте до генерала Иванова. В силу того, что народ норовит съехать куда покомфортнее и вещать на Сургут оттуда, мы слышим, большей частью, критику. Только вот таких локаций совсем немного, если заграницу не считать. Но мы живем в огромной стране, и большая часть ее нам завидует. ))
тоже мимо проходил Ю.H.
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Сегодня в 11:56
Тут, ведь, вот какое дело.
Приехал я в Казань к Нурееву, пришел к нему в квартиру и ну его учить и носом тыкать - у тебя дизайна нет, всё хаотично, вентиляция не продумана, стыки между комнатами и с разным покрытием сделаны не как сейчас в современном ремонте принято, и материалы ты использовал не экологичные, а дешевые. В общем, не квартира, а убожество. Интересно, Нуреев обидится или скажет, ну, да - я не обижаюсь, приходи еще?
Дело в том, что мы все прекрасно осведомлены и о достоинствах и о недостатках. Просто кому это нравится слушать? Тем более от не местных? Вы думаете мы не найдем недостатков в Екатеринбурге? И, кстати, говорить о недостатках можно по разному.
Ю.H. Сергей Б
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Сегодня в 12:02
Ой ли? Я, будучи сургутянином, писал ровно то же самое: переезд не изменил мою точку зрения на то, что было написано до него.
Ю.H. тоже мимо проходил
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Сегодня в 12:03
Ну так вы в СМИ пришли и обижаетесь. О чем СМИ-то писать? О том, что космические корабли бороздят просторы прекрасной Центральной площади в нашем городе? Нет, о проблемах города. Какая разница, где живет автор, если он увидел то, что увидел, и написал?
Андрей Захаров
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Сегодня в 12:06
Те кто видит город из окна личного (читай служебного) автомобиля не могут видеть бордюров с которыми, за редким исключением, даже на новых тротуарах - просто БЕДА!
Да и велодорожки за 10 лет разговоров о них похоже только на частной территории власть имущих появились
тоже мимо проходил Ю.H.
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Сегодня в 12:10
Вы имеете право писать, что хотите, а мы имеем право обижаться. Всё по честному, что не так?
Ю.H. тоже мимо проходил
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Сегодня в 12:20
Именно! Более того: вы имеете право написать обиженный ответ и прислать нам его блогом - и с 99-процентной вероятностью обнаружите его опубликованным (один процент оставлю на случаи непотребного содержания))). Потому что это именно СМИ, а не квартира Нуреева )
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:43
Странно, когда пишут о наших проблемам "понаехавшие" и так "туристы" из других регионов, все читают, спорят в коментах.
Когда пишут горожане, о проблемах собак тех же, что невозможно ходить по городу особенно в дождливую погоду. Ноги промочишь 100%. Еще может облить проезжающая мимо авто..
Понял одно, что суть проблемы, мало кто понять может, когда ее покажешь на конкретном примере и пояснишь, начинают понимать. Некоторые вопросы надо пояснять графиков, иначе ни кто ничего не поймет. Допустим, простая, обычная проблема, лужи на перекрестках , там где пешеходные переходы.. Как пояснить что они реализованы без применения "уклонов"? Не правильно она нарисованы на проекты, может их и нет или исполнитель не смог их соблюсти. Маленькое вроде, но из=за отсутствия его приходиться идти по лужам горожанам.
Собаки срущие на газонах и детских площадках плюс авто на газонах, норма для города! Ни кто не борется. Всем ровно. Что бы машины не портили газоны - потому и бордюры высокие .. Причина и следствие ..
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