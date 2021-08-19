Почему сургутяне болезненно воспринимают критику от иногородних?

Забавно читать комментарии к блогу свердловчанки Анны Богдевич о большом количестве собак на улицах Сургута. Вот один читатель уверен, что собак на улицах немного: «Вы приехали и срочно все увидели, чего местный народ не видит». Другой вообще достает фирменный прием про линчевание негров в Америке — «Сургут, конечно, дырища, но где совок, так это точно в Ебурге».

Как тут не вспомнить про куликов на своем болоте, подумаете вы? Никак, отвечу я: конечно, когда о тех же собаках или любой другой острой проблеме пишет местный журналист, это не так обидно читать. Но тоже неприятно. А тут нате вам, приехала — и не понравилось ей у нас. А сама в совке живет, посмотрите (забавно, кстати, вспоминать реакцию на приезды Варламова в Сургут: вот он тоже вроде прописные истины глаголил, а хейта получил по самую кучерявую макушку; ну да ладно).

Но мнения извне, по моему глубокому убеждению, зачастую намного ценнее местных репортажей: взгляд у приезжих незамылен, и пример с собаками, которых отдельные комментаторы в упор не видят, прямое тому подтверждение.

Я, коль сам переместился в категорию приезжих, уже имел возможность в этом убедиться, погуляв по городу Сургуту с коляской. В глаза — и под колеса — бросилось какое-то умопомрачительное количество бордюров, причем не только в старых районах, но и в новых! В новых, где только что, например, закончили строительство школы.

Где недавно заселили большой многоквартирник.

Почему тут на нормальные съезды с тротуаров ни ума, ни фантазии не осталось, притом что безбарьерная среда — сто лет как актуальная тема в любом разговоре о градостроительстве, архитектуре и прочем благоустройстве? Загадка.

То, что раньше мной воспринималось как досадная неприятность, сейчас, после нахождения в нормальной безбарьерной среде, видится как намеренное издевательство над жителями города. И если вы как патриот города, искренне любящий его, не желаете замечать эти самые бордюры и пытаетесь с ними как-то существовать, то специально для вас их сделают еще и повыше. Чтобы уже точно, наверняка.

Давайте закроем глаза и представим, что это не так, — даже тут вас ждет сюрприз: попробуйте выйти на приподнятые пешеходные переходы с коляской — и постарайтесь не угодить в ловушку, любезно оставленную эксклюзивно для вас, влюбленные в родной город и в упор не желающие замечать его проблем, но прекрасно все понимающие про совок в Екатеринбурге.

Заметьте: и Анна, и я сейчас вам рассказываем каждый только об одной из миллиона проблем. Подробно описывать все увиденное — блогов не напасешься, да и превращать siapress.ru в «Твой Сургут» смысла нет.

Смысл — в том, чтобы не обижаться на автора (иногороднего ли, местного ли), пишущего о болевых точках города. Не замечать их и упрямо твердить: «А нам норм» — это не любовь к городу. Страусы голову в песок на самом деле не суют, но, судя по всему, это с успехом делают патриоты Сургута.