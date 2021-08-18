Сургут – город, доброжелательный к животным. А как же люди?

Неделю провела в Сургуте. Городе, который входит в тройку городов с наибольшим вкладом в ВВП России. Ощущение, что очутилась где-то на задворках мира. Мой сын, который гостил здесь впервые в сознательном возрасте, в восторге: «Мама, мы как будто в фильме про Советский Союз!».

Любимый горожанами хит «Жить в Сургуте – это круто», теперь должен звучать так: «Жить в Сургуте было круто». Раскопки, разруха, песок в лицо и СОБАКИ. Везде огромные псы – на остановках, на газонах, на детских площадках, около парков и в них. Надо сказать, почти все с клипсами в ухе. Красиво? Красиво. Но все также не безопасно.

Куда же деваются деньги из бюджетов богатейшего города и региона, что на питомники (равно – на безопасность людей) их не хватает?

Хорошо, допустим, на более нужные дела.

Но разве не предвиделось, что содержание собак по новому закону о животных влетит в копеечку? Зачем же его начали реализовывать через жопу? Почему запретили усыплять никому не нужных безнадзорных опасных собак, пока не появятся питомники? Один их ветеринаров Югры, кстати, говорил, что такой вариант был бы предпочтительнее. Но кто же будет слушать ветеринаров и других экспертов, принимая закон, который влияет напрямую на жизнь в городах, если есть зоозащитники. Эти гуманные люди, глядя на которых, не поймешь, что они любят больше: несчастных кошечек и собачек или благотворительные сборы и гранты.

Можно же было сделать просто – схема уже отработана. Сначала всех животных чипировать, а затем ввести налог для тех, кто их хочет завести, и штрафы для тех, кто их бросил. Вот вам и бюджет на питомники. Я понимаю, это долго. Зоозащитникам, наверное, денег хочется сейчас, а не потом.

В результате, Сургут – город, доброжелательный к животным. А люди как-то проживут. Смелые гуляют по паркам вместе с псами, дети делят с ними площадки. Приемлемо.

Я ваши хваленые «За Саймой» и «Кедровый лог» так и не увидела. Но судя по отзывам коллег, там тоже не цивилизация.