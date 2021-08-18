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​Как атлеты становятся героями

Спортсмены продают медали с Олимпийских игр для спасения своих соотечественников

​Как атлеты становятся героями
Фото t.me/senator_isakov

Трогательная история пришла к нам из Польши. Там копьеметательница Мария Андрейчик, завоевавшая серебро Олимпийских Игр в Токио, продала на аукционе свою медаль за полмиллиона золотых (100 тысяч евро), чтобы помочь поскорее закрыть сбор денег на лечение 8-летнего мальчика Милоша в США.

У малыша был выявлен серьезный порок сердца – полное аномальное соединение легочных вен. В родной Польше ему ничем не могли помочь, лишь врачи из Америки согласились прооперировать ребенка за 390 тысяч долларов. Общими усилиями поляки собрали половину этой суммы и вот теперь сбор закрыт.

Известно, что в 2016 году Андрейчик победила рак. Врачи нашли у молодой девушки остеосаркому в носовых пазухах, но успешная операция помогла ей вернуться в большой спорт. Теперь она сама помогает тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями.

На днях стало известно, что медаль спортсменке все-таки вернут – ее выкупила на аукционе известная в Польше сеть продуктовых магазинов «Abka».

«Мы были тронуты красивым и чрезвычайно благородным жестом нашего олимпийца, поэтому мы решили поддержать сбор средств для больного Милоша. Мы также решили, что серебряная медаль из Токио останется у г-жи Марии», — сообщили в компании.

Я очень надеюсь, что у Милоша операция пройдет успешно, и он вырастет сильным и здоровым, а Мария Андрейчик продолжит радовать мир своими успехами на спортивном поприще.

Когда я только узнал, что она выставила свою медаль на благотворительном аукционе, я вспомнил Николая Константиновича Круглова – двукратного чемпиона Олимпиады 1976 года, который продал свои медали ради сына Николая Круглова. Будущего четырехкратного чемпиона мира по биатлону из Югры. А еще своего хорошего друга Руслана Проводникова, который в июле прошлого года передал свой пояс интерконтинентального чемпиона семье Гепаловых для участия в благотворительном аукционе и сбора средств на лечение их сына Кости. Эти и другие поступки остаются в памяти людей и делают атлетов по-настоящему народными героями!


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Сегодня в 17:34, просмотров: 163, комментариев: 0
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