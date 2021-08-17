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​Дайте уже теремок

Начните уже реконструкцию сургутского ж/д вокзала!

​Дайте уже теремок
Фото: facebook.com, РЖД

О, какая прекрасная тактика: не мытьем, так катаньем! О чем это я? О реконструкции сургутского ж/д вокзала, которой горожане никак не дождутся.

Итак, дано: поезд номер 377, отбытие из Сургута в 0.33 местного времени. Прибывает на третий путь. Практически всегда на третий путь. Это значит — вэлкам на пешеходный мост. У вас три больших чемодана, пара сумок по мелочи и спящий ребенок в коляске? Ваши проблемы: лифта тут отродясь не было. Более того: полезете на мост — постарайтесь не навернуться, он находится то ли в аварийном, то ли в предаварийном состоянии уже много лет.

Есть еще один вариант: носильщик в форме РЖД. Который с радостью предложил свои услуги: 200 рублей за место. Три больших чемодана, пара сумок по мелочи — 800 рублей. Он же показал тайную тропу: переход по путям (это бесплатно: бонус от фирмы, так сказать).

800 рублей за присест. Почему, кстати, услуга платная? Почему сургутяне обязаны платить за отсутствие нормальной возможности попасть к поезду? Возможности, о которой даже не задумываются жители цивилизованных городов, к которым нефтяная столица России, по-видимому, до сих пор не относится!

800 — за полное бездействие заказчиков, подрядчиков: всех тех, кто рисовал эти ужасающие картинки нового вокзала — хантыйского теремка, отмеченного полным отсутствием архитектурной мысли; кто их принимал, кто выставлял три как бы разные варианта реконструкции на всеобщее голосование; кто несколько лет клятвенно обещает: вот-вот, уже начнем… уже начали… работа уже идет полным ходом (вы просто не видите).

Не видим.

И — да, тактика «не мытьем, так катаньем» работает превосходно, коли любой критик этих ужасающих проектов готов сдаться после нервотрепочного путешествия от вконец изношенной привокзальной площади через загаженное здание вокзала с очередью перед бесполезной рамкой до заветного вагона номер пять поезда, стоящего на недосягаемом для простого смертного третьем пути.

Убедили! Проект — гениальный. Дайте нам уже хантыйский теремок. С лифтом и нормальными пандусами. Ждем с нетерпением!


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Сегодня в 12:59, просмотров: 476, комментариев: 3
Комментарии:
Flyer
не нравится
Сегодня в 14:00
А меня всегда интересовало, почему когда происходит очередная горячая линия или пресс-конференция доброго президента при плохих боярах, то задают какие-то смешные по значимости вопросы или обсуждают "нежадного мужика" Богданова, вместо того, чтобы задавать такие вопросы, которые как раз в зоне ответственности федеральных властей/корпораций/структур и находятся: очистка Саймы, вокзал, ну и т.д. С вокзалом - это же уже трагикомедия какая-то: даже этот примитивный "теремок" не могу осилить в не самом маловажном для страны городе. Уже чуть ли не в каждой глухомани построили приличный вокзал, а у нас из года в год одно и то же. Ждут когда этот мост рухнет? А потом насупив брови накажут стрелочника?
Ю.H. Flyer
не нравится
Сегодня в 14:06
Очевидно, так, и очевидно, ждать осталось недолго.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:44
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял.
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