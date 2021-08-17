Начните уже реконструкцию сургутского ж/д вокзала!

О, какая прекрасная тактика: не мытьем, так катаньем! О чем это я? О реконструкции сургутского ж/д вокзала, которой горожане никак не дождутся.

Итак, дано: поезд номер 377, отбытие из Сургута в 0.33 местного времени. Прибывает на третий путь. Практически всегда на третий путь. Это значит — вэлкам на пешеходный мост. У вас три больших чемодана, пара сумок по мелочи и спящий ребенок в коляске? Ваши проблемы: лифта тут отродясь не было. Более того: полезете на мост — постарайтесь не навернуться, он находится то ли в аварийном, то ли в предаварийном состоянии уже много лет.

Есть еще один вариант: носильщик в форме РЖД. Который с радостью предложил свои услуги: 200 рублей за место. Три больших чемодана, пара сумок по мелочи — 800 рублей. Он же показал тайную тропу: переход по путям (это бесплатно: бонус от фирмы, так сказать).

800 рублей за присест. Почему, кстати, услуга платная? Почему сургутяне обязаны платить за отсутствие нормальной возможности попасть к поезду? Возможности, о которой даже не задумываются жители цивилизованных городов, к которым нефтяная столица России, по-видимому, до сих пор не относится!

800 — за полное бездействие заказчиков, подрядчиков: всех тех, кто рисовал эти ужасающие картинки нового вокзала — хантыйского теремка, отмеченного полным отсутствием архитектурной мысли; кто их принимал, кто выставлял три как бы разные варианта реконструкции на всеобщее голосование; кто несколько лет клятвенно обещает: вот-вот, уже начнем… уже начали… работа уже идет полным ходом (вы просто не видите).

Не видим.

И — да, тактика «не мытьем, так катаньем» работает превосходно, коли любой критик этих ужасающих проектов готов сдаться после нервотрепочного путешествия от вконец изношенной привокзальной площади через загаженное здание вокзала с очередью перед бесполезной рамкой до заветного вагона номер пять поезда, стоящего на недосягаемом для простого смертного третьем пути.

Убедили! Проект — гениальный. Дайте нам уже хантыйский теремок. С лифтом и нормальными пандусами. Ждем с нетерпением!