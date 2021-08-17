Сургутским паркам нужна идея

Погулял я тут вдумчиво в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой». Обошел все их закутки. И вообще не понял: а чего от них все в таком восторге? Почему эти неухоженные поросшие бурьяном и подлеском леса вообще называются парками?

Фонарики и дорожки установили? Какие-то пластмассовые штуки-инсталляции? Но в том виде, в каком эти места пребывают сегодня, им до парков очень далеко. Это обыкновенные леса с редкими тротуарами и фонарными столбами. А учитывая, что и с «Кедровым Логом», и с «Саймой» мы носимся больше десяти лет, перспектива их превращения в настоящие городские парки не просматривается и на поколение вперед.

То, что мы наблюдаем в «Кедровом логе» и «За Саймой» и что власти весьма бесстыже записывают в свой актив как «крутую реконструкцию», - это не реконструкция, а какое-то хаотичное мелкое освоение бюджетных денег без видимой стратегии. Вместо того, чтобы сначала обвязать парки (особенно «За Саймой») паутиной бесконечных дорожек и тропок с освещением, и только после этого приступать к созданию разноформатных зон активного отдыха, власти бросились тратить деньги именно на второе. Нашли денег в бюджете – айда срочно осваивать, пока не поздно. С таким некомплексным подходом получится не парк, а безобразие наподобие так называемой «центральной» площади. «Освоителям» средств-то хорошо, но именно такие «проекты» указывают на истинную, коррупционную заинтересованность чиновников в проекте, а не намерение реализовать по-настоящему хороший и полезный проект.

Отсюда – сознательное «растягивание» темы парков чиновниками. Ведь просмотрите: они из года в год держат в городской повестке тему реконструкции парков, но нормального проекта как не было, так и нет. Только мелкопредпринимательские схемы и схемки – там покопаем, сям прихорошим… Работу на розницу, одним словом, розница всегда дороже опта.

Люди, конечно, рады и тому, что дают. Проложили тротуар с арками, на которых фонарики, - спасибо! Сколотили подиумы для солнечных ванн – ах, вот это забота! На что и расчет. Но люди, поймите: это – не парки. Это – профанация. Очевидно же, что никто всерьез ни о каких парках думать не собирается. Интеллекта нет.

А тем временем сургутские парки надо реализовать – и уложиться в ближайшую трехлетку.

Примеры игровых площадок и эко-пространств в России. Фото: richter-spielgeraete.ru

Первое – навести в них элементарный порядок. Вычистить от подлеска, проредить лес от сорных деревьев.

Второе – утвердить проект реабилитации водных зон. Тот же «Кедровый Лог» разделен протокой Бардаковки, ее русло необходимо очистить от растительности и грязи, пробить родники, берега укрепить габионами, запрудить – и мы получим изумительной красоты ландшафт. Здесь же, в «Логу», вернуть к жизни озерко, можно и болотца сохранить – но очистить вокруг все от грязи, хлама и дикой растительности. О трех рукавах реки Сайма и говорить не приходится! Место для загорания есть, а пляжа и возможности искупаться нет – это, конечно, очень «хороший» парк!

Третье – сделать профессиональный проект обоих парков и целенаправленно его осуществить. Наверное, не стоит в парки вмещать «все чудеса» света, природа сама позаботилась о том, чтобы эти уникальные зеленые и водные массивы оказались в городской черте – значит, к ним и нужно относиться как к природным рекреациям. Пешеходные и велосипедные дорожки (сейчас в обоих парках не протолкнуться, как в московском метро в час пик - потому что дорожки не разделены и они очень узкие!). Зоны для детей – всевозможные лазалки-паутины, подвесные тропы, горки-серпантины и прочая сводящая с ума ребятню уличная развлекуха, не очень при этом дорогая. Создайте зоны для взрослых – те же солярии, уличные тренажеры. Общепит – да, да, общепит! Не затхлые шаурмишницы, а вписывающиеся в ландшафт приличные семейные кафе с чистыми (!) туалетами! (Так во всем мире вообще-то решается проблема не унижающих человеческое достоинство сортиров.). Помещения общепита я бы сохранил в муниципиальной собственности – так, на всякий случай…

Орбита, крутой объект в районе парка «Кедровый Лог». Фото: foursquare.com, А.Исмагилов

Четвертое. Каждому парку определить свою особенную отличительную черту. Да так уже и есть: если «Кедровый Лог» - это парк с культурным уклоном (карусели, летняя эстрада, выход к ДИ «Нефтяник», а еще я бы создал из уникальнейшего объекта – станции космической связи Орбита-4 – музей космоса, с 5D-диорамой в 360 градусов, представляете?), то «За Саймой» - это рекреация и активити на природе. Помимо возможности многокилометровых пеших прогулок (при наличии целой паутины дорожек!) и катания на роликах и велосипедах здесь должны быть лодочные станции, катамараны, пляжи, волейбольные (футбольные, хоккейные ) площадки. И – дарю бомбическую идею – Тропа по кроне деревьев. Это сейчас в Европе просто сумасшедший аттракцион – все больше городов строит деревянные «променады» между деревьями на высоте от трех до двадцати метров. Аттракцион, кстати, платный, доход идет в местный бюджет – вот вам источник окупаемости проекта парка.

Тропа над кроной деревьев в Чехии. Фото: stezkakorunamistromu.cz

Тропа над кроной деревьев в Германии. Фото: alpindustria.ru

Лесной альпинизм. Фото: europuzzle.ru

Иными словами, имея в Сургуте такие уникальные природные зоны, как «Кедровый Лог» и «За Саймой», мы чего-то колупаемся-колупаемся в них, как малыши в песочнице, бессмысленно сшибаем бюджетную копеечку то на фонарях, то на лавочках, то на редких дорожках, но никак не можем реализовать достойные этой уникальности проекты. А вопрос можно закрыть за пару лет и создать наполненные смыслом рекреации, привлекающие не только сургутян, но и туристов из соседних городов.