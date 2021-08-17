16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3920   EUR  86,5072  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​А в чем восторг?

Сургутским паркам нужна идея

​А в чем восторг?
Фото: Т.Самборский

Погулял я тут вдумчиво в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой». Обошел все их закутки. И вообще не понял: а чего от них все в таком восторге? Почему эти неухоженные поросшие бурьяном и подлеском леса вообще называются парками?

Фонарики и дорожки установили? Какие-то пластмассовые штуки-инсталляции? Но в том виде, в каком эти места пребывают сегодня, им до парков очень далеко. Это обыкновенные леса с редкими тротуарами и фонарными столбами. А учитывая, что и с «Кедровым Логом», и с «Саймой» мы носимся больше десяти лет, перспектива их превращения в настоящие городские парки не просматривается и на поколение вперед.

То, что мы наблюдаем в «Кедровом логе» и «За Саймой» и что власти весьма бесстыже записывают в свой актив как «крутую реконструкцию», - это не реконструкция, а какое-то хаотичное мелкое освоение бюджетных денег без видимой стратегии. Вместо того, чтобы сначала обвязать парки (особенно «За Саймой») паутиной бесконечных дорожек и тропок с освещением, и только после этого приступать к созданию разноформатных зон активного отдыха, власти бросились тратить деньги именно на второе. Нашли денег в бюджете – айда срочно осваивать, пока не поздно. С таким некомплексным подходом получится не парк, а безобразие наподобие так называемой «центральной» площади. «Освоителям» средств-то хорошо, но именно такие «проекты» указывают на истинную, коррупционную заинтересованность чиновников в проекте, а не намерение реализовать по-настоящему хороший и полезный проект.

Отсюда – сознательное «растягивание» темы парков чиновниками. Ведь просмотрите: они из года в год держат в городской повестке тему реконструкции парков, но нормального проекта как не было, так и нет. Только мелкопредпринимательские схемы и схемки – там покопаем, сям прихорошим… Работу на розницу, одним словом, розница всегда дороже опта.

Люди, конечно, рады и тому, что дают. Проложили тротуар с арками, на которых фонарики, - спасибо! Сколотили подиумы для солнечных ванн – ах, вот это забота! На что и расчет. Но люди, поймите: это – не парки. Это – профанация. Очевидно же, что никто всерьез ни о каких парках думать не собирается. Интеллекта нет.

А тем временем сургутские парки надо реализовать – и уложиться в ближайшую трехлетку.

Примеры игровых площадок и эко-пространств в России. Фото: richter-spielgeraete.ru

Первое – навести в них элементарный порядок. Вычистить от подлеска, проредить лес от сорных деревьев.

Второе – утвердить проект реабилитации водных зон. Тот же «Кедровый Лог» разделен протокой Бардаковки, ее русло необходимо очистить от растительности и грязи, пробить родники, берега укрепить габионами, запрудить – и мы получим изумительной красоты ландшафт. Здесь же, в «Логу», вернуть к жизни озерко, можно и болотца сохранить – но очистить вокруг все от грязи, хлама и дикой растительности. О трех рукавах реки Сайма и говорить не приходится! Место для загорания есть, а пляжа и возможности искупаться нет – это, конечно, очень «хороший» парк!

Третье – сделать профессиональный проект обоих парков и целенаправленно его осуществить. Наверное, не стоит в парки вмещать «все чудеса» света, природа сама позаботилась о том, чтобы эти уникальные зеленые и водные массивы оказались в городской черте – значит, к ним и нужно относиться как к природным рекреациям. Пешеходные и велосипедные дорожки (сейчас в обоих парках не протолкнуться, как в московском метро в час пик - потому что дорожки не разделены и они очень узкие!). Зоны для детей – всевозможные лазалки-паутины, подвесные тропы, горки-серпантины и прочая сводящая с ума ребятню уличная развлекуха, не очень при этом дорогая. Создайте зоны для взрослых – те же солярии, уличные тренажеры. Общепит – да, да, общепит! Не затхлые шаурмишницы, а вписывающиеся в ландшафт приличные семейные кафе с чистыми (!) туалетами! (Так во всем мире вообще-то решается проблема не унижающих человеческое достоинство сортиров.). Помещения общепита я бы сохранил в муниципиальной собственности – так, на всякий случай…

Орбита, крутой объект в районе парка «Кедровый Лог». Фото: foursquare.com, А.Исмагилов

Четвертое. Каждому парку определить свою особенную отличительную черту. Да так уже и есть: если «Кедровый Лог» - это парк с культурным уклоном (карусели, летняя эстрада, выход к ДИ «Нефтяник», а еще я бы создал из уникальнейшего объекта – станции космической связи Орбита-4 – музей космоса, с 5D-диорамой в 360 градусов, представляете?), то «За Саймой» - это рекреация и активити на природе. Помимо возможности многокилометровых пеших прогулок (при наличии целой паутины дорожек!) и катания на роликах и велосипедах здесь должны быть лодочные станции, катамараны, пляжи, волейбольные (футбольные, хоккейные ) площадки. И – дарю бомбическую идею – Тропа по кроне деревьев. Это сейчас в Европе просто сумасшедший аттракцион – все больше городов строит деревянные «променады» между деревьями на высоте от трех до двадцати метров. Аттракцион, кстати, платный, доход идет в местный бюджет – вот вам источник окупаемости проекта парка.

Тропа над кроной деревьев в Чехии. Фото: stezkakorunamistromu.cz

Тропа над кроной деревьев в Германии. Фото: alpindustria.ru

Лесной альпинизм. Фото: europuzzle.ru

Иными словами, имея в Сургуте такие уникальные природные зоны, как «Кедровый Лог» и «За Саймой», мы чего-то колупаемся-колупаемся в них, как малыши в песочнице, бессмысленно сшибаем бюджетную копеечку то на фонарях, то на лавочках, то на редких дорожках, но никак не можем реализовать достойные этой уникальности проекты. А вопрос можно закрыть за пару лет и создать наполненные смыслом рекреации, привлекающие не только сургутян, но и туристов из соседних городов.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 11:19, просмотров: 213, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:41
Тарас как всегда выражает свое субъективное, основанное на личном понимание, точку зрения!
У руководства и архитекторов, вернее кто заказывает музыку - другое восприятие мира и данного вопроса.
Как видим большинство горожан поддерживает взгляд на решение по благоустройству парков.
Для меня парк, где можно просто посидеть, пройтись , полежать на травке .. Быть максимально приближённым к реальному нахождению в лесу. Так же в парка присутствует оригинальный ландшафт. Естественное место проживания живности. Это мое личное восприятие, основанное на моем восприятии мира.
Тараc Самборский Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:45
Альберт, вы читаете хоть? А я о чем? Именно об этом. Есть природные зоны - придаёте им смысл, и они из неухоженного леса прекращаются в рекреацию.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Полетим отдыхать напрямую! Из Сургута запустят зарубежные рейсы 1740
  2. ​Копайгоре продлили арест 1471
  3. ​Кто прошел регистрацию на выборы в думу Сургута, кто не прошел и кто все эти люди // ОБЗОР 1450
  4. В Сургуте предлагают высокооплачиваемые вакансии чаще, чем в Нижневартовске и Ханты-Мансийске 1217
  5. Сургутские и нижневартовские врачи спасли пациентку с разрывом аорты 1210
  6. Вартовчанка, желая легко заработать, потеряла более пяти миллионов 1187
  7. Сургутский ТРЦ «Сити Молл» разрисует художник, ранее награжденный Путиным 1178
  8. В Когалыме пьяный мужчина вытолкнул товарища из окна: пострадавший в реанимации 976
  9. ​Россиянам открыли больше курортов 918
  10. ​Восстановление внутренних перевозок позволило Utair увеличить доходы и сократить убытки 900
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 10372
  2. ​Дело не только в деньгах: бывший глава Сургута продолжает борьбу 4552
  3. ​Одни охранники и продавцы 4338
  4. В Нижневартовском районе нашли труп неизвестной женщины // ОРИЕНТИРОВКА 4179
  5. ​«Пришло время» – экс-глава Сургута Александр Сидоров рассказал о своем уходе из политики 4111
  6. ​Невнимательный вартовчанин устроил серьезное ДТП на Менделеева 3397
  7. Сургутяне заметили черепаху в парке «За Саймой» // ВИДЕОФАКТ 3327
  8. ​На Сургутской ГРЭС-2 завоют сирены 3309
  9. Москвич и его ОПГ организовали казино в Нижневартовске 3246
  10. Альберт Батыргазиев получил звезду в сквере Спортивной славы 3182
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 14373
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 12330
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12004
  4. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 11136
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 10372
  6. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 10228
  7. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 9695
  8. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 9381
  9. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 9309
  10. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 8699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика