О поездке на Кавказ, местных правилах и невероятном гостеприимстве

Когда собиралась в отпуск, многие писали: «Ты что? Там опасно! Украдут!» После путешествия по Дагестану, Чечне, Ингушетии могу сказать, что ни разу не столкнулась с проблемами грубого или неадекватного общения с местными. Наоборот – в плане культуры, уважительного отношения и гостеприимства – десять баллов.

Да, в нетуристических местах (горах, деревнях и маленьких городах) есть правила в одежде: и девочки и мальчики должны прикрывать колени и плечи. Но даже когда наши ребята ездили на экскурсию в майках или шортах к ним подходили и вежливо просили надеть штаны. И они имеют на это право – в чужой монастырь, как говорится. Мы гости и должны уважать чужую культуру.

Никаких свистков и «нападений» тоже ни разу не встретили. Опять таки, думаю, причина – в приличной одежде. Если в целом – очень дружелюбные, отзывчивые люди, которые к туристам очень внимательны.

В каждой республике нам дали контакты местных «активистов», во многом очень интересных людей, которые проводили нам экскурсии, возили, помогали найти жилье (не за деньги). Да, звучит странно, я тоже была удивлена, но на Кавказе целая культура и множество традиций, культивирующих гостеприимство. Гость – это святое, даже врага – всегда нужно напоить и накормить. Многие предлагали нам бесплатное жилье, кто-то помогал разместиться «через знакомых» – в хороших местах, угощали местными блюдами, пирогами, угощали «своим» вином.

Даже от экскурсоводов, которым мы платили, у меня отличные впечатления. Когда экскурсовод – это не просто человек, заучивший текст, а хранитель семейных, родовых традиций, который погружен в историю своей родины, и знает обо всех событиях из уст «прадедов». Это очень круто, конечно – благодаря, проводникам из числа местных жителей, мы узнали всю глубину и познакомились с «сердцем» Кавказа.

Очередной стереотип в моей голове потерпел крах. Я вообще поняла, что надо верить только своим глазам и ощущениям, а то, что «говорят» – это все «стереотипное мышление».