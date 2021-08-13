Как повлияет на выборы в Югре отказ от участия Александра Сидорова и Юрия Важенина

Бывший мэр Сургута Александр Сидоров и легендарный газовик Юрий Важенин отказались от участия в выборах в думу Югры. Как это повлияет на результаты «Единой России» – СИА-ПРЕСС попросил прокомментировать политолога Александра Безделова.

Надо понимать, что Александр Сидоров и Юрий Важенин – знаковые для Сургута люди, обладающие большим аппаратным и политическим весом, а также репутацией серьезных политиков. Поэтому с репутационной точки зрения их отказ от участия в выборах – серьезная потеря для «Единой России». Другой вопрос – невосполнима ли она? Скорее восполнима.

Это не потеря из разряда масштабных и глобальных. Оба политика сегодня, в общем-то, находятся не на первом плане в сургутской повестке. И Сидоров, и Важенин – уходящее поколение, поэтому в электоральном плане их отсутствие не станет катастрофой. Было бы другое дело, если бы они перешли к иным политическим силам или снялись с выборов в качестве одномандатников. Но так как они просто ушли из партийных списков, этот сюжет уже через неделю забудется людьми и будет перекрыт и восполнен через партийную агитацию в СМИ.

Но, я повторюсь – репутационно для «Единой России» это серьезная потеря. Конечно, Сидоров и Важенин рано или поздно должны были уйти. Но когда это происходит в разгар избирательной кампании, это создает для наблюдающих за происходящим элит ощущение, что есть какие-то внутренние конфликты, и даже такие мощные фигуры оказываются под давлением и покидают выборы. Подобное не может не отразиться на настроении истеблишмента.