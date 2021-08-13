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​Уход Александра Сидорова и Юрия Важенина с выборов – потеря репутационная, но не электоральная

Как повлияет на выборы в Югре отказ от участия Александра Сидорова и Юрия Важенина

​Уход Александра Сидорова и Юрия Важенина с выборов – потеря репутационная, но не электоральная
Фото со страницы автора в Facebook

Бывший мэр Сургута Александр Сидоров и легендарный газовик Юрий Важенин отказались от участия в выборах в думу Югры. Как это повлияет на результаты «Единой России» – СИА-ПРЕСС попросил прокомментировать политолога Александра Безделова.

Надо понимать, что Александр Сидоров и Юрий Важенин – знаковые для Сургута люди, обладающие большим аппаратным и политическим весом, а также репутацией серьезных политиков. Поэтому с репутационной точки зрения их отказ от участия в выборах – серьезная потеря для «Единой России». Другой вопрос – невосполнима ли она? Скорее восполнима.

Это не потеря из разряда масштабных и глобальных. Оба политика сегодня, в общем-то, находятся не на первом плане в сургутской повестке. И Сидоров, и Важенин – уходящее поколение, поэтому в электоральном плане их отсутствие не станет катастрофой. Было бы другое дело, если бы они перешли к иным политическим силам или снялись с выборов в качестве одномандатников. Но так как они просто ушли из партийных списков, этот сюжет уже через неделю забудется людьми и будет перекрыт и восполнен через партийную агитацию в СМИ.

Но, я повторюсь – репутационно для «Единой России» это серьезная потеря. Конечно, Сидоров и Важенин рано или поздно должны были уйти. Но когда это происходит в разгар избирательной кампании, это создает для наблюдающих за происходящим элит ощущение, что есть какие-то внутренние конфликты, и даже такие мощные фигуры оказываются под давлением и покидают выборы. Подобное не может не отразиться на настроении истеблишмента.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 213, комментариев: 2
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 16:35
Ну дрянь же пишут эти диванные анализаторы! Как это " не электоральная потеря"? Оба эти политические тяжеловесы прежде всего были дегатами сургутского ЭЛЕКТОРАТА! Справились или нет уже другой вопрос, но замена на Васю Филлипенко либо другого хантыйца это уже потеря!
Мономах
не нравится
Сегодня в 16:35
делегатами
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