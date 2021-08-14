Главные новости Сургута за неделю: уход сургутских мастодонтов политики, возвращение Лычкатой и демпинг «Вершины»

Всему свое время — под таким девизом, можно сказать, прошла очередная неделя в Сургуте. Самые главные новости мы рассмотрим именно с точки зрения своевременности.

Итак, пришло время…

…Важенину и Сидорову — уходить

Одна из самых горячих тем: сразу два мастодонта сургутской политической и общественной жизни заявили о выходе из игры. Экс-мэр Сургута, ныне депутат Государственной Думы Александр Сидоров, а также бывший главный газовик, ныне сенатор Совета Федерации Юрий Важенин официально объявили: мы устали, мы уходим.

Первый без лишнего пафоса сообщил всем, что завершает политическую карьеру и не собирается бороться за место на Охотном ряду. Никаких интриг, просто пришло время: «Если бы речь шла о желании выдвигаться, участвовать и так далее — была бы тема для обсуждения. А если просто пришло время уходить, то о чем тут разговаривать?» — так Сидоров отверг запрос siapress.ru на интервью.

Вокруг ухода Важенина шума — вернее, шороха — было больше: анонимные телеграм-каналы шептались, что у сенатора испортились отношения то ли со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, то ли с губернатором Югры Натальей Комаровой — он, однако, опроверг слухи, не сказав сразу, действительно ли собирается оставить политическую жизнь. Только через пару дней раздумий все-таки заявил: да, ухожу. Куда — неизвестно самому Важенину: «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя», — сказал он корреспонденту siapress.ru, попутно еще раз подчеркнув, что ни с кем не ссорился.

…Попову — требовать сатисфакции

Тем временем еще один экс-градоначальник Сургута продолжает бой с государством. Дмитрий Попов, который ранее уже получил 650 тысяч рублей компенсации за судебные издержки, заявил, что апелляцию подавать не будет (напомним, что запрашивал он 25 миллионов рублей упущенных доходов: за годы судебной тяжбы по песочному делу Попов не мог устроиться на работу), но потребует возмещения морального ущерба.

…Лычкатой — возвращаться в театр

Культурный скандал в Сургуте превратился в сериал. Новый сезон стартовал 12 августа: уволенный директор СМДТ Тамара Лычкатая вернулась в родные пенаты. Повороты сюжета завораживают: экс-руководитель требовала через суд восстановить себя на позиции директора, но суд притязания отклонил. Зато признал, что приказ о назначении Лычкатой режиссером театра (она подписала его в день увольнения с должности директора) остается в силе. Ну что ж, судя по тому, что эта драма с элементами детектива срежиссирована превосходно, следует признать, что Лычкатая в театре сейчас вроде как на своем месте.

…кандидатам — рваться в думу Сургута

На неделе завершился прием документов от кандидатов на роли депутатов думы Сургута. Статистика: мест в парламенте 25, желающих их занять — 99 человек. Конкурс — четыре человека на место, не каждый университет может таким похвастать.

…правительству Югры — брать «Вершину»

Вопрос «Что делать с «Вершиной»?» снова актуален: самый красивый торговый центр Сургута, а то и Югры продается на «Авито» по демпинговой цене — 547 миллионов рублей. Это в три или в четыре раза дешевле реальной стоимости; более того, это на 140 миллионов дешевле прежней цены, определенной нынешними владельцами. Самое время брать.

Покупатель здесь может быть, наверное, только один: правительство Югры, которому общественность Сургута во главе с издателем «Нового Города» Тарасом Самборским еще семь лет назад подсказывала отличный вариант использования ТРЦ: сделать из «Вершины» музейный кластер вселенского масштаба. Мы по этому поводу даже подняли статью Самборского с говорящим названием «Вершина» должна быть наша!» от мая 2014 года.

Интересно, кстати, что в комментариях тогда идею поддержал некто с именем Алексей Шипилов: вероятно, это нынешний первый зам губернатора Югры…

Правда, о культурном центре «Вершина» по прошествии семи лет мы по-прежнему можем только мечтать.

…горожанам — встречаться у фонтана

Когда-нибудь мы встретимся у фонтана. Возможно, это будет нынешней осенью: по крайней мере, городские власти готовят третье пришествие фонтана у Сургутской филармонии. И, похоже, на этот раз оно вполне реально: «Рабочие на финишной прямой, — уверяет директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач. — Фонтан осталось отделать мозаичной плиткой. Уже сделана подпорная стенка, на которой расположены фонари. Здесь подрядчик заменил мраморные плиты на террасную доску. Она более теплая: на ней можно сидеть даже при небольших плюсовых температурах». Ну что ж, в сентябре посидим…