Главные новости Сургута за неделю: уход сургутских мастодонтов политики, возвращение Лычкатой и демпинг «Вершины»

Всему свое время — под таким девизом, можно сказать, прошла очередная неделя в Сургуте. Самые главные новости мы рассмотрим именно с точки зрения своевременности.
Итак, пришло время…
…Важенину и Сидорову — уходить
Одна из самых горячих тем: сразу два мастодонта сургутской политической и общественной жизни заявили о выходе из игры. Экс-мэр Сургута, ныне депутат Государственной Думы Александр Сидоров, а также бывший главный газовик, ныне сенатор Совета Федерации Юрий Важенин официально объявили: мы устали, мы уходим.
Первый без лишнего пафоса сообщил всем, что завершает политическую карьеру и не собирается бороться за место на Охотном ряду. Никаких интриг, просто пришло время: «Если бы речь шла о желании выдвигаться, участвовать и так далее — была бы тема для обсуждения. А если просто пришло время уходить, то о чем тут разговаривать?» — так Сидоров отверг запрос siapress.ru на интервью.
Вокруг ухода Важенина шума — вернее, шороха — было больше: анонимные телеграм-каналы шептались, что у сенатора испортились отношения то ли со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, то ли с губернатором Югры Натальей Комаровой — он, однако, опроверг слухи, не сказав сразу, действительно ли собирается оставить политическую жизнь. Только через пару дней раздумий все-таки заявил: да, ухожу. Куда — неизвестно самому Важенину: «Пока никаких мыслей нет, поживу для себя», — сказал он корреспонденту siapress.ru, попутно еще раз подчеркнув, что ни с кем не ссорился.
…Попову — требовать сатисфакции
Тем временем еще один экс-градоначальник Сургута продолжает бой с государством. Дмитрий Попов, который ранее уже получил 650 тысяч рублей компенсации за судебные издержки, заявил, что апелляцию подавать не будет (напомним, что запрашивал он 25 миллионов рублей упущенных доходов: за годы судебной тяжбы по песочному делу Попов не мог устроиться на работу), но потребует возмещения морального ущерба.
…Лычкатой — возвращаться в театр
Культурный скандал в Сургуте превратился в сериал. Новый сезон стартовал 12 августа: уволенный директор СМДТ Тамара Лычкатая вернулась в родные пенаты. Повороты сюжета завораживают: экс-руководитель требовала через суд восстановить себя на позиции директора, но суд притязания отклонил. Зато признал, что приказ о назначении Лычкатой режиссером театра (она подписала его в день увольнения с должности директора) остается в силе. Ну что ж, судя по тому, что эта драма с элементами детектива срежиссирована превосходно, следует признать, что Лычкатая в театре сейчас вроде как на своем месте.
…кандидатам — рваться в думу Сургута
На неделе завершился прием документов от кандидатов на роли депутатов думы Сургута. Статистика: мест в парламенте 25, желающих их занять — 99 человек. Конкурс — четыре человека на место, не каждый университет может таким похвастать.
…правительству Югры — брать «Вершину»
Вопрос «Что делать с «Вершиной»?» снова актуален: самый красивый торговый центр Сургута, а то и Югры продается на «Авито» по демпинговой цене — 547 миллионов рублей. Это в три или в четыре раза дешевле реальной стоимости; более того, это на 140 миллионов дешевле прежней цены, определенной нынешними владельцами. Самое время брать.
Покупатель здесь может быть, наверное, только один: правительство Югры, которому общественность Сургута во главе с издателем «Нового Города» Тарасом Самборским еще семь лет назад подсказывала отличный вариант использования ТРЦ: сделать из «Вершины» музейный кластер вселенского масштаба. Мы по этому поводу даже подняли статью Самборского с говорящим названием «Вершина» должна быть наша!» от мая 2014 года.
Интересно, кстати, что в комментариях тогда идею поддержал некто с именем Алексей Шипилов: вероятно, это нынешний первый зам губернатора Югры…
Правда, о культурном центре «Вершина» по прошествии семи лет мы по-прежнему можем только мечтать.
…горожанам — встречаться у фонтана
Когда-нибудь мы встретимся у фонтана. Возможно, это будет нынешней осенью: по крайней мере, городские власти готовят третье пришествие фонтана у Сургутской филармонии. И, похоже, на этот раз оно вполне реально: «Рабочие на финишной прямой, — уверяет директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач. — Фонтан осталось отделать мозаичной плиткой. Уже сделана подпорная стенка, на которой расположены фонари. Здесь подрядчик заменил мраморные плиты на террасную доску. Она более теплая: на ней можно сидеть даже при небольших плюсовых температурах». Ну что ж, в сентябре посидим…
Даже фонтан тоже имел политическую окраску. Ведь на том месте, где положено бы быть «Ильичу в кепке» будет всё-таки фонтан. Но у местных коммунистов даже и на такое малозначительное дело, как скульптура вождя, не хватило денег. Пришлось «секвестировать» гипсового вождя и изготовили бюст для установки в другом месте.
Не везёт Владимиру Ильичу, как-то в Сургуте. То из гипса изготовили, вместо бронзы ( а где бронза), то вообще лишили его законного места на центральной площади. Но да ладно, проспект его имени зато есть. Да ещё обещают его сделать «краше прежнего» на деньги налогоплательщиков.
«Вершина» периодически возникает на горизонте Югорских политиков, но взять ее штурмом не хватает политической воли. Пока не хватает.
А вот выборная тема чрезвычайно политизирована. Можно сказать возник маленький политический шторм.
Так на выборах в городскую Думу вопреки решению партии ЛДПР зарегистрировался самовыдвиженцем экс-спикер Сергей Бондаренко.
Рангом повыше, в региональную Думу, ранее заявившее политические тяжеловесы Югры, кто раньше, акто позже отказались от дальней политической деятельности в Региональном парламенте. Причём с формулировкой официальной типа: «Я устал. Я ухожу».
Можно, конечно, устать за год, но через месяц- другой отпуска с новыми силами, как говорится, за работу
. Поэтому эта формулировка вызывает сомнение у обывателей. Как известно, бывших политиков не бывает. Политика - это образ жизни. Ну, если у Александра Сидорова ещё есть какая-то правда в этой формулировке. Как никак он в политике почти 40 лет. Начинал ещё по своей должности в «Сургутгазстрое» депутатом в городском Совете народных депутатов в 80-годах. А с апреля 1990 года и далее будучи Мэром Сургута стал профессиональным политиком. Избирался и депутатом Тюменского областной Думы, и региональной Думы ХМАО и отработал один срок в Государственной Думе.
А вот Юрий Важенин с 1994 года по сути совмещал депутатские полномочия на общественных началах в Думе ХМАО, работая руководителем крупнейшего предприятия Газпрома в Сургуте. И только последние пять лет он посвятил себя чисто профессиональной политике в СФ. Тот вроде бы и устать ещё рано. И ожидалось, что второй срок он должен бы ещё отработать в СФ и его уход из большой политика, был как «гром среди ясного неба». По крайней мере это его решение объективно со стороны не выглядело логичным. Наоборот сложилось впечатление, что его уход был вынужденным. Хотя сам Юрий Важенин это отрицает. Обычно заявляют об уходе из политики заблаговременно, за исключением возникновения конфликта с Законом. Со стороны властей это нехорошо получилось. Совсем нехорошо.
Далее, Дмитрий Попов выигрывая суды один за другим, с юридической точки зрения имеет серьезные шансы выиграть еще один суд. Иск по возмещению морального вреда и вреда его деловой репутации. Нет сомнения, или по крайней мере на 99% можно заявить , что Дмитрий Попов выиграет и этот суд. Интрига только в том в каком размере суд оценит возмещение нанесённого ему морального вреда и деловой репутации.
И наконец, Тамара Лычкатая ожидаемо восстановилась на работе в СМДТ в должности режиссера. С юридической точки зрения это понятно, так как у неё был бессрочный контракт и в случае ее отстранения от должности директора театра ей должны были бы предложить хоть что-то в театре из творческих должностей, хоть такую экзотическую работу, как характерный актёр. Я думаю, что у неё бы получилось. Но она готова была работать театре и в должности режиссера. Но ей и в этом отказали. Но по Закону этого делать нельзя. Юристам Департамента культуры ХМАО надо учить матчасть.