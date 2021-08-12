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​Героизм и призвание

Медики, уходящие в ковидные госпитали, создают проблему в тех больницах, откуда они уходят

​Героизм и призвание
Фото: Pixabay

В ответ на блог Анны Богдевич «Хороший доктор. И программа интересная»

Неприятная новость в том, что медики не сплошь идейные и самоотверженные, а часто амбициозные и денег хотят. Не вяжется в сознании профессия, продиктованная призванием с меркантильными интересами.

Как только начались реформы здравоохранения и появилась платная медицина, о призвании и клятве Гиппократа в присутствии медиков вспоминать не надо. Их это раздражает. Они тоже хотят ездить на Porsche и жить в долине нищих. А детей учить в Европе.

И ведь имеют право... И, наверное, больше, чем все остальные.

Идущие во власть, это полбеды, их немного. Медики, уходящие в ковидные госпитали, создают проблему в тех больницах, откуда они уходят. На их место не приходят новые специалисты.

За ковид платят в три раза больше. Медиков можно понять. А те, кто остались в обычных больницах и не ушли, получают свои 100 тыс/руб вместо 200-300 и продолжают спасать жизни людей от болезней, не менее страшных чем ковид.

Но эти медики остались одни за всех.

Я разговаривала на днях с медсестрой в МГБ. Она говорит:

- У нас осталось два анестезиолога из пяти. Трое ушли в ковид. И новых людей нет.

- А если привезут сразу четверых тяжёлых, что тогда?

- По закону военного времени тогда: кому нужнее, того и спасут.

- А вы лично почему не ушли в ковид?

- Вы думаете это так просто? У меня уже возраст, да и здесь же кто-то должен остаться.

С появлением ковида инфарктов и аппендицитов меньше не стало. Врачам не в ковиде платят меньше. А они продолжают работать.

Вот где героизм и призвание...


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Сегодня в 13:17, просмотров: 219, комментариев: 0
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