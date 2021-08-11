30 лет генплану Сургута

Интересная дискуссия у меня вышла на недавнем эфире с председателем Сургутской Думы Надеждой Краснояровой после того, как он обнародовала выдержки из утвержденного ровно 30 лет назад генерального плана Сургута. В частности, в течение 25 лет (это определенный законом базовый «срок годности» генплана) население города предполагалось увеличить с 283 тысяч до 400-450 тысяч человек. За счет, внимание:

1) строительства нефтехимического комбината с численностью работников 4-5 тысяч и населения, связанного со строительством, 34 тысячи;

2) включения в состав городской черты (соответственно, города) поселков Белый Яр, Барсово и Солнечный.

Также генеральным планом Сургута предполагалось вывести селитебные территории (то есть застройку жильем и объектами соцкультбыта без устройства санитарно-защитных зон) в пойму Оби и Бардаковки и вынести очистные сооружения с Заячьего острова в другое место.

Надежда Красноярова нашла стратегические задачи генплана от 1991 года во многом выполненными. Город приблизился к запланированной численности населения в 400 тысяч жителей и на всех парах несется к статусу полумиллионника, поселки Солнечный, Барсово и особенно Белый Яр «фактически» образуют единую агломерацию с Сургутом, а скорое продолжение улицы Показаньева до Белого Яра практически присоединит этот поселок к городу. Строительство в пойме реки активно ведется.

Соглашусь с Надеждой Александровной в том, что за тридцать лет Сургут преобразился невероятным образом. Но все же результаты этих преобразований я бы не связывал с формально до сих пор действующим генпланом, более того, мне представляется, что развитие города шло вразрез генплану и вопреки его логике, и фундаментальные, стратегические задачи, которые стояли перед Сургутом 30 лет назад и которые определил генеральный план, не выполнены либо извращены.

Наиважнейший вопрос: за счет чего, а вернее, за счет кого население города выросло до искомых 400 тысяч человек?

Нефтехимкомбината не построено. Более 40 тысяч инженеров, управленцев, квалифицированных рабочих и обслуживающей интеллигенции не появилось.

Город не поглотил соседние поселки, соответственно, их население не дало прирост численности Сургута.

Промышленные отрасли, формирующие экономическую основу Сургута, сократились (за исключением Сургутнефтегаза) или исчезли. Обь-Иртышское пароходство исчезло. Сургутгазпром с 20 тысяч работников ссохся до двух тысяч. Железная дорога пребывает в том же состоянии, как и 30 лет назад. Предприятия строительной и пищевой панели за известными исключениями закрылись. Сургутский аэропорт не стал региональным хабом.

Какая отрасль, напротив, демонстрировала безудержный рост? Торговля. Надежда Красноярова даже употребила термин «гиганты торговли». На обслуживание этих «гигантов», а не гиганта нефтехимпрома, в Сургут со всех бедных концов страны и ближней заграницы съехались – нет, не инженеры, не химики-лаборанты, не слесари шестого разряда, а продавцы, уборщицы, охранники и таксисты. Этим «новым сургутянам», обеспечившим городу почетные 400 тысяч жителей, понадобилось жилье, школы, детские сады, больницы. Это спасло от смерти почти почивший в бозе строительный комбинат и он на ударном строительстве миллионов квадратных метров превратился в нового лидера по возведению жилья. Жилье непритязательно, но благодаря госипотеке разлетается как горячие пирожки, и «новые сургутяне» диктуют все новый и новый спрос.

100 тысяч «новых сургутян» – это значительная цифра. Для 100 тысяч человек нужны новые дороги. Им нужны социальные пособия. Их нужно лечить, учить, обеспечивать конституционными гарантиями. Таксисты, охранники и бесконечные торговцы такие же граждане страны, как и все остальные. Не получилось в их родных регионах, на их родине построить жилье, дороги, больницы и школы, обеспечить социальными пособиями и добротной медициной, ну так страна большая, добро пожаловать в Сургут. Непонятно только, почему страна одна и такая большая, а выжить можно лишь в нескольких городах.

60 лет назад в Сургут тоже слетались со всей страны – здесь строили нефтяные месторождения, электростанции, вокзал, аэропорт. В Сургут летели инженеры, организаторы, токари, плотники, каменщики, слесари, пилоты. Летели умные, толковые, деятельные. Летели созидатели. Так, кстати, в Сургуте оказался и студент из далекого Львова Леонид Рокецкий, тот самый Рокецкий, который в 1991 году уже в качестве председателя Тюменского областного совета утвердит генеральный план города.

И вот мы отмечаем 30 лет нашему генплану.

Зашли с застройкой в пойму Оби. Построили два магазина и миллион шиномонтажек.

На перенос очистных сооружений сил и ума уже не хватило.

Для этого нужны инженеры.

А у нас одни охранники и продавцы.