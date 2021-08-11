О переменах в архитектуре и строительстве Сургута, которые мы ждем от нового архитектора

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал эпизод проекта «О чем говорят», посвященный новому архитектору Сургута Владимиру Астраханцеву. Приводим его мнение с несущественной правкой.

То, что в Сургуте появился главный архитектор из Перми (а не из Мегиона или БТИ) это само по себе замечательно. Значит, что новый архитектор профессионал и все «подводные камни» современного градостроительства и урбанистики ему известны. И он может сразу включится в эффективную работу.

Хотя действовать Астраханцеву придется, как и в Перми, в диапазоне между заказчиками и общественностью города. А это требует и профессионального опыта и авторитета.

К примеру, сейчас в городе возникли проекты различных реноваций и реконструкций. Навскидку – реконструкция парка «За Саймой», реновация проспекта Ленина, реконструкция ЖД-вокзала. Далее то ли снос, то ли не снос ГКЦ, Кинотеатра «Аврора» и «Дома Пионеров».

В связи этим следует вспомнить «Венецианскую хартию» («Венецианская хартия по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных мест», принята в 1964 году). Там есть такая фраза, что реставрация – это крайняя мера, нельзя ничего реставрировать (грубо говоря, не превратив оригинал в новодел), поэтому можно только консервировать. А что понимать под консервацией? Капитальный ремонт оригинала.

К примеру, наш ЖД-вокзал архитектуры позднего советского модернизма хотят реконструировать. Вернее, или его хотят отреставрировать, или реконструировать. Но получится на выходе новодел пластиковый. Так вот, его по уму нужно, согласно той хартии венецианской, просто капитально отремонтировать, сохранив архитектурный облик советского модернизма.

В этом же плане капитального ремонта можно говорить и о ГКЦ, и о кинотеатре «Аврора», и о Доме Пионеров. Все остальное историческое наследие уничтожено, к сожалению, и памятником истории города является новодел ИКЦ «Старый Сургут».

О концепции городской застройки Сургута. Как нам сообщила вчера Надежда Красноярова, Сургут развивается до сих пор по Генплану города, утвержденному в 1991 году. Какова же концепция развития города по Генплану? Спросите что-то попроще. Трудно сказать определенно. Напрашиваются в связи с этим аналогии по мегаполисам нашей страны и мира. К примеру, в Москве замечательный архитектор Владимир Николаевич Семенов нарисовал в 1935 году план Москвы, за основу которого он взял идею англичанина Эбенизера Говарда о городе-саде. Его смысл в том, что должно быть не более 30 тысяч жителей, ну 100 тысяч жителей, где люди еще могут договориться между собой на горизонтальном уровне.

Так вот Семенов и нарисовал на генплане Москвы совокупность таких городов-садов-парков с главной улицей, параллельными улицами и двумя бульварами.

Лондон, точнее Большой Лондон, именно такой город. Там есть исторический Центр, а за его пределами – окруженные зеленью отдельные городки, наследники старинных деревень с главной торговой улицей-променадом, парком, бульваром.

Все это вполне можно было бы перенести в Сургут.

Был у Сургута исторический центр – Старый Сургут? Был. Были у Сургута отдельные городки по 30 тысяч жителей со своими центрами? Были. А в дальнейшем все делали по Генплану 1991 года с различными корректировками. И что же получилось сегодня? Получилось объединение этих минигородков в единую агломерацию, где не понять где центр, где окраины, где что.

Массовое жилищное строительство сегодня не оставило свободных пятен на карте города ни для городского автовокзала, ни для школ, ни для поликлиник, ни для парков и скверов, ни для других значимых объектов. Сегодня массовое строительство жилья не оставляет ничего для архитектурной мысли в городе. Абсолютно ничего. Все подчинено современному тренду. Строить быстро с имитацией долговечного и постоянного. А на самом деле это «карточные домики» из «картона», грубо говоря. Наш сургутский стройкомплекс так «разухабился», что он не может остановиться и ему нет смысла строить капитально и долговечно.

Ведь что получается. Тот же вентилируемый фасад собран на тонкой оцинкованной жести. А между этой жестью и бетоном, к которому он крепится – мягкая вата-утеплитель. Все это, на мой взгляд, недолговечно. В результате температурных перепадов эти «гвоздики» рано или поздно выскочат и все эти навесные конструкции отвалятся. Отсюда и понятие реновации возникла.

Правда, Сидоров как профессионал-строитель провел всю реновацию первых хрущевок в городе, и они стоят как новенькие. Но стройкомплекс требует «хлеба с маслом». Сначала сломают аварийное и ветхое жилье, затем железобетонные «хрущобы» пятиэтажки (кстати они даже прочнее нынешних «карточных» домиков»), а потом подоспеют первые дома построенные дома «из картона», которые и ломать не надо, потому как сами будут сыпаться.

Нынешнему стройкомплексу нужно постоянно функционировать. С этим связано низкое качество и недолговечность всего строительства и жилищного, и офисного и промышленного. Для современного стройкомплекса, чтобы выживать, надо строить, строить и строить. Иначе «кранты». Ломать и снова строить. Это его единственный способ выживания и получения прибылей.

Сургутский стройкомплекс, к сожалению в лидерах этого процесса.

Но многое еще можно подкорректировать и изменить в городе. И есть надежды что изменения в этой сфере уже не за горами.