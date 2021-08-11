Почему врачи во власти снижают доверие и к медицине, и к власти

За месяц до масштабных выборов в России никто не может сказать, что он вне политики. Потому что это невозможно. Политика сейчас в нас – сжалась кольцом агитационных баннеров, сообщениями в СМИ и соцсетях.

Ах, этот просто российский гражданин садит дерево! А посмотрите на этого альтруиста – он несет пакет с едой ветерану. Ну и помасштабнее личности, конечно: одна партия множит плакаты со своими заслугами, остальные – с ее провалами.

Но всем понятно, что партии власти не хватает народного доверия. Нет, не для победы на выборах. Выборы в России – не художественная гимнастика, здесь сюрпризов быть не может. Доверие нужно, кажется, чтобы былО. И вот в погоне за доверием в эту самую партию зазывают тех, кому народ не может не доверять. Например, врачей.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко идет на выборы в Госдуму. Он сначала отказался, а потом, по его словам, после звонка самого Путина, согласился. Беспроигрышный выбор кандидата в депутаты.

Проценко – герой в белом халате, который на передовой противостоит беспощадному ковиду. Это – не какие-то медиаклоуны типа Малышевой или Мясникова, которые не гнушаются никаким хайпом. Это – настоящий доктор, которому доверяли и коллеги, и пациенты. А пациентами Проценко в какой-то момент стала вся страна, потому что он лечил, он болел и продолжал лечить, он вакцинировался, он сейчас рассказывает о программе реабилитации переболевших ковидом. Кому верить, если не ему?

Впрочем, говорит он о программе реабилитации уже не как доктор, а как кандидат. А еще в программе кандидата в белом халате – «перезагрузка» системы здравоохранения. «Перезагрузка» - слово, от которого веет безнадегой.

Но дело даже не в этом. А в том, чтовойдя в белом халате в болото, ты не сделаешь болото стерильным, а твой халат станет болотного цвета.

Врач, вызывающий доверие, придя во власть, которая вызывает гораздо меньше доверия, опустится на ее уровень. А не наоборот. Наоборот – не работает.

Еще и к медицине у людей, мягко скажем, не абсолютное доверие. Значит, и по ней ударит решение привлечь одного из лучших представителей медицинского сообщества в политику: «А была ли я права, когда верила Проценко? Может, он давно ТАМ? И говорил то, что нужно ИМ».

На выходе мы получаем вот что. Власть пытается вовлечь в политику признанных профессионалов ради собственной выгоды. Важные сферы остаются без профессионалов. Новоиспеченные депутаты становятся частью системы, теряя свои навыки и признание. Больницы, школы, вузы, производства – остаются без людей своего дела. Зато у нас не парламент, а буквально доска почета – сплошь достойные люди. Машина продолжает крутится.

У народа во власти все больше знакомых лиц. Которым они перестали доверять.