В то время как родители школьников получают новые выплаты, студентам не достается ничего

Каждый раз, наблюдая за аттракционом невиданной щедрости с путинскими выплатами, всегда возникает вопрос: а как же студенты? Не поймите меня неправильно, поддержать родителей школьников в сезон, когда вся канцелярия и одежда дорожают, хорошее решение. Однако обучающимся вузов, колледжей также, в лучшем случае, необходимо покупать принадлежности, а в худшем – еще умудриться найти деньги на переезд к месту учебы и съем квартиры/оплаты общежития.

Сейчас многие скажут: «но у них же есть стипендия». В чем-то вы правы, в нашем регионе для студентов вузов выплаты за хорошую учебу неплохие – в районе 6500. Но что делать тем, кто поступил в колледж и получает за те же отметки около 3000? Копить все лето на необходимые траты?

Мне говорят, что подработку найти совершеннолетнему проще, чем школьнику, оттого и бесконечное число материальных поддержек. Студентов часто берут официантами и работниками точек общепита и заведений досуга, но такая работа сильно сказывается на успеваемости. Что уж говорить о тех, кто учится на врачей, фармацевтов, медперсонал, где уровень занятости крайне высок?

Во время пандемии закрылось практически все – от кафе и ресторанов до парикмахерских. Знакомые, которые потеряли в этот период свою работу и не получили ни гроша, грустно вздыхают: «О нас просто забыли». Повторюсь, поддержать детных – хорошая идея, но студенты пострадали также сильно, и их проблемы легли на плечи родственников.

Мы часто сетуем на то, что не хватает компетентных специалистов в той или иной сфере. Так, может, пора уже начинать задумываться о том, чтобы поддержать тех, кто придет на замену предыдущим?