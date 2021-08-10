16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5962   EUR  86,3578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В деньгах не нуждаются?

В то время как родители школьников получают новые выплаты, студентам не достается ничего

В деньгах не нуждаются?
Фото: pexels.com

Каждый раз, наблюдая за аттракционом невиданной щедрости с путинскими выплатами, всегда возникает вопрос: а как же студенты? Не поймите меня неправильно, поддержать родителей школьников в сезон, когда вся канцелярия и одежда дорожают, хорошее решение. Однако обучающимся вузов, колледжей также, в лучшем случае, необходимо покупать принадлежности, а в худшем – еще умудриться найти деньги на переезд к месту учебы и съем квартиры/оплаты общежития.

Сейчас многие скажут: «но у них же есть стипендия». В чем-то вы правы, в нашем регионе для студентов вузов выплаты за хорошую учебу неплохие – в районе 6500. Но что делать тем, кто поступил в колледж и получает за те же отметки около 3000? Копить все лето на необходимые траты?

Мне говорят, что подработку найти совершеннолетнему проще, чем школьнику, оттого и бесконечное число материальных поддержек. Студентов часто берут официантами и работниками точек общепита и заведений досуга, но такая работа сильно сказывается на успеваемости. Что уж говорить о тех, кто учится на врачей, фармацевтов, медперсонал, где уровень занятости крайне высок?

Во время пандемии закрылось практически все – от кафе и ресторанов до парикмахерских. Знакомые, которые потеряли в этот период свою работу и не получили ни гроша, грустно вздыхают: «О нас просто забыли». Повторюсь, поддержать детных – хорошая идея, но студенты пострадали также сильно, и их проблемы легли на плечи родственников.

Мы часто сетуем на то, что не хватает компетентных специалистов в той или иной сфере. Так, может, пора уже начинать задумываться о том, чтобы поддержать тех, кто придет на замену предыдущим?


нравится (3) не нравится (13)
Сегодня в 15:04, просмотров: 298, комментариев: 7
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:16
Мадам предлагает выплату у школьников изъять и великовозрастным половозрелым оболтусам перераспределить
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:18
Не надо лить «крокодиловы слезы». Какие выплаты? У нас ещё не обязательное высшее образование. И так 75% студентов Югры учится на бюджете, тем самым собрав «абитуру» со всей РФ. Порой троечников принимают. При этом стипендия студентам достойная- 6500 рублей и «благоустройнейшие» общежития для студентов. Да ещё кампус студенческий будет построен за многие миллиарды рублей. А бюджет Югры не «резиновый». Всех студентов со всей России не «обогреешь». А местные выпускники школ, наоборот, наиболее подготовленные и талантливые едут в столичные города и учатся на платном обучении. И расходы берут на себя родители. Поэтому автор ошибся адресом. Перепутав двери школы и ВУЗа. Много ещё у нас нуждающихся категорий граждан. 20 миллион душ. Но Президент решил что школьникам надо помочь. А студенты не хилые заработать работая дворниками, уборщиками, «ассенизаторами» и прочими вакансиями, которые освободили мигранты из-за эпидемии ковид.
Iriska
не нравится
Сегодня в 18:16
ПОДДЕРЖИВАЮТ ТЕХ, КТО НА ВЫБОРЫ МОЖЕТ ПОЙТИ. А СТУДЕНТЫ ХОДЯТ НА ВЫБОРЫ? ИХ КАК ТЕХ ВОЛКОВ, СКОЛЬКО НИ КОРМИ, ОНИ ВСЁ ЗА БУГОР СМОТРЯТ И ДУМАЮТ КАК БЫ СВАЛИТЬ.

ВОТ РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ НИКУДА НЕ СВАЛЯТ. ОНИ УЖЕ ЗАЯКОРИЛИСЬ В РФ. И РАБОТАТЬ БУДУТ ЗДЕСЬ, И НАЛОГИ ПЛАТИТЬ, И НА ВЫБОРЫ ХОДИТЬ.

А СТУДЕНТЫ - НАРОД МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ, НЕНАДЁЖНЫЙ, ВОЛЬНЫЙ.

*субъективно, шутливо, аллегорично.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 19:08
Ириска пиши номер карты, переведу тебе 300 р на новую клавиатуру, а то у тебя старая залипает
Iriska Швондер.
не нравится
Сегодня в 19:15
ДАВАЙ ЛУЧШЕ Я ТЕБЕ 500 р НА 4 НАСТОЙКИ.
КОКТЕЙЛЬ "ЗАВ/ОТДЕЛЕНИЯ" НАЗЫВАЕТСЯ: ПИОН, ПУСТЫРНИК, БОЯРЫШНИК, ВАЛЕРИАНКА. УТРОМ И ВЕЧЕРОМ С ВОДИЧКОЙ. ХОТЯ ЧТО Я ТЕБЕ РАССКАЗЫВАЮ, ТЫ Ж САМ ВСЁ ЗНАЕШЬ.

ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ НА ПОДХОДЕ. ДАВАЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ. А ТО НЕРВНЫЙ ТЫ, ШВО, ПРЯМ БЕСЯВЫЙ. НЕЛЬЗЯ ТАК. ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ТЕБЯ. ЧТО НИ КОММЕНТ, ТО ЯДОВЫЙ ЯД.

ОБНИМАЮ. НЕ БУХТИ.
Iriska Iriska
не нравится
Сегодня в 19:17
АХ, Ё, ТАМ ЖЕШЬ НАДО ДОПИСАТЬ:

*имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Флудер
не нравится
Сегодня в 20:07
Ой, а тут, кажись, практикантов на СИА набрали? Это ж здорово, реально!
А по теме: 1999-2000. Работал разнорабочим в "Нашем времени". Мусор на улицах убирал. И - ничего. Вполне нормально для школьника платили. Потом, правда, когда на работу устроился, постеснялся эти справки показывать. Мол, не дело трудовую книжку с записи "разнорабочий" начинать. Сейчас понимаю, что ошибался. Это вполне достойно.
Показать все комментарии (7)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «В новой администрации, насколько я знаю, взят курс на предельную прозрачность: если что, Магадан близко» // ВИДЕО 1524
  2. ​Полмиллиона за шишку: в Мегионе родители отсудили у детсада рекордную сумму за травму ребенка 736
  3. ​«Попрошу полицию проверить»: санврач Нижневартовска попросил не верить в фейки о грязном воздухе 694
  4. ​В Нижневартовске «Патриот» протаранил иномарку, пострадал человек 599
  5. ​В Югре скончались четверо ковид-пациентов 574
  6. ​Процесс пошел: сургутяне, живущие в аварийных домах, начнут получать квартиры 559
  7. ​Альберт Батыргазиев привез в Нижневартовск олимпийское «золото» // ФОТО 557
  8. ​Люди СИБУРа 519
  9. Сургутян предупредили о сильном ветре в грядущую среду 502
  10. ​Если новый главный архитектор привнесет в Сургут пермский опыт преобразования пространств – это будет великолепно 478
  1. ​Управление ГО и ЧС Сургута: Смог в город пришел из Якутии 6120
  2. ​Специалисты из Сургута рассказали о новом мошенничестве при продаже недвижимости 5763
  3. ​Откуда дым и когда он уйдет: пруф от специалиста 5281
  4. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 4694
  5. Югорчанка пожаловалась в прямом эфире на здоровье отца: на следующий день его прооперировали 4305
  6. Вартовчанину могут ужесточить наказание за смерть знакомого, которого он избил в 2014 году 4201
  7. Югорский борец Заурбек Сидаков принес новое золото в копилку сборной России 4184
  8. ​Сургут накрыл смог от далеких пожаров 4100
  9. Три торговых центра в Нижневартовске эвакуировали из-за лжеминирования 4053
  10. ​Сургут накрыло туманом и снова пахнет гарью 3748
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 12711
  2. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 11634
  3. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 11163
  4. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 9106
  5. ​В Югре будут судить банду вымогателей, действовавшую под прикрытием борьбы с наркотиками 9100
  6. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 8754
  7. ​Priora залетела под КамАЗ: в Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой мужчина 8689
  8. ​Серийный насильник пойдет под суд в Нефтеюганске 8444
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 8371
  10. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 8280

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика