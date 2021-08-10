Партии и кандидаты в Югре могут направить в качестве наблюдателей на выборы сотни тысяч человек

Будете смеяться. Поехали.

Каждое избирательное объединение может назначить одного члена комиссии с совещательным голосом + не более двух наблюдателей в каждую из участковых комиссий. Итого – три человека в каждую участковую комиссию может назначить каждое избирательное объединение (партия).

741 участковая избирательная комиссия в регионе. 741 х 3 = 2 223 человека. Партий у нас участвует в выборах только Госдумы – 15 штук. Итого 15 партий только на выборах Госдумы могут мобилизовать в Югре 15 х 2 223 = 33 345 общественных контролеров.

Плюс общественная палата может выдвинуть по два наблюдателя на 741 УИК. Итого: 33 345 + 1 482 = 34 827 общественных контролеров, могут мобилизовать на Госдуме только партии + общественная палата Югры.

А есть еще выборы Тюменской областной думы. И здесь цифры те же.

Итого 69 654 гражданина могут быть задействованы в общественном контроле на двух выборах. Прибавляем еще столько же наблюдателей на выборах в думу ХМАО-Югры – и вот их уже 104 481.

Но ведь есть еще и кандидаты-одномандатники! Они тоже имеют право направить своих наблюдателей и членов комиссий до трех штук на участок. На Госдуме это будет еще плюс 741 х 3 х 5 = 11 115 человек.

Да на выборах в Тюменскую областную думу картинка, как минимум, в среднем та же — по пять кандидатов на округе. То есть плюс еще 11 115. Плюс одномандатники в Думу ХМАО-Югры, как минимум 11 115.

Итого (очень грубо), но где-то 104 481 + 11 115 + 11 115 = 126 711 человек может быть отмобилизовано к наблюдению на избирательных участках. И это не считая выборов в местные думы и советы, которые охватывают (по памяти) 630 УИКов. И здесь те же пропорции и по кандидатам и по партиям. 630 х 5 х 3 = 9 450 (от кандидатов) и 9 450 (от партий).

Итого: до 146 711 жителей Югры могут принять участие в наблюдении на избирательных участках в качестве наблюдателей либо членов УИК с совещательным голосом.

А теперь умножим это число на три дня голосования. Пусть каждый день наши наблюдатели меняются. Должен же кто-то и на работу ходить. И вот уже 440 133 жителя Югры избирательного возраста смогут увидеть – чего там на самом деле творится на этих избирательных участках. Это при том, что избирателей в регионе всего 1 135 000 с хвостиком. Пока наблюдать будем еще и сами проголосуем.

Давайте же все займемся небольшим обучением и пойдем, понаблюдаем за тем, что и как будет происходить! Чего нам из-под палки то переться на участок по указке работодателя. На хрена это терпеть, если можно сделать все то же самое, но гораздо круче и по своей воле!

Будет и явка! И результат!

P.S. Чуть не забыл! В 741 участковой комиссии в регионе трудится около 74 100 человек. Они тоже в день выборов никуда с участка не уйдут, и тоже проголосуют.

Плюс 22 территориальных комиссии. Тут еще человек 250 только членов комиссий + человек 50 наемных аппаратчиков.

Товарищи, мы только что с вами установили, что 514 483 избирателя в Югре очень даже могут оказаться на избирательных участках не по принуждению, а по собственной воле и в целях исполнения поручения кандидатов, партий и собственной профессиональной обязанности.

P.P.S. Кстати, о профессиональных обязанностях полицейских, МЧС и медработников я совсем не упомянул. А их же будет пара дивизий тоже задействована в этом всем! То есть к этому полумиллиону с хвостиком надо еще тысяч 30 народу служивого прибавить. Не учел прокурорских, судебных работников и СМИ. Ну, за СМИ можно говорить лишь с сожалением. Ничтожно малая величина (я о приличных, а не о гонзо-журналистах). Плюс еще тети с соком, чаем и булочками на участках.